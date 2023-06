Tegoroczna odsłona Days of Play to setki przecen w PlayStation Store, niższe abonamenty PlayStation Plus oraz akcje promocyjne organizowane przez popularne sklepy z elektroniką. Na co warto zwrócić uwagę?

Niewątpliwie najbardziej atrakcyjną promocją w ramach trwających Days of Play jest abonament PlayStation Plus w niższej cenie. Tyczy się to każdego z poziomów: Essential, Extra i Premium. Decydując się na zakup PlayStation Plus Essential na rok zapłacicie 180 zł. PlayStation Plus Extra kosztuje 300 zł, natomiast PlayStation Plus Premium to 360 zł za rok. Mowa więc jest o 25-procentowej obniżce cen. Dodatkowo można zsumować dowolną liczbę wybranych 12-miesięcznych abonamentów i jeszcze bardziej zwiększyć oszczędności. 25% zniżka dostępna jest wyłącznie na 12-miesięczny abonament dla nowych i obecnych posiadaczy oraz na rozszerzenie do Extra i Premium/Deluxe dla posiadaczy 1-miesięcznego, 3-miesięcznego lub 12-miesięcznego abonamentu.

Days of Play. Święto graczy PlayStation powraca

Jednak same promocje na abonament PlayStation Plus to nie wszystko. Nie mogło też zabraknąć przecen gier cyfrowych w PlayStation Store. W niższych cenach kupicie m.in. Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna PS4 & PS5 za 94,50 zł, God of War Ragnarök PS4 & PS5 za 254,25 zł, Marvel's Spider-Man: Miles Morales PS4 & PS5 za 129,50 zł, The Last of Us Part I za 254,25 zł, Horizon Forbidden West za 210,18 zł, Ratchet & Clank: Rift Apart za 169,50 zł, czy remake Dead Space za 244,93 zł. Pełną ofertę Days of Play wraz z przecenionymi grami znajdziecie na stronach PlayStation Store. Akcja trwa do 12 czerwca, więc na zakupy macie jeszcze trochę czasu.

Swoje własne przeceny z okazji Days of Play prowadzą także popularne sklepy z elektroniką. W ofercie RTV EURO AGD, Media Markt, Media Expert znajdziecie pudełkowe wersje gier oraz akcesoria do konsol PlayStation w niższych cenach.

W ramach akcji kupicie m.in. gry na PS4 od 39,99 zł - Horizon: Zero Dawn, God of War, Killzone: Shadow Fall i inne. To także tańsze akcesoria, w tym stacja ładująca do kontrolerów Dualsense za 99 zł, słuchawki SONY Pulse 3D Wireless za 339 zł. Pełne rozpiski przecenionych produktów znajdziecie na stronach poszczególnych sklepów.