W te gry musicie zagrać w październiku. 11 najgorętszych premier!

Wrzesień był całkiem niezły pod względem premier w branży gier wideo. Odświeżone przygody Joela i Ellie w The Last of Us Part I, kontynuacja szalonego strzelania farbą i zamieniania się w kałamarnice w Splatoon 3, niezwykle ciepło przyjęte Return to Monkey Island czy FIFA 23. Czy październik zdoła dotrzymać tempa, a może zaserwuje nam nawet jeszcze lepsze produkcje? Sprawdźmy, w co zagramy w tym miesiącu!

Overwatch 2 - 4 października (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC)

Pierwszy Overwatch okazał się ogromnym sukcesem, również na rynku e-sportowym. Mnóstwo intrygujących bohaterów, doskonałe mapy, przyciągająca graczy oprawa audiowizualna, niesamowicie rozbudowane lore w komiksach i materiałach wideo oraz przede wszystkim fenomenalna, różnorodna rozgrywka. Już 4 października zadebiutuje druga część sieciowego shootera od Blizzarda, która zapowiada się równie dobrze, co “jedynka” - a kto wie, może i nawet będzie lepsza. Przy pierwszej części spędziłem kilkaset godzin i zakładam, że tutaj będzie podobnie.

NieR: Automata The End of YoRHa Edition - 6 października (Nintendo Switch)

Jedna z najdoskonalszych gier ostatnich lat, fenomenalna ścieżka dźwiękowa, wciągająca fabuła i niesamowicie napisane postaci - NieR ma wszystko, czego trzeba, żeby rozpalić ogień w sercach graczy. Produkcja zyskała ogromne uznanie już na innych platformach, a teraz przyszedł czas na hybrydową konsolę Nintendo - jeśli jeszcze nie mieliście okazji sprawdzić tej produkcji, koniecznie dajcie jej szansę!

Triangle Strategy - 13 października (PC)

Taktyczne RPG, mające powiązanie z Octopath Traveler, z intrygującą oprawą graficzną. W produkcji wcielimy się w Serenoę, następcę tronu księstwa Glenbrook, który przejmuje dowodzenie nad grupą wojowników w momencie, w którym jego kraj wdaje się w konflikt. Czeka nas zatem mnóstwo planowania, wiele walk i godzin fenomenalnej rozgrywki - tym razem w wydaniu na komputerach osobistych z systemem Windows.

A Plague Tale: Requiem - 18 października (PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch, PC)

A Plague Tale: Requiem to kontynuacja wydanego w 2019 roku A Plague Tale: Innocence. Ponownie będziemy śledzić losy Amicii i Hugo w XIV-wiecznej francji, opanowanej przez wojnę i tytułową plagę. Ciężki klimat, emocjonalny rollercoaster i piękne widoki - to z pewnością nas czeka - a to wszystko już 18 października.

Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei - 19 października (PC)

Ostatnia dostępna część przygód Nathana Drake’a, który obok Lary Croft jest najpopularniejszym poszukiwaczem skarbów w historii gier wideo, oraz dodatek z Chloe Frazer w roli głównej. Połączenie dwóch najlepszych odsłon Uncharted od Naughty Dog, w dodatku z wieloma ulepszeniami, zwyczajnie nie mogło okazać się kiepskie - o czym już zdążyli przekonać się posiadacze PlayStation 5, a co już wkrótce będą mogli zweryfikować pecetowcy. Piękna grafika, wciągająca historia i przyjemny gameplay, a to wszystko owiane dawką niezłego humoru… idealna propozycja na października.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope - 20 października (Nintendo Switch)

Taktyczna gra oferująca połączenie postaci z uniwersum Mario i Kórlików okazała się strzałem w dziesiątkę już w 2017 roku. Nintendo i Ubisoft zauważyli, jak bardzo produkcja zdołała rozkochać w sobie graczy i jakiś czas temu zapowiedzieli Sparks of Hope. W drugiej części skupimy się na powstrzymaniu Cursa, który w celu zdobycia ogromnej i potężnej mocy chce pochłonąć wszystkie Iskry, czyli istoty ze świata gry. W tym celu przemierzymy niemal całą galaktykę, sprawdzimy swoje umiejętności w nowych i bardziej rozbudowanych lokacjach i będziemy rozwijać specjalnie umiejętności Mario i białych, szurniętych królików.

Gotham Knights - 21 października (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC)

Gra w uniwersum DC z “Gotham” w tytule bez Batmana. Szokujący zabieg, jednak jak dowiadujemy się jeszcze przed premierą - Mroczny Rycerz nie żyje. Miasto pogrąża się w chaosie, a na straży tego wszystkiego mają stanąć przyjaciele Bruce’a - Nightwing, Robin, Batgirl oraz Red Hood. Każdy z bohaterów ma inny styl walki i oddzielne umiejętności specjalne, co w znacznym stopniu wpłynie na rozgrywkę - będziemy musieli jednak opanować je niemal perfekcyjnie, bowiem podczas kampanii przyjdzie nam się zmierzyć z takimi rywalami jak Pingwin czy Two Face. Mroczne RPG z dużym, otwartym światem i intrygującym konceptem fabularnym brzmi jak coś, co idealnie sprawdzi się w jesień.

New Tales from the Borderlands - 21 października (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PC)

New Tales from the Borderlands to kontynuacja przygodówki od TellTale Games, chociaż w przypadku drugiej części to studio nie bierze udziału - za całość odpowiedzialne jest Gearbox Software, wprowadzając do tego świata całkowicie nowych bohaterów. Pierwsza część była naprawdę udana, więc pozostaje liczyć, że tym razem również będzie solidnie!

Scorn - 21 października (Xbox Series X|S, PC)

Pierwszoosobowy horror inspirowany stylistyką obrazów H.R. Gigera, który odpowiedzialny jest między innymi za projekt ksenomorfa z Obcego. Niezwykły klimat, dość niestandardowa muzyka i rozgrywka porównywalna do Somy czy Amnesii. Cóż, mimo tego, że nad grą pracowało małe studio - zdecydowanie warto czekać.

Bayonetta 3 - 21 października (Nintendo Switch)

Charyzmatyczna bohaterka, dynamiczna walka, piękne lokacje - a to wszystko w towarzystwie niesamowitej muzyki. Bayonetta to obok NieR: Automata magnum opus Platinum Games i jedyny w swoim rodzaju slasher. Tytuł zadebiutuje na Switchu, więc będziemy mogli rozkoszować się tą produkcją absolutnie wszędzie. Trzeba przyznać, że twórcy zadbali o czas wolny graczy na początku jesieni!

Call of Duty: Modern Warfare 2 - 28 października

(PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC)

Po średnio przyjętym Call of Duty: Vanguard, Activision postanowiło postawić na pewniaka. Modern Warfare to nie tylko doskonała trylogia z dawnych lat, ale również świetnie przyjęta odsłona z 2019 roku - a nadchodząca “dwójka” jest kontynuacją tego właśnie dzieła. Tryb fabularny, niezawodny i klasyczny już multiplayer z kilkoma innowacjami i dopracowana rozgrywka - Call of Duty: Modern Warfare 2 na papierze ma wszystko, żeby osiągnąć ogromny sukces i zadowolić fanów serii, którzy nie będą mogli oderwać się od multi przez wiele miesięcy.

