Niezależnie również od samochodu, porty USB znajdziemy nie tylko z przodu, ale także z tyłu – plus dwa gniazda 12V („zapalniczka”). Prąd ładowania z tych pierwszych jest całkiem duży.

Na zdjęciach widzicie fotele kierowcy każdego z samochodów – różnią się one, ale muszę przyznać, że każde z nich jest niezwykle wygodne. Nie ma się co dziwić, bo są one w pełni ergonomiczne, co potwierdzają uzyskane certyfikaty. Wygoda siedzenia to jednak sprawa mocno indywidualna i dlatego polecam przejażdżkę samochodem (niekoniecznie takim, które Was interesuje, ale przynajmniej podobnej wielkości) z interesującymi Was fotelami i dopiero wówczas dokonanie wyboru. W opcji dostępne jest nie tylko podgrzewanie foteli, ale także ich wentylowanie. Można też dobrać funkcję masażu.

Fotel kierowcy w Audi A6 Avant

Fotel kierowcy w Audi A6 allroad quattro

Fotel kierowcy w Audi Q7

Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy

O tym, jak nowoczesne i bogate w zaawansowane systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy jest nowe Audi A6 pisałem obszernie w materiale mu poświęconym. Nie będę tutaj rozpisywał się w szczegółach na ten temat, bo to naprawdę obszerne zagadnienia. Po szczegóły zapraszam do podpiętego artykułu. Poniżej w maksymalnym skrócie najistotniejsze informacje. A co z Audi Q7? SUV otrzymał w zasadzie ten sam pakiet rozwiązań. „W zasadzie”, bo asystent jazdy w korku jest nieco zmodyfikowany (takie informacje uzyskałem), choć trudno mi było to zaobserwować podczas testów – nigdy nie jestem w stanie uzyskać identycznych 1:1 sytuacji. W moim odczuciu działają te systemy podobnie.