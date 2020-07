Jedyne co się zmieniło, a co nie do końca mi odpowiada, to panel do regulacji multimediów dla pasażera. Audi zawsze oferuje możliwość wygodnego sterowania multimediami dla osoby siedzącej na prawo od kierowcy – świetny pomysł. Zwykle to wielofunkcyjne pokrętło (zdjęcie), ulokowane przeważnie na prawo od lewarka skrzyni biegów. W nowym Audi A3 zamiast niego w tej samej okolicy jest panel, który oprócz kilku predefiniowanych przycisków obsługuje gest polegający na wodzeniu palcem zgodnie lub przeciwnie do wskazówek zegara, co odpowiada za zwiększanie bądź zmniejszanie głośności audio. Pokrętło miało tę przewagę, że bardzo łatwo i bardzo precyzyjnie dało się podnieść głośność np. o jeden poziom. Z nowym panelem jest to przynajmniej utrudnione. Dla kierowcy nie ma to jednak żadnego znaczenia, bo on sterować multimediami może z poziomu przycisków na kierownicy – najlepsze rozwiązanie.