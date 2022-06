Najlepsze gry które czekają w PlayStation Plus Extra i Premium. W co warto zagrać?

Nowy abonament PlayStation Plus to setki gier na wyciągnięcie ręki. Jeżeli czujecie się zagubieni w tej ogromnej bibliotece - oto kilka produkcji obok których nie możecie przejść obojętnie!

Wybór najlepszych gier zawsze jest sprawą mocno subiektywną - dlatego już na wstępie zaznaczę, że jeżeli któryś w poniższych tytułów nie należy do waszych ulubionych, a przy okazji zabrakło produkcji którą uwielbiacie i chcielibyście serdecznie polecić — zapraszam do sekcji komentarzy.

Gry od PlayStation Studios. Masa hitów, którym warto dać szansę

W pierwszej kolejności jednym tchem wymienię tytuły od PlayStation Studios — czyli wewnętrznych firm tworzących na zlecenie Sony. Wiele gier nie jest dostępnych na żadnym innym sprzęcie - są to tytuły na wyłączność, które zostały stworzone z myślą o konsolach japońskiego producenta. Czy wszystkie są godne wysokich not, jakimi obdarowywali je recenzenci? Pewnie można by o tym dyskutować godzinami, faktem pozostaje jednak to, że to po prostu solidnesolidne tytuły wyciskajace z konsol PlayStation ostatnie soki w dniu swojej premiery. Dlatego kupując abonament koniecznie dajcie szansę grom takim jak:

To najwyższa półka - i to solidnie zróżnicowana. Ghost of Tsushima to nie tylko piękne widoki, ale też sporej wielkości, otwarty, świat. God of War to przede wszystkim piękna opowieść o relacji ojca z synem, Spider-Man jest kwintesencją frajdy, Returnal potrafi dać w kość - ale kto grał ten wie, że nie da się się od tej zabawy oderwać. Filmowych przygód Drake'a i spółki w Uncharted nikomu nie trzeba chyba specjalnie przedstawiać, zaś Wipeout to futurystyczne wyścigi które najzwyczajniej w świecie hipnotyzują. Zagrywma się w rozmaite odsłony serii od lat — i nic nie wskazuje na to, by coś w tej materii miało się w niedalekiej przyszlości zmienić.

Gry z PlayStation 4 w które warto zagrać w ramach abonamentu PlayStation Plus Extra i Premium

428: Shibuya Scramble

Wybór raczej nieoczywisty, ale to moja ulubiona gra z minionej generacji. Fantastyczna przygodówka, której twórcom udało się stworzyć solidnie napisaną intrygę, barwnych bohaterów i historię która od początku do końca trzyma w napięciu... oraz po prostu przyjemnie się ją śledzi.

Celeste

Czasem myślę sobie, że tę grę znają już wszyscy — a później okazuje się, że to po prostu magia obracania się wśród graczy którzy na co dzień sięgają po coś więcej niż FIFA i Call of Duty. Fantastyczna gra platformowa, która potrafi dać w kość — bo nie oszukujmy się, jest trudna. Ale to typ gry której uczymy się z każdą minutą i ciągle idzie nam lepiej. Do tego fenomenalna historia, która zostaje z graczami na długo. Przekonajcie się sami.

Control

Kto grał, ten wie. Kto nie grał - musi spróbować. Remedy kolejny raz stworzyli świat który intryguje. Owiany tajemnicą klimat przyciąga — a ciche obietnice opowiedzenia graczowi czegoś więcej na jego temat w połączeniu ze sprytną zabawą atmosferą, futurystyczną estetyką i niezwykle przyjemną rozgrywką nie pozwala się oderwać. Nie bez powodu Control zgarnął tak wiele nagród - a kilka lat po premierze wygląda jeszcze piękniej, rusza się jeszcze ładniej. To gra obok której nie chcecie przejść obojętnie!

Final Fantasy VII, VIII oraz IX

Dwie fenomenalne gry z pierwszego PlayStation jakiś czas temu doczekały się wersji dla współczesnych konsol. Bez żonglowania płytami, bez czekania, za to z całym szeregiem usprawnień: opcją nieśmiertelności, opcją przechodzenia bez godzin żmudnego grindu, a nawet pomijania losowych walk. A wszystko to okraszone podciągniętą grafiką. Historie i stosunkowo proste mechaniki ani trochę się nie zestarzały — i wciąż śledzi się złożone losy bohaterów z ogromną przyjemnością. Sam regularnie powracam do VII i IX części cyklu — a w tej wersji to czysta przyjemność!

Tetris Effect

Tetris Effect to dla mnie gra warta każdej złotówki. Rozpływałem się na jej temat w recenzji - przy jej premierze. I od premiery zagrywam się w nią regularnie na czym się da — już nie tylko na konsolach PlayStation, ale także Xboksie (gdzie również dostępna jest w abonamencie) i Switchu. Nic dodać, nic ująć - perfekcja w czystej postaci!

Assassin's Creed Valhalla

Seria której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Przygody Assassynów od lat cieszą się niesłabnącą popularnością — a wydana w 2020 roku Valhalla, której twórcy zabierają nas na wikingowe eskapady okazuje się być jedną z najciekawszych przygód z otwartym światem. Ciekawie zaprojektowana, pełna aktywności, doskonała. Przekonajcie się sami — choć myślę że akurat do tej serii nikogo nie trzeba specjalnie zachęcać!

Gry z PlayStation 3 w które warto zagrać w ramach abonamentu PlayStation Plus Premium

Gry z PlayStation 3 w ramach abonamentu PlayStation Plus Premium dostępne są wyłącznie w ramach chmury. Ta jednak, jeżeli macie sprawne połączenie z siecią, działa naprawdę fajnie. Siódma generacja konsol to ta, której poświęciłem nieprzyzwoicie dużo czasu — i samo przeglądanie katalogu dostępnych w ramach abonamentu gier było dla mnie prawdziwie nostalgiczną podróżą. Działo się wtedy — i wybór raptem kilku gier okazał się trudniejszy niż myślałem, dlatego poniższa lista jest dość pokaźna. Na szczęście to gry których nawet nie musicie instalować — więc sprawdzenie kolejnych produkcji będzie kwestią kilku minut!

Jeżeli lubicie japońskie RPG, to pierwszą serią którą mogę polecić bez mrugnięcia okiem jest Atlier. W ramach abonamentu możecie zagrać aż w cztery odsłony: Atelier Ayesha: The Alechmist of Dusk, Atelier Meruru: The Alechmist of Arland 3, Atelier Rorona Plus: The Alchemist of Arland oraz Atelier Shallie – Alchemists of the Dusk Sea. I choć te cztery gry potrafią wciagnąć na setki (nie przesadzam) godzin, to tak naprawdę są dopiero początkiem długiej listy hitów. Poza nimi w bibliotece znajdziemy klasykę shooterów z doskonałą fabułą: trylogię Bioshock (pierwsze dwie częśći w wydaniach remastered, Infinite - Complete Edition). Ponadto jet także cały zestaw kultowych slasherów Devil May Cry, obok których żaden fan gatunku nie może przejść obojętnie. Ponadto trudno też przejść obojętnie obok ENSLAVED: Odyssey to the West, przepięknej historii która może teraz nie wywołuje już takiego efektu WOW jeżeli chodzi o wizualne aspekty — w końcu od jej premiery minęła już ponad dekada — ale mimo wszystko sama podróż wciąż pozostaje niezwykle przyjemną, zaś mechanika zabawy nadal się broni - i daje od groma frajdy!

Na liście gier od wewnętrznych studiów Sony pojawił się już God of War — ten nowy. Ale to własnie na PlayStation 3 można zagrać w — moim zdaniem — te lepsze odsłony serii. W chmurze czekają na nas podciągnięte wersje pierwszych gier - God of War HD oraz God of War 2 HD, a także God of War Ascension. Wszystkie trzy są naprawdę wymagające, ale jeżeli nigdy nie mieliście okazji — to warto dać im szansę. Choć lojalnie ostrzegam, że to zupełnie inny kaliber niż najnowsza odsłona z PS4.

Fani klasycznych przygodówek typu wskaż i kliknij prawdopodobnie nie będą mogli przejść obojętnie obok The Secret of Monkey Island: Special Edition oraz jej bezpośredniej kontynuacji: Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge. To właśnie w erze PlayStation 3 dwie pierwsze części Malpiej Wyspy doczekały się prześlicznych remake'ów w 100% oddających ducha oryginału. To samo poczucie humoru, te same (kuriozalne) zagadki, ale zupełnie nowa oprawa audiowizualna. Klasyka w najlepszym wydaniu!

Miłośnicy gier platformowych także mogą spodziewać się prawdziwej uczty. W chmurze bowiem czekać na nich będzie cały zestaw przygód Ratcheta i Clanka (Ratchet & Clank: A Crack In Time, Ratchet & Clank: All 4 One, Ratchet & Clank: Full Frontal Assault oraz Ratchet & Clank: Nexus). Ale na tym jeszcze nie koniec, bowiem Disney dorzucił swoje do tego katalogu — w tym siedem gier z serii Lego (m.in. LEGO Star Wars: The Complete Saga), a także odrobinę zapomniane klasyki jak Disney Epic Mickey 2: The Power of Two. Ze swojej strony gorąco polecam też stosunkowo mało popularną, krótką, platformówkę Tales from Space: Mutant Blobs Attack!

Podzielcie się grami, które według was warto poznać!

Wybór raptem kilku pozycji z biblioteki na którą składają się setki tytułów nie jest ani łatwe, ani oczywiste — a przede wszystkim jest mocno subiektywne. Powyższy pakiet to autorski wybór gier które warto poznać — choć wiadomo, że wiele zależy od osobistych preferencji gatunkowych. Na tytuły sprzed lat sam patrzę też z dozą nostalgii — więc nawet jeżeli dostrzegam że się zestarzały, wciąż dają mi od groma frajdy. Podzielcie się jednak Waszymi typami: obok jakich gier z abonamentu PlayStation Plus Extra oraz PlayStation Plus Premium nie powinniśmy przejść obojętnie?