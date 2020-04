Audi A4 allroad quattro 45 TFSI S tronic

Zmiany we wnętrzu ograniczyły się w zasadzie do zamontowania dużego dotykowego ekranu, który oferuje więcej funkcji, jest szybszy i ma dużo ładniejszy interfejs, ale niestety usunięto możliwość zarządzania nim za pomocą fizycznego i bardzo wygodnego pokrętła – nie dla każdego to wada, ale osobiście wolałem poprzednie rozwiązanie. Nie zmieniła się za to tradycyjnie dla Audi perfekcyjna wręcz jakość spasowania i wykończenia wnętrza. Towarzyszą temu superwygodne fotele i bardzo dobra pozycja za kierownicą.

Na koniec: okazuje się, że A4 allroad quattro 45 TFSI S tronic jest w zasadzie równie szybkie, co A6 allroad quattro 50 TDI tiptronic, a przy tym zużywa porównywalne ilości paliwa. Wiadomo, mniejszy model nie ma pneumatycznego zawieszenia i w pewnych aspektach jest mniej zaawansowane (ale wciąż to topowy poziom), jest też nieco mniej przestronne (ale wciąż w zupełności wystarczające), a przy tym… kosztuje ponad 200 tys. zł mniej! Tym samym: A4 allroad quattro to zaskakująco rozsądny wybór.