Płyn do okien jest najgorszym wyborem! Telewizor będzie do wymiany

Czyszczenie ekranu telewizora to nie tylko kwestia estetyki czy lepszej jakości oglądanych filmów. Odpowiednio wykonywany zabieg to także przepis na długowieczność sprzętu. Niestety niewiele osób wie, jak poprawnie przeprowadzić sprzątanie. W efekcie łatwo doprowadzić do nieodwracalnych zniszczeń. Jak czyścić ekran telewizora? Płyn do szyb wcale nie jest dobrym wyborem.

Najczęściej na telewizorze osiada warstwa kurzu. Dzieje się to za sprawą indukcji elektrostatycznej, przez którą przywiera on do szkła i plastikowych elementów sprzętu. Na ekranie pojawiać się mogą także odciski palców oraz tłuste ślady. Rozwijać się tam będą także różne bakterie, wirusy, a nawet zarodniki grzybów.

Tych preparatów unikaj. Możesz zniszczyć telewizor

Widząc większe zabrudzenia na ekranie telewizora, pierwszą myślą jest sięgniecie po płyn do mycia szyb. Niestety jest to jeden z najgorszych wyborów. Preparaty przeznaczone do okien tworzone są na bazie alkoholu.

Użycie alkoholu do czyszczenia ekranu telewizora może naruszyć jego specjalne powłoki. Mocna substancja może spowodować zmatowienie powierzchni i trwałe uszkodzenie matrycy.

Nieodpowiednim wyborem do czyszczenia ekranu telewizora będzie też zwykła woda. Używając zwilżonej szmatki, bardzo łatwo o zalanie urządzenia. Wówczas może być konieczna wymiana sprzętu.

Istotne są także materiały, którymi będziemy czyścić telewizor. Unikajmy tworzyw twardych i ostrych. Szkody może wyrządzić także gąbka, nawet jej miękka strona czy papier toaletowy. Używanie ich na matrycy może doprowadzić do trwałych zarysowań.

Czym najlepiej wyczyścić ekran telewizora?

Do czyszczenia ekranu telewizora najlepiej wykorzystać produkt przeznaczony do mycia matryc. Będzie on zawierać mieszankę substancji, która nie zniszczy ekranu, a doczyści nawet uporczywe zabrudzenia. Warto zdecydować się na preparaty od sprawdzonych, popularnych marek, aby mieć pewność co do jakości.

Co do materiału, sprawdzi się miękka ściereczka wykonana z mikrofibry. Ma ona właściwości antystatyczne, które zapobiegną przyciąganiu kurzu przez ekran. Wówczas czyszczenie i zbieranie brudnej warstwy będą prostsze.

Jak czyścić ekran telewizora?

Czyszczenie ekranu zaczynamy dopiero po wyłączeniu telewizora. Od tego momentu należy odczekać jeszcze kilka minut, aby matryca ostygła. Następnie na szmatkę z mikrofibry nanosimy przygotowany preparat do matryc.

Ekran telewizora czyścimy delikatnie, wykonując jednostajne, okrężne ruchy. Polerujemy go do momentu, aż znikną wszystkie niepożądane zabrudzenia oraz smugi. Na koniec odczekujemy chwilę, aby matryca na pewno była sucha. Po czasie można włączyć telewizor i cieszyć się obrazem bez zabrudzeń.