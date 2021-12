1. Konto Apple ID

Nie ważne czy kupiliście lub dostaliście iPhone'a 7, czy najnowszego iPhone'a 13 Pro, proces jego konfiguracji jest banalnie prosty. Całość dostępna jest po polsku i nie stanowi większego problemu - elementem, który może budzić wątpliwości jest konto Apple ID. Wszystko co musicie o nim wiedzieć zebraliśmy już dla was w osobnym wpisie, a jeżeli nie planujecie na start żadnych zakupów - to mamy także podpowiedź jak założyć nowe konto Apple ID bez podpinania karty. Oczywiście utworzyć nowe konto możecie już wcześniej, by później szybko się zalogować i już cieszyć się nowym urządzeniem!

2. Dbaj o zabezpieczenie urządzenia

Telefony to już nie tylko urządzenia do wykonywania połączeń głosowych i odbierania wiadomości tekstowych. Mamy tam naszą skrzynkę e-mail, mamy dostęp do kont bankowych, karty płatnicze, cyfrowe dokumenty i inne wrażliwe dane. Od lat smartfony iPhone oferują zabezpieczenia kodem. Poza nimi jest jeszcze czytnik linii papilarnych (Touch ID) oraz zaawansowane rozpoznawanie twarzy (Face ID). Warto ich nie pomijać i odpowiednio je skonfigurować. Jeżeli będziecie współdzielić telefon - można też skonfigurować Face ID dla więcej niż jednego użytkownika, sprawdźcie jak to zrobić! A jeśli posiadacie zegarek Apple Watch, to warto skorzystać z funkcji "Odblokuj używając Apple Watch". Przyda się ona w szczególności w sytuacjach, gdy twarz jest zasłonięta przez maseczkę. iPhone tworzy z zegarkiem bezpieczne połączenie i pozwala na jego odblokowanie także wtedy, gdy Face ID nie zadziała prawidłowo.

3. Ulubione aplikacje. Wszystkie czekają w App Store

Nie ważne czy iPhone jest waszym pierwszym smartfonem, czy przesiadacie się z Androida - prawdopodobnie macie już zestaw ulubionych aplikacji, z których na co dzień korzystaliście. I to nie tylko na poprzednim smartfonie. Aby ułatwić sobie pracę na nowym telefonie, warto zainstalować wersje dedykowane urządzeniom mobilnym. Wszystkie znajdziecie w sklepie App Store. Jeżeli szukacie inspiracji co warto zainstalować, sprawdźcie najlepsze aplikacje na iPhone 2021 oraz autorski wybór 10. najlepszych aplikacji, bez których nie wyobrażam sobie mojego iPhone'a. A kiedy będziecie mieć chwilę na przyjemności - to zainstalujcie też kilka z najlepszych gier na iPhone'a!

4. Zostaw kartę w domu, płać smartfonem

Apple Pay w Polsce oferuje coraz więcej banków. Niemal wszystkie duże instytucje finansowe pozwalają na podpięcie karty pod iPhone i wygodne płacenie za zakupy i usługi - także w internecie. To wygodna i bezpieczna opcja, obok której żaden miłośnik współczesnych technologii nie powinien przejść obojętnie. Jak skonfigurować Apple Pay w iPhone dowiecie się z naszego poradnika, w którym przechodzimy przez cały proces krok po kroku. Jeszcze wygodniej jest połączenie Apple Pay z zegarkiem Apple Watch. By płacić za zakupy nie trzeba sięgać po telefon - wystarczy dwukrotnie nacisnąć przycisk na zegarku i przyłożyć go do terminala - szybko i bezpiecznie.

5. Skonfiguruj centrum sterowania

Centrum sterowania to wysuwane z dolnej krawędzi ekranu menu, do którego możemy mieć dostęp niezależnie od tego co robimy na naszym telefonie. To miejsce w którym możemy sobie ustawić wygodny zestaw skrótów, m.in. do budzika, latarki, notatek, dyktafonu, kalkulatora czy innych funkcji systemowych. iOS 15 rozszerza możliwości centrum sterowania. Daje dostęp do bardziej zaawansowanych narzędzi do zarządzania domem (HomeKit), przeanalizuje głośność dźwięków w słuchawkach i poinformuje o fakcie przekroczenia bezpiecznego poziomu. Z łatwością zmienicie swoje tryby skupienia: nie przeszkadzać, sen, praca. Centrum pozwala tworzyć własne zestawy najpotrzebniejszych narzędzi i przełączników, co przełoży się na sprawniejsze korzystanie z nowego iPhone'a.

6. Zadbaj o prywatność

Skoro już wiecie o podstawowych metodach zabezpieczeń - to warto też przyjrzeć się bliżej sekcji Prywatność w ustawieniach. Można tam podejrzeć zestaw uprawnień i dostępów, które serwujemy do poszczególnych modułów. Mowa tutaj m.in. o lokalizacji, zdjęciach, mikrofonie czy aparacie fotograficznym. To także sekcja, w której możemy nimi dowolnie zarządzać. Apple stara się dbać o naszą prywatność i narzuca na twórców aplikacji nowe restrykcje. W tym konieczność informowania użytkowników o danych, które chcą od nich pozyskać. W App Store, przy każdej aplikacji znajdziecie szereg informacji o danych używanych do śledzenia użytkownika. Przy pierwszym uruchomieniu pobranej ze sklepu aplikacji można poprosić, by nas nie śledziła. Pozwoli to m.in. na ograniczenie wyświetlania spersonalizowanych reklam. Nowy system iOS częściej pokazuje czy aplikacja posiada dostęp do mikrofonu, kamerki i lokalizacji - odpowiednie komunikaty pojawiają się na pasku statusu.

7. Wybierz nową klawiaturę i pisz wygodnie!

Klawiatura Apple jest jedną z najlepiej ocenianych przez użytkowników jednak nie zawsze zdaje ona egzaminu. W szczególności, gdy wcześniej korzystaliście z rozwiązań konkurencji. Na szczęście iOS od kilku lat umożliwia instalację klawiatur tworzonych przez firmy zewnętrzne wszystkie je znajdziecie w App Store. Sprawdźcie najlepsze klawiatury i wybierzcie tę, która jest dla was najwygodniejszą!

8. Aktywuj darmowe trzy miesiące Apple TV+

Apple mocno promuje swoją usługę VOD Apple TV+ to stale rosnąca biblioteka autorskich seriali stworzone na wyłączność platformy. To także filmy fabularne oraz dokumentalne, które warto obejrzeć. Choć firma zdecydowała się zrezygnować z darmowego roku dla użytkowników nowych sprzętów z logo nadgryzionego jabłka, to jeśli nie korzystaliście wcześniej z tych urządzeń, możecie skorzystać z trzech miesięcy dostępu do Apple TV+ całkowicie za darmo. Bezpłatny okres próbny obejmuje tylko te usługi, które wcześniej nie były sprawdzane lub opłacane. Po upływie okresu próbnego subskrypcja pakietu odnawia się automatycznie do czasu rezygnacji. Apple TV+ na miesiąc kosztuje 24,99 zł.

9. Gry bez mikropłatności. Biblioteka Apple Arcade już czeka!

Mimo, że na smartfonach trudno narzekać na brak gier, to jednak lwia część z nich jest tytułami free-to-play. A w nich nietrudno się odbić od mikrotransakcji i długiego czasu oczekiwania na możliwość powrotu do gry. Ale gier premium, w których płacimy raz i po prostu gramy, też nie brakuje. Ale zamiast wydawać kilkaset złotych w ramach testów rozmaitych produkcji, można po prostu zainwestować w abonament Apple Arcade. Dzięki niemu zyskujecie dostęp do kilkudziesięciu fantastycznych gier. Apple Arcade wyprubujecie też za darmo - przez pierwszy miesiąc. Sprawdźcie też nasze zestawienie najlepszych 10 gier z Apple Arcade! Warto też pamiętać by podłączyć pada do iPhone'a - by grało się jeszcze wygodniej!

-

Artykuł opublikowano pierwotnie 25 grudnia 2018 roku. Został zaktualizowany o nowe elementy, tematy i polecane aplikacje.