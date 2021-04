Potęga Netfliksa wyhamowała, ale te seriale biją rekordy oglądalności

W liście do inwestorów, a także w rozmowach towarzyszących jego publikacji, CEO Netfliksa Reed Hastings zapewniał, że pojawienie się nowej konkurencji nie ma żadnego wpływu na to, jak radzi sobie Netflix. Przypomniał, że przez kilkanaście lat wykres wzrostów Netfliksa był stały, dopiero od kilku lat widoczne są pewne zachwiania, ale po zapoznaniu się ze wszystkimi dostępnymi danymi, nie dostrzegają korelacji pomiędzy debiutem nowych platform lub brakiem debiutu nowych platform w konkretnych regionach.

Kolejne lockdowny nie wpływają na oglądalność

To bardzo ciekawe stwierdzenie, bo doskonale widzimy, jak dobrze radzi sobie Disney+, a przed HBO Max jeszcze kilka solidnych premier w tym roku, więc to z pewnością będzie mocnym wabikiem na nowych widzów. Jednocześnie spodziewamy się premiery Disney+ i HBO Max na nowych rynkach, gdzie do tej pory Netflix był uosobieniem platform VOD, niemalże synonimem i pytaniem jest, czy tak pozostanie także w przyszłości.

W zaledwie półtora roku Disney+ przekroczyło barierę 100 mln użytkowników -to połowa aktualnej bazy klientów Netfliksa. Warto dodać także, że Netflix nie zauważał znacznych skoków aktywności widzów w okresach kolejnych lockdownów, jak twierdzi Reed Hastings, wszyscy pamiętamy, jakie wyniki osiągała platforma na początku zeszłego roku, gdy po raz pierwszy wprowadzono ograniczenia, ale o powtórce najwyraźniej nie może być mowy.

Viceprezes firmy i szef produkcji Ted Sarandos dodał także, że z powodu opóźnień w post-produkcji oraz realizacji niektórych tytułów w okresie pandemii, wiele głośnych tytułów zostało przesuniętych i dopiero w IV kwartale tego roku wszystko powinno się jakoś unormować. Końcówka roku to także okres, gdy premierę będą miały największe hity serwisu, czyli 2. sezon „Wiedźmina”, nowych sezonów „Ty” oraz „Cobra Kai”, a także filmowe superprodukcje jak „Red Notice” (w obsadzie Dwayne Johnson, Gal Gadot i Ryan Reynolds) lub „Escape From Spiderhead” z Chrisem Hemsworthem. W drodzę są też trzy inne wielkie filmy na Netflix, o których warto wiedzieć, a także zalecam zapoznanie się z planami premier Netflix na cały 2021.

Jednocześnie poznaliśmy też wyniki oglądalności kilku hitów Netfliksa z ostatnich miesięcy. Tutaj obyło się bez niespodzianek, bo na czele stawki znalazł się francuski „Lupin” z rezultatem 76 mln gospodarstw domowych. To delikatnie wyższa wartość, niż którą przewidywał Netflix w styczniu tego roku zaraz po premierze, choć niewystarczająca by pokonać „Bridgerton” z 82 mln i „Wiedźmina” także z 76 mln. W ostatnim kwartale dobrze przyjęte zostały także „Przeznaczenie: Saga Winx” (57 mln), „Kto zabił Sarę?” (55 mln), „Ginny & Georgia” (52 mln), „Firefly Lane” (49 mln) oraz „Cobra Kai” (45 mln).

