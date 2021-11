PlayStation Now to świetna usługa, która nadal nie jest oficjalnie dostępna w Polsce. Jak dużo tracimy przez brak dostępności PS Now? Czy jest sposób na obejście owej blokady?

Czym jest PlayStation Now?

PlayStation Now to usługa pozwalająca na granie w produkcje z PlayStation 2, 3 oraz 4 na PS4, PS5 i PC. Do niedawna mieliśmy możliwość wyłącznie rozgrywki w chmurze, teraz jednak możemy również pobierać gry na swój dysk. PS Now ruszyło w 2014 roku i rozrosło się do niesamowitych rozmiarów, oferując w tej chwili ponad 800 pozycji. Nie są to jednak wiecznie te same produkcje - Sony co miesiąc dodaje do biblioteki nowe gry. I to nie byle jakie.

W tym miesiącu szeregi PlayStation Now zasiliła między innymi Mafia: Definitive Edition, Celeste cz Final Fantasy IX. Poza tym usługa japońskiego giganta oferuje takie hity jak The Last of Us Part II, Final Fantasy VII Remastered, Fallout 76, wszystkie części God of War, kolekcję Killzone i wiele, wiele więcej. Całą listę gier od ery PS2 aż do PS4 możecie znaleźć pod tym linkiem. Nie da się zatem ukryć, że PS+, nawet z PlayStation Plus Collection, nie jest w stanie w żaden sposób konkurować z PS Now.

Niektóre gry w PS Now, podobnie jak w Xbox Game Pass, dostępne są wyłącznie przez ograniczony czas - warto mieć to na uwadze przeglądając ofertę usługi. W przypadku streamingu japońskiego giganta maksymalna rozdzielczość wynosi 1080p, chociaż jakość obrazu mocno uzależniona jest od jakości połączenia sieciowego. Producent rekomenduje minimalną szybkość wynoszącą 5 Mbps. Dużą zaletą jest fakt, że większość tytułów bez trudu działa w 60 klatkach na sekundę.

PlayStation Now na PC. Czy potrzebna jest konsola Sony? Czy można pobrać gry nawet na komputery osobiste? Jaki komputer jest niezbędny, aby usługa zadziałała?

Do grania w kultowe hity z konsol PlayStation na PC nie jest potrzebna żadna konsola Sony. Wystarczy konto w PlayStation Network, pobrana aplikacja PS Now, kontroler DualShock 4 lub DualSense i aktywna subskrypcja usługi. Według producenta niesamowicie istotna jest kwestia kontrolera - jakikolwiek inny pad od wcześniej wymienionych raczej nie pozwoli na cieszenie się grami japońskiej marki. Jeśli planujecie grać na PC, musicie zaopatrzyć się zatem w chociaż jeden kontroler z dwóch ostatnich generacji konsol Sony.

Niestety, na komputerach osobistych nie ma możliwości pobrania gier na swój dysk. Takie udogodnienie występuje wyłącznie na konsolach PlayStation 4 i PlayStation 5. Nie powinno to jednak szczególnie dziwić, biorąc pod uwagę ilość tytułów ekskluzywnych zawartych w bibliotece PlayStation Now. I tak ogromnym udogodnieniem jest możliwość doświadczenia ekskluziwów na PC poprzez granie w chmurze.

Jak podaje samo Sony, minimalne wymagania sprzętowe to system Windows 10, procesor i3 2,0 GHz, 300 MB dostępnej pamięci, 2 GB pamięci RAM, karta dźwiękowa i port USB. Rekomendowane wymagania sprzętowe za to prezentują się następująco: system Windows 10, procesor Intel Core i3 3,5 GHz lub AMD A10 3,8 GHz bądź szybszy, 300 MB lub więcej dostępnej pamięci, 2 GB lub więcej pamięci RAM, karta dźwiękowa oraz port USB. Nie ma zatem żadnej tragedii, a wręcz przeciwnie - większość komputerów bez najmniejszego problemu powinna sobie poradzić z PlayStation Now.

W jakich krajach dostępne jest PlayStation Now? Kiedy możemy spodziewać się usługi oficjalnie w Polsce?

W tej chwili usługą PlayStation Now mogą cieszyć się mieszkańcy 19 krajów. Są to dokładnie: ​​Austria, Belgia, Kanada, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Japonia, Luksemburg, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania i USA. Na liście znajduje się zatem sporo europejskich krajów - niestety, Polska nie należy do tego grona.

Jakiś czas temu na oficjalnej stronie PlayStation pojawiły się reklamy PS Now. Po kliknięciu w link mający nas przenieść do darmowego okresu próbnego, wyskakiwał błąd 404. Sony bardzo szybko usunęło owe reklamy, przyznając się tym samym, że dane treści pojawiły się na ich stronie przez pomyłkę. Jeśli miałbym jednak zakładać, to dostępność PS Now w Polsce nigdy nie była równie prawdopodobna, co w obecnej chwili.

Ile kosztuje PlayStation Now?

Abonament na rok kosztuje 59,99 USD, czyli około 250 PLN. Jeśli jesteście zainteresowani opcją na 3 miesiące, będziecie musieli zapłacić 24,99 USD, czyli ~100 PLN. PS Now na miesiąc kosztuje za to 9,99 USD, czyli blisko 40 PLN. Warto jednak pamiętać, że dla każdego nowego subskrybenta, pierwszy tydzień jest całkowicie darmowy.

PlayStation Now w Polsce już teraz? Wymaga to trochę zabawy, ale jest to możliwe!

Chociaż usługa nie jest oficjalnie dostępna w naszym kraju, istnieje sposób na obejście tego sposobu, bez konieczności wyjazdu za granicę. Przede wszystkim, musimy założyć konto PSN, podając dane z regionu, w którym PlayStation Now jest dostępne - w moim przypadku padło na Wielką Brytanię.

Następnie, podając prywatne informacje, należy wybrać miejscowość, dokładny region oraz kod pocztowy. W tym przypadku niezbędna może okazać się pomoc Google’a, no ale czego się nie robi, żeby zagrać w kultowego Killzone’a 2 na PS5?

Kiedy to mamy za sobą, wybieramy swoje PSN ID oraz imię i nazwisko. Polecam zaznaczenie w nazwie, że to konto zagraniczne, żeby ominąć ewentualnych pomyłek w przyszłości.

I… gotowe!

Teraz pozostaje kwestia wejścia do PlayStation Store z tego konta i odnalezienia PlayStation Now w sklepie. Nie jest to w żaden sposób skomplikowana czynność, jednak schody zaczynają się przy płatności. Jeśli macie kartę z jakiegokolwiek polskiego banku, może być ciężko dokonać płatności. W moim przypadku zbawienny okazał się Revolut, który - po wprowadzeniu jakiegokolwiek adresu z UK - zadziałał bez problemu.

Po dokonaniu płatności, pozostaje wyłącznie cieszyć się usługą na swoim PC, PS4 lub PS5. Świat klasyków PlayStation stoi przed Wami otworem.

Jak PlayStation Now sprawdza się w praktyce?

Po kilku dniach korzystania z PlayStation Now jestem bez dwóch zdań w stanie stwierdzić, że jest to usługa, którą Sony jak najszybciej powinno wprowadzić na nasz rynek. Możliwość ogrania tak wielu kultowych tytułów na najnowszych platformach nie tylko sprawia niesamowitą frajdę, ale i otwiera przed wieloma graczami możliwość poznania bardzo istotnych dla historii konsol Sony klasyków.

Faktycznie jednak ważną kwestią jest jakość połączenia sieciowego - w obecnym miejscu zamieszkania nie mam do czynienia z fenomenalnym internetem, co przekładało się na jakość rozgrywki. Nie mogę jednak narzekać, bowiem pomimo nienajlepszego łącza, bawiłem się świetnie. Szczególnie mając możliwość zagrania w niektóre klasyki z PS2.

PlayStation Now to w moich oczach przyszłość Sony i idealna odpowiedź na konkurencyjnego Game Passa. Dziwię się, że japoński gigant nadal broni się przez tak wieloma krajami z tą usługą. Niemniej jednak, nie mam wątpliwości, że jest na co czekać. Piękny będzie dzień, w którym będziemy mogli cieszyć się tą usługą, bez całego kombinowania, które przedstawiałem na poprzednich screenach. PlayStation Now zrobiło na mnie fenomenalne wrażenie i jestem pewien, że nie rozczaruje też Was.