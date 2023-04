Czy to zakończy całą tę sprawę? Brytyjski regulator oficjalnie nie wyraził zgody na to, żeby Microsoft przejął Activision Blizzard.

Przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft to już prawdziwa telenowela

Sprawa z wielkim przejęciem Activision Blizzard przez Microsoft ciągnie się już ponad rok. Obydwie firmy, których dotyczy ta umowa, podchodzą do sprawy bardzo optymistycznie — ba, gigant z Redmond do niedawna był przekonany, że zamknięcie tej operacji to kwestia chwili. Oczywiście całe to przedsięwzięcie znalazło również wielu przeciwników, z czego największym było Sony. Japoński gigant niezmiennie stara się zrobić wszystko, żeby transakcja nie doszła do skutku. Zdaje się, że porażka Microsoftu może się wydarzyć.

Brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków (CMA) zablokował dziś przejęcie Activision Blizzard, co sprawia, że na ten moment operacja nie jest możliwa. CMA argumentuje to tym, że Microsoft już teraz zjada konkurencję pod względem gamingu w chmurze, a przez przejęcie twórców Diablo byłoby tylko gorzej. Do tego regulator dodaje, że proponowane przez Microsoft rozwiązania łagodzące ich monopol nie rozwiązują „problemu” innych firm z ich usługami subskrypcyjnymi, a ich gry dalej są dostępne wyłącznie na komputerach z systemem Windows. Martin Coleman, członek panelu ekspertów zajmujących się tą sprawą, komentuje:

Microsoft już teraz cieszy się potężną pozycją i przewagą nad konkurencją w sferze gamingu w chmurze i ten zakup tylko by wzmocnił ich dominację.

Granie w chmurze potrzebuje wolnego, konkurencyjnego rynku, napędzającego innowacje oraz wybór.

Microsoft i Activision Blizzard nie zamierzają się poddawać

Oczywistym jest, że taka decyzja brytyjskiego Urzędu ds. Konkurencji i Rynków nie spodobała się firmie założonej przez Billa Gatesa. Firmy nie ukrywają więc, że planują odwołać się do decyzji CMA, a ich celem niezmiennie pozostaje sfinalizowanie tej operacji. Bobby Kotick, dyrektor generalny Activision Blizzard, za pośrednictwem bloga firmy pisze:

Wraz z Microsoftem możemy i będziemy kwestionować tę decyzję i już rozpoczęliśmy prace nad odwołaniem się do brytyjskiego Trybunału Apelacyjnego ds. Konkurencji. Jesteśmy pewni naszej racji, ponieważ fakty są po naszej stronie: ta umowa jest dobra dla konkurencji. Wielka Brytania ma nadzieję na zwiększenie swojej pozycji lidera w dziedzinie technologii, a połączenie Microsoft-Activision umożliwiłoby osiągnięcie tego celu. Wiemy, że w czasach, gdy dziedziny uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji kwitną, rynek brytyjski skorzystałby na sile Microsoftu w obu dziedzinach, a także na naszej zdolności do natychmiastowego wykorzystania tych technologii. Z drugiej strony, jeśli decyzja CMA się utrzyma, zdławi to inwestycje, konkurencję i tworzenie miejsc pracy w całej brytyjskiej branży gier. Czytaj dalej poniżej Graj po swojemu. Diablo IV zaoferuje mnóstwo opcji personalizacji Piotr Kurek Jesteś fanem Władcy Pierścieni i Hobbita? Musisz znać te gry! Kacper Cembrowski Ta fuzja to złożony proces i wiem, że nie tylko ja jestem sfrustrowany przeszkodami i opóźnieniami. Jesteśmy przyzwyczajeni do kultury firmy, która działa szybko, aby osiągnąć duże cele, więc trudno jest zamknąć sprawy w naszym zwykłym energicznym tempie. Będziemy na to naciskać, ponieważ wiemy, że ta fuzja przyniesie korzyści naszym pracownikom, szerszej grupie pracowników w Wielkiej Brytanii i graczom na całym świecie. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby osobiście nas wspierać i pomóc organom regulacyjnym zrozumieć dynamikę konkurencji w naszej branży. To, co daje mi pewność, to fakt, że niezależnie od tego, czy samodzielnie, czy w połączeniu z inną firmą, jesteśmy jedną z najsilniejszych firm w naszej branży, gotową do dalszego rozwoju i opartą na naszych niesamowitych IP.

Brad Smith, wiceprezydent Microsoftu, również postanowił skomentować tę sprawę. Na jego Twitterze czytamy:

Pozostajemy w pełni zaangażowani w to prrzejęcie i będziemy się odwoływać. Decyzja CMA odrzuca pragmatyczną ścieżkę rozwiązywania problemów związanych z konkurencją i zniechęca do innowacji technologicznych oraz inwestycji w Wielkiej Brytanii. Podpisaliśmy już umowy, dzięki którym popularne gry od Activision Blizzard będą dostępne na kolejnych 150 milionach urządzeń i nadal zobowiązujemy się do potwierdzenia tych umów za pomocą środków regulacyjnych. Jesteśmy szczególnie rozczarowani, że po tak długich rozważaniach ta decyzja wydaje się odzwierciedlać błędne zrozumienie dla rynku oraz sposobu, w jaki faktycznie działa odpowiednia technologia grania w chmurze.

