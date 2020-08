Tak więc będą to już prawie 4 lata z dwoma smartfonami od Apple, jeszcze trochę mi brakuje do czasu, przez jaki wcześniej korzystałem ze smartfonów z Androidem, ale już dziś jestem o tym przekonany, że kolejny smartfon jaki kupię będzie znowu iPhonem.

To nie znaczy, że przez ten czas stałem się jakimś fanboyem Apple. Nie, to jest jedyny mój sprzęt z logiem jabłka, nie dobieram do niego na siłę kolejnych urządzeń, by skompletować ten ich cały ekosystem. Co więcej, przyglądam się corocznym premierom nowych smartfonów, również iPhone, ale i Samsungów czy Huawei, zachodząc przy tym w głowie o co tu chodzi?

Dla mnie zakup smartfona od 3 tys. zł w górę nie ma żadnego uzasadnienia, niczym logicznym i sensownym nie da się usprawiedliwić wydawania takich pieniędzy na telefon. Z każdą premierą takiego nowego i drogiego urządzenia, wyciągam z kieszeni swojego iPhone 7 i zastanawiam się czym one się różnią?

Nie jest tak, że z racji swojego wieku przestałem się jarać nowinkami czy gadżetami tech i stąd nie rozumiem tych rekordów sprzedaży najnowszych iPhone czy Samsungów. Lubię, nadal śledzę, niektóre kupuje, ale są to uzasadnione zakupy, które coś nowego wnoszą. Na przykład dobrej jakości słuchawki bezprzewodowe czy opaski sportowe. Takie zakupy realnie coś zmieniają, nie kosztują po kilka tysięcy złotych, a wartość dodana jest dużo większa niż wymiana smartfona za 4 czy 5 tys. zł.