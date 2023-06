Sony chce polubić się z chmurą. Początek trudnej miłości?

Kenichiro Yoshida, dyrektor generalny Sony, w wywiadzie dla Financial Times zabrał głos w sprawie podejścia japońskiej firmy do chmury. Yoshida przyznał, że granie w chmurze pod względem technicznym jest „bardzo zdradliwe”, ale firma jest gotowa zrobić wszystko, żeby podjąć się tego wyzwania. Tokijski gigant stoi teraz przed sporym wyzwaniem — jak zdradza CEO Sony, firma będzie badać teraz różne opcje dotyczące streamowania gier i gamingu w chmurze, w czym ma pomóc program oparty na sztucznej inteligencji o nazwie GT Sophy:

Myślę, że chmura sama w sobie jest niesamowitym modelem biznesowym, ale jeśli chodzi o gry, to trudności techniczne są spore. Gry w chmurze wiążą się z wieloma wyzwaniami, ale chcemy je podjąć.

Jaki jest największy problem streamingu?

Największym mankamentem grania w chmurze jest fakt często dość sporych opóźnień względem tego, co robimy na kontrolerze, a co dzieje się na ekranie. Jest to szczególnie zauważalne w godzinach szczytu, czyli zazwyczaj blisko wieczornej pory, kiedy mnóstwo ludzi sięga po kontroler, żeby odprężyć się po pracy czy szkole. Spore obciążenie serwerów przekładało się na kolosalne opóźnienia i lagi — o czym wspomniał sam Yoshida.

Sony uczyło GT Sophy działania streamingu w najmniej zatłoczonych godzinach, aby algorytm AI nauczył się wzorców, co ma przynieść z czasem pozytywne rezultaty:

Godziny szczytu dla gier w chmurze były problemem zarówno dla Microsoftu, jak i Google, ale znaczące było to, że mogliśmy wykorzystać te [spokojniejsze] godziny na naukę AI.

Jest to dość naturalne — w końcu w ciągu dnia serwery nie są szczególnie wykorzystywane, co Yoshida nazwał sporą nieefektywnością. W takim rozrachunku godziny, w których mało osób sięga po streaming, przydadzą się do karmienia algorytmu. Plan i obietnice są niezłe, ale czy tak faktycznie się stanie? Cóż, czas pokaże.

Sony ma wielkie plany względem chmury

Stanowisko Yoshidy w sprawie „streamingowej ofensywy” nie jest szczególnie zaskakujące, mając na uwadze deklaracje Jima Ryana, szefa PlayStation, który w zeszłym miesiącu przyznał, iż firma ma spore i poważne plany względem grania w chmurze. W teorii jest tutaj sporo miejsca dla PlayStation — Stadia przestała już istnieć, a jedynym sensownym i jednocześnie popularnym rozwiązaniem jest xCloud od Microsoftu.

Usługa grania w chmurze Xboksa jest zresztą tak dobra, że był to główny powód, dla którego Brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) nie pozwolił na przejęcie Activision Blizzard. Plan Sony nie jest więc taki zły, jednak kiedy spojrzymy na dotychczasowe działania firmy z chmurą… cóż, optymizm nieco maleje.

Co z PS Plus na PC i PlayStation Project Q?

Nowe warianty usługi PlayStation Plus i zrezygnowanie z PS Now miały być pierwszym krokiem do wejścia w świat streamingu na wielką skalę. PlayStation Plus Premium jednak średnio sobie radzi z chmurą na samej konsoli, a obiecywana możliwość streamowania gier na PC… do tej pory nie jest dostępna. Jeden z głównych plusów nowego abonamentu cały czas nie działa. To nie potknięcie, a solidna wywrotka — i rzuca na plany Sony dość słabe światło.

Pozostaje jeszcze kwestia PlayStation Project Q — „konsoli przenośnej” zapowiedzianej na ostatnim PlayStation Showcase, która w istocie będzie ekranem wbudowanym w DualSense’a służącym wyłącznie do streamowania gier; samodzielnie nie będzie w stanie uruchomić żadnej gry. Project Q ma trafić na rynek jeszcze w tym roku — więc dobrze by było, aby do tej pory wszystko już działało, jak należy. Na ten moment wydaje mi się jednak, że ciężko się tym wszystkim ekscytować.

Źródło: Financial Times

Grafika wyróżniająca: Kamil Świtalski / Antyweb