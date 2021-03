Te 3 filmy mogą zdefiniować Netfliksa na lata. Najbardziej wyczekiwane produkcje

Najdroższy zakup targów – Netflix pobija rekord

W międzyczasie Netflix szykuje też premierę horroru, za którego realizację nie odpowiada, ale którego dystrybucję wziął na swoje barki wydając aż 55 milionów dolarów (kwota okazała się rekordem Europejskich Targów Filmowych). Mowa o „The Pale Blue Eye” z Christianem Bale’em w roli głównej. Film opowiada o wydarzeniach z 1830 roku, gdy w Akademii Wojskowej w West Point dochodziło do brutalnych morderstw.

Nie będzie to jednak bazująca tylko na faktach produkcja, ponieważ fabuła będzie zawierać sporo fantazyjnych elementów. Bale, który jak wiemy potrafi zrobić wszystko, by przygotować się do roli, wcieli się w detektywa weterana prowadzącego śledztwo. Pomagać mu będzie młodzik, który w przyszłości stanie się szeroko znanym pisarzem Edgarem Allanem Poe. Jest to prawdopodobnie najmniej spektakularna z trzech opisywanych produkcji, ale bez wątpienia wiązane będą z nią spore nadzieje. Czy film sprosta oczekiwaniom?

Europejskie spin-offy amerykańskich filmów Netfliksa to jakaś nowa moda?

That’s a wrap on Army of the Dead: The Prequel. Thanks to all the cast & crew and Netflix #armyofthedead #aotd pic.twitter.com/GvwAKVyjse — Zack Snyder (@ZackSnyder) December 22, 2020

Ale pozycja Netfliksa na rynku filmowym nie będzie zależeć jedynie od dużych, drogich produkcji z gwiazdorską obsadą, choć bez cienia wątpliwości to one będą w głównej mierze przyczyną do chwalnie lub ganienia serwisu. W międzyczasie serwis wprowadzi jednak wiele innych interesujących projektów, którym będę się blisko przyglądał. Okazuje się bowiem, że Netflix przyjął bardzo ciekawą strategię zamawiania europejskich spin-offów – przed nami premiery historii pobocznych „Nie otwieraj oczu” oraz „Armii umarłych”. Filmy powstaną odpowiednio w Hiszpanii i Niemczech („Army of the Dead: The Prequel”), co może im nadać ciekawego klimatu w odniesieniu do głównej fabuły.

„Irlandczyk” nie sprostał Oscarowym oczekiwaniom Netfliksa – pomimo aż 10 nominacji nie zdobył ani jednej statuetki, dlatego już w kwietniu będziemy mogli przekonać się, czy historia lubi się powtarzać i podobny los spotka wiodącego tegorocznym nominacjom „Manka” (również 10 nominacji).