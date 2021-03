Netflix podbija Polskę! Zapowiedziano 5 nowych filmów i 4 nowe seriale

Kasper Bajon wraz z Janem Holoubkiem napisali scenariusz do 2. sezonu „Rojsta” – serialu zrealizowanego przez Showmax, który trafił w ręce Netfliksa. Nowe odcinki ukażą się pod tytułem „Rojst 97” i opowiedzą o wydarzeniach rozgrywających się około dekadę później. Punktem wyjścia historii jest powódź stulecia, która nawiedziła południowy zachód Polski. Woda odsłoniła zakopane w lesie ludzkie szczątki oraz ciało nastoletniego chłopca.

Anna Jass (Magdalena Różczka) – bezkompromisowa policjantka z Warszawy – oraz miejscowy inspektor Adam Mika (Łukasz Simlat) wszczynają śledztwo nie wierząc, że chłopiec był przypadkową ofiarą powodzi. Do miasteczka wróci Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik), który przejmuje stanowisko redaktora naczelnego. Witold Wanycz (Andrzej Seweryn) nie zamierza jednak z nikim współpracować i planuje zachować swoją wiedzę na temat tajemniczych zdarzeń tylko dla siebie.

Sześcioodcinkowy serial ma być mroczną opowieścią skierowaną do młodej widowni. Za reżyserię odpowiadają Anna Jadowska oraz Adrian Panka. Oficjalny opis serialu brzmi: To tajemnicza historia o losach nastoletniej Julki, która w następstwie tragicznego wypadku trafia do ośrodka leczenia amnezji. W ośrodku dziewczyna nawiązuje relacje z innymi pacjentami o podobnych doświadczeniach i urazach. Poznaje również tajemniczego Adama. Chłopak staje się tam jej przewodnikiem.

