Różnic między Audi Q3 Sportback, a „zwykłą” Q3 spodziewać możemy się oczywiście w tylnym rzędzie siedzeń. Pomimo szybko opadającej linii dachu wsiada się wygodnie i nawet wyższa osoba nie powinna obijać głowy podczas wchodzenia do samochodu, co nie jest takie oczywiste w tego typu autach. Po zajęciu miejsca… przestrzeni nad głową jest już jednak zdecydowanie mniej. Osoba o wzroście ~1,85 m (około, bo dużo zależy od proporcji ciała oczywiście) to w zasadzie maksimum, by zmieścić głowę pod świetnie wykończonym, ale jednak obiciem dachu. Na kolana pozostało porównywalnie dużo miejsca. Myślę jednak, że jeśli ktoś decyduje się na wersję Sportback, jest świadom, że straci nieco z praktyczności… Niespecjalnie dotyczy to jednak bagażnika, gdyż ten ma identyczną pojemność. Wynika to stąd, że ta mierzona jest do linii okien, a tutaj różnic nie ma. Dopiero chcąc załadować Audi Q3 Sportback pod sufit zmieścimy mniej niż w modelu „zwykłym”.