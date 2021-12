Tradycyjnie, jak co roku, Apple przedstawia zwycięzców 2021 App Store Awards. Przedstawiamy 15 gier i aplikacji dostępnych na iPhone'a, iPada, komputery Mac, Apple TV oraz Apple Watch, które, zdaniem redaktorów App Store, zasługują na uznanie.

W App Store znajdziecie dziesiątki tysięcy gier i aplikacji. Wybór tych najlepszych nie jest taki łatwy. Redakcja App Store miała trudne zadanie znalezienia tych, które ich zdaniem zasługują w tym roku na uznanie. Lista podzielona została na urządzenia, choć większość gier i aplikacji jest uniwersalna, co oznacza, że można je zainstalować zarówno na iPhonie, iPadzie, komputerze Mac czy Apple TV.

Najlepsze aplikacje 2021 w zestawieniu Apple

iPhone

iPad

Mac

Apple TV

Apple Watch

Najlepsze gry 2021 w zestawieniu Apple

iPhone

iPad

Mac

Apple TV

Apple Arcade

Trend roku w App Store: Kontakt

W tym roku redaktorzy App Store postanowili przyjrzeć się trendom, jakie towarzyszyły klientom sklepu. Na specjalne wyróżnienie zasłużyły aplikacji, które w ostatnich miesiącach łączyły ludzi: nie ważne czy we wspólnej rozgrywce w grach sieciowych, czy też w sieciach społecznościowych. 2021 r. stawiał przed nami kolejne wyzwania związane z pandemią i to dzięki grom i aplikacjom pozwalającym połączyć nas na odległość, pozwolił choć na chwilę zapomnieć o rozłące i samotności, która spotkała wielu ludzi na świecie.

Zgadzacie się z redaktorami Apple w wyborze najlepszych aplikacji i gier znajdujących się w App Store? Osobiście przyznam, że część z nich mnie zaskoczyła - w szczególności gry. O ile potrafię zrozumieć popularność League of Legends: Wild Rift, tak MARVEL Future Revolution w ogóle do mnie nie trafiło. Cieszy mnie za to obecność Fantasian. Brakowało mi na iPhonie oryginalnego, japońskiego RPG.

Twórcy z Mistwalker pokazali, że na telefonie można zagrać w mocną i rozbudowaną grę z wciągającą fabułą. Zaskoczyła mnie też nagroda dla najlepszej aplikacji mobilnej. Toca Life World, moim zdaniem, powinna trafić do kategorii gier. Być może to kwestia faktu, że World jest jednym wielkim centrum rozrywki w świecie Toca Life dającym dostęp do pozostałych odsłon serii bez konieczności ich instalowania.