Cobra Kai to serial bazujący na kinowej trylogii Karate Kid. Nie wiem czy po tylu latach jest sens opowiadać co to za filmy, zna je bowiem każdy miłośnik „kina walki”, choć z niesamowitymi scenami pojedynków czy gwiazdami kina akcji nie miały zbyt wiele wspólnego. Ujmowały jednak prostymi opowieściami, pozwalały poczuć się jak nastolatek, który z popychadła stał się mistrzem karate. Mam do tej serii ogromny sentyment, dlatego pierwszy sezon Cobra Kai przywitałem z otwartymi ramionami. To kontynuacja przygód znanych z filmów bohaterów, o tyle specyficzna, że wcielili się w nich ci sami aktorzy. Tym razem jednak to oni mają nastoletnie dzieci, ale mimo upływu lat sprawy z przeszłości nie zostały zapomniane.

Przeczytaj też: Recenzja pierwszego sezonu serialu Cobra Kai