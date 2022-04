Sony opublikowało aktualizację w sprawie nowych wariantów abonamentu PlayStation Plus - i jest to ogłoszenie, na które czekało całe mnóstwo graczy.

Nowy PlayStation Plus wystartuje w niektórych regionach nieco wcześniej

“Game Pass od Sony” zaczyna mieć prawdziwy sens. Japoński gigant poinformował na swoim blogu, że nowe warianty usługi wystartują nieco wcześniej w pewnych regionach Azji, następnie w Japonii, a później w Amerykach i Europie. Rozkład jazdy wygląda następująco:

Rynki azjatyckie (z wyłączeniem Japonii) – 23 maja 2022 roku;

Japonia – 1 czerwca 2022 roku;

Ameryki – 13 czerwca 2022 roku;

Europa – 22 czerwca 2022 roku.

Nas więc ta informacja zbytnio nie dotyczy - w przeciwieństwie do kolejnej, która już niewątpliwie wywoła uśmiech na twarzach polskich graczy.

Polska doczeka się streamingu od Sony! Dostaniemy pełnię możliwości nowego PS+

Sony rozszerza dostęp do strumieniowego przesyłania w chmurze do następujących lokalizacji w sumie 30 rynkach. To oznacza, że plan Premium pojawi się w takich krajach jak Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Węgry, Malta, Cypr, Rumunia, Słowacja, Słowenia i - przede wszystkim - Polska!

Przypomnijmy, że Sony od czerwca zaoferuje trzy różne opcje PlayStation Plus. Pierwszą z nich będzie PS+ Essential, który zaoferuje takie benefity jak:

Dwie gry do pobrania w miesiącu;

rabaty w sklepie PlayStation Store;

miejsce w chmurze dla zapisów z gier;

możliwość gry online.

Nie ma więc żadnych zmian. Ceny również nie ulegną zmianie, więc próg Essential będzie kosztował:

1 miesiąc: 37,00 zł

3 miesiące: 100,00 zł

12 miesięcy: 240,00 zł

Drugim tierem będzie PlayStation Plus Extra. Benefity na tym poziomie to:

Wszystkie benefity z poziomu PlayStation Plus Essential;

dostępny katalog do 400 najlepszych gier na PlayStation 4 i PlayStation 5, w tym hity z katalogu PlayStation Studios oraz produkcje partnerów zewnętrznych.

Sony nie podało kwot w PLN, lecz przeliczając z euro ceny prezentują się następująco:

1 miesiąc: 13,99 € - 59,98 zł

3 miesiące: 39,99 € - 169,00 zł

12 miesięcy: 99,99 € - 399,00 zł

Ostatnim, najdroższym i najlepszym wariantem jest PlayStation Plus Premium. W ramach tego abonamentu otrzymamy:

Wszystkie udogodnienia z abonamentów Essential i Extra;

rozszerzenie katalogu o kolejne 340 gier, w których skład będą wchodziły gry z PlayStation 3 dostępne poprzez streaming oraz klasyczne tytuły z klasycznego PlayStation, PS2 i PSP - te dostępne będą zarówno poprzez streaming, jak i standardowe pobieranie gier na dysk konsoli;

dostęp do streamingu gier z PlayStation, PS2, PSP i PS4 oferowanych w warstwach Extra i Premium na PS4, PS5 i PC, lecz wyłącznie na rynkach, na których obecnie dostępna jest usługa PlayStation Now;

ograniczone czasowo wersje próbne nadchodzących gier.

W kwestii cen - jest drogo. Ceny prezentują się następująco:

1 miesiąc: 16,99 € - 77,00 zł

3 miesiące: 49,99 € - 219,00 zł

12 miesięcy: 119,99 €- 545,00 zł

Więcej informacji na temat nowego PS+ możecie znaleźć pod tym linkiem, a po dodatkowe szczegóły na temat możliwych przyszłych ruchów Sony zapraszamy tutaj.

Źródło: PlayStation Blog