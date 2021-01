Netflix szumnie zapowiada minimum 70 filmów na cały 2021 rok! Oto największe hity

Liczącą 68 filmów listę, ponieważ jest to wyjątkowa zapowiedź Netfliksa i nie chcielibyśmy, by któraś z nowości została przez nas pominięta, a mogłaby się okazać czymś w sam raz dla Was.

ZAPOWIEDŹ WIDEO FILMÓW NETFLIX NA 2021

AKCJA

Armia umarłych

Gdy sen nie nadchodzi

Kate

Red Notice

Sweet Girl

W strefie wojny (15 stycznia)

HORROR

Fear Street Trylogia

No One Gets Out Alive

There’s Someone Inside Your House

Things Heard and Seen

THRILLER

Beckett

Blood Red Sky

Escape from Spiderhead

Intrusion

Munich

Night Teeth

O2

The Swarm

The Woman in the Window

SCI-FI

Stowaway

ROMANS

A Castle For Christmas

Do wszystkich chłopców: zawsze i na zawsze

Fuimos Canciones

Kissing Booth 3

Love Hard

Niezatytułowana komedia romantyczna Alicii Keys

The Last Letter from Your Lover

Zamiana z księżniczką 3

DRAMAT

Beauty

Biały Tygrys (22 stycznia)

Blonde

Bruised

Concrete Cowboy

Cząstki kobiety (7 stycznia)

Fever Dream

Malcolm i Marie (5 lutego)

Monster

Niezatytułowany film Alexandre’a Moratto

Niezatytułowany projekt Grahama Kinga

Róża Bombaju

The Guilty

The Hand of God

The Power of the Dog

The Starling

Wykopaliska (29 stycznia)



WESTERN

The Harder They Fall

KOMEDIA

8 Rue de l’Humanité

Afterlife of the Party

Don’t Look Up

Dwóch Ojców

Moxie (3 marca)

O wszystko zadbam (19 lutego)

Pranksterzy w trasie

The Last Mercenary

Thunder Force

DLA CAŁEJ RODZINY

A Boy Called Christmas

A Winter’s Tale from Shaun the Sheep

Back to the Outback

Dzień na tak (12 marca)

Nightbooks

ʻOhana: Najcenniejszy skarb (29 stycznia)

Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles

Robin Robin

Skater Girl

The Loud House Movie

Trollhunters: Rise of the Titans

Wish Dragon

MUSICAL

A Week Away

tick, tick…BOOM

Filmy na Netflix w 2021 – lista z opisami

8 RUE DE L’HUMANITÉ

Reżyseria: Dany Boon

Scenariusz: Dany Boon, Laurence Arné

Produkcja: Ardavan Safaee, Dany Boon, Patrick Quinet

Obsada: Dany Boon, François Damiens, Laurence Arné, Yvan Attal, Jorge Calvo, Alison Wheeler, Tom Leeb, Liliane Rovère, Nawell Madani, Elie Semoun

Siedem rodzin zamieszkuje paryski blok pod numerem 8 przy ulicy Rue de l’Humanite. Kiedy wybucha pandemia koronawirusa, nie idą śladem innych i nie uciekają na wieś. Trzy miesiące życia w ograniczeniach narzuconych przez lockdown wyciągnie na światło dzienne to, co w sąsiadach najlepsze i najgorsze.

A BOY CALLED CHRISTMAS

Reżyseria: Gil Kenan

Scenariusz: Ol Parker, Gil Kenan, na postawie powieści A Boy Called Christmas autorstwa

Matta Haiga

Produkcja: Graham Broadbent, Pete Czernin

Obsada: Henry Lawfull, Toby Jones, Sally Hawkins, Kristen Wiig, Michiel

Huisman, Zoe Colletti, Stephen Merchant, Joel Fry, Rune Temte, Jim Broadbent, Maggie Smith

Wyjątkowy chłopiec imieniem Nikolas wyrusza w niezwykłą podróż w kierunku śnieżnej północy, aby odnaleźć ojca, który udał się na poszukiwanie legendarnej wioski elfów – Elfhelm. Wraz z upartym reniferem o imieniu Blitzen i wierną myszką, Nikolas wkrótce odkrywa swoje prawdziwe przeznaczenie, a magiczna, zabawna i pouczająca opowieść o jego przygodach pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych.

A CASTLE FOR CHRISTMAS

Reżyseria: Mary Lambert

Scenariusz: Ally Carter, Kim Beyer-Johnson, Neal Dobrofsky, Tippi Dobrofsky

Produkcja: Brad Krevoy

Obsada: Brooke Shields, Cary Elwes

Sophie, znana amerykańska pisarka, wyrusza w podróż do Szkocji, gdzie postanawia kupić zamek. Jednak jego mało sympatyczny właściciel, Myles (szkocki książę) nie rwie się do tego, by sprzedać posiadłość cudzoziemce. Próbując dojść do porozumienia, dwójka toczy żarliwe kłótnie, jednak z czasem może okazać się, że uda się im osiągnąć znacznie więcej niż kompromis.

AFTERLIFE OF THE PARTY

Reżyseria: Stephen Herek

Scenariusz: Carrie Freedle

Produkcja: Robyn Snyder, Deborah Evans

Obsada: Victoria Justice, Midori Francis, Spencer Sutherland

Prawdziwe imprezowe zwierzę (Justice) zalicza największą towarzyską wpadkę… i umiera w tygodniu, w którym przypadają jej urodziny. Ku jej zdziwieniu, los zsyła jej drugą szansę, żeby naprawiła błędy wyrządzone w trakcie ziemskiego życia, odbudowała relacje z najbliższymi i – co najważniejsze – udowodniła, że zasługuje na miejsce w niebiańskim pokoju dla VIP-ów.

ARMIA UMARŁYCH

Reżyseria: Zack Snyder

Scenariusz: Zack Snyder, Shay Hatten, Joby Harold na podstawie opowiadania autorstwa

Zacka Snydera

Produkcja: Deborah Snyder, Wesley Coller, Zack Snyder

Obsada: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi,

Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, and Garret Dillahunt,

Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone, Michael Cassidy

Gdy ulice Los Angeles atakują zombie, grupa najemników podejmuje ryzykowną próbę i wkracza w strefę kwarantanny, żeby przeprowadzić największy napad w historii.

A WEEK AWAY

Reżyseria: Roman White

Scenariusz: Kali Bailey, Alan Powell

Produkcja: Steve Barnett, Alan Powell, Gabe Vasquez

Obsada: Bailee Madison, Kevin Quinn, Sherri Shepherd, David Koechner, Jahbril

Cook, Kat Conner Sterling, Iain Tucker

Zbuntowany nastolatek Will Hawkins (Kevin Quinn) wpada w kłopoty z prawem i staje na życiowym rozdrożu. Musi wybrać między poprawczakiem a chrześcijańskim letnim obozem. Nieoczekiwanie dla samego siebie Will otwiera serce na miłość, zakochując się w regularnej obozowiczce (Bailee Madison), i znajduje poczucie przynależności tam, gdzie najmniej by się tego spodziewał.

A WINTER’S TALE FROM SHAUN THE SHEEP

Reżyseria: Steve Cox

Scenariusz: Giles Pilbrow na podstawie opowiadania autorstwa Gilesa Pilbrowa i Marka

Burtona

Produkcja: Richard Beek

Specjalny 30-minutowy odcinek, w którym ulubiony baranek jest bohaterem własnej zimowej opowieści. Świąteczna ekscytacja Shauna szybko zmienia się w niemałą konsternację, kiedy w trakcie gorączkowych poszukiwań świątecznych skarpet dla stada, Timmy rozpływa się w powietrzu. Czy Shaun zdąży odnaleźć Timmiego zanim ten stanie się czyimś świątecznym prezentem? Przygotujcie się na fantastyczną przygodę, która przypomni wszystkim o prawdziwej magii Świąt!

BACK TO THE OUTBACK

Reżyseria: Clare Knight, Harry Cripps

Scenariusz: Harry Cripps

Produkcja: Daniela Mazzucato

Obsada: Isla Fisher, Tim Minchin, Eric Bana, Guy Pearce, Miranda Tapsell, Angus Imrie,

Rachel House, Keith Urban, Celeste Barber, Wayne Knight, Aislinn Derbez, Diesel Cash La Torraca, Lachlan Ross Power, Jacki Weaver

Szalona ekipa najstraszliwszych australijskich stworów ma już dość zamknięcia w gadzim terrarium. Ileż można znosić spojrzenia ludzi, którzy traktują cię jak najgorszego potwora? W końcu nadchodzi więc czas, aby uciec z zoo i wyprawić się na Outback, gdzie nikt nie będzie zwracał uwagi na łuski i kły. Na czele grupy zbiegów staje Maddie (Isla Fisher), jadowity wąż o złotym sercu, która postanawia połączyć siły z pewną siebie jaszczurką Zoe (Miranda Tapsell) należącą do gatunku o uroczej nazwie moloch straszliwy, usychającym z miłości włochatym pająkiem o imieniu Frank (Guy Pearce) oraz z wrażliwym skorpionem Nigelem (Angus Imrie). Gdy jednak ich arcywróg Pretty Boy (Tim Minchin), uroczy, lecz nieznośny koala, niespodziewanie dla wszystkich postanawia przyłączyć się do uciekinierów, Maddie i reszta nie mają wyboru i muszą zabrać go ze sobą. Tak rozpoczyna się przyprawiająca o gęsią skórkę i przezabawna podróż przez całą Australię. Za zwierzętami w pogoń wyrusza ich opiekun Chaz (Eric Bana) oraz jego żądna przygód miniaturowa wersja (Diesel „Cash” La Torraca). Przygodowy film animowany BACK TO THE OUTBACK w reżyserii Clare Knight i Harry’ego Crippsa, w którym głosów pozostałym postaciom użyczyli między innymi Rachel House, Keith Urban, Celeste Barber, Wayne Knight, Lachlan Ross Power i Jacki Weaver, uzmysławia widzom, że wcale nie jest tak, że „inny” nie może oznaczać „piękny”.

BEAUTY

Reżyseria: Andrew Dosunmu

Scenariusz: Lena Waithe

Produkcja: Lena Waithe, Michael Ellenberg, Rishi Rajani

Obsada: Niecy Nash, Aleyse Shannon, Giancarlo Esposito, Gracie Marie Bradley,

Kyle Bary, Michael Ward and Sharon Stone

Utalentowana czarnoskóra wokalistka próbuje zachować swój głos i tożsamość, po tym, gdy otrzymuje lukratywny kontrakt płytowy. To wydarzenie daje początek zaciętej walce, w której członkowie rodziny, przedstawiciele wytwórni i najbliżsi przyjaciele próbują wpływać na jej wybory w drodze na szczyt.

BECKETT

Reżyseria: Ferdinando Cito Filomarino

Scenariusz: Kevin Rice

Produkcja: Luca Guadagnino, Marco Morabito, Francesco Melzi d’Eril, Gabriele Moratti

Obsada: John David Washington, Alicia Vikander, Boyd Holbrook, Vicky Krieps

Odpoczywająca na wakacjach para zostaje wciągnięta w środek brutalnej, tragicznej w skutkach konspiracji.

BIAŁY TYGRYS (22 stycznia)

Reżyseria: Ramin Bahrani

Scenariusz: Ramin Bahrani, based on the Man Booker prize-winning novel by Aravind Adiga

Produkcja: Mukul Deora, Ramin Bahrani

Obsada: Adarsh Gourav, Rajkummar Rao, Priyanka Chopra Jonas

Balram Halwai (Adarsh Gourav) z dużą dawką czarnego humoru opowiada o swojej epickiej wspinaczce po drabinie sukcesu — od biednego wieśniaka do odnoszącego sukcesy przedsiębiorcy we współczesnych Indiach. Nasz młody bohater, przebiegły i ambitny, zostaje kierowcą Ashoka (Rajkummar Rao) i Pinky (Priyanka Chopra Jonas), którzy właśnie wrócili z Ameryki. Społeczeństwo nauczyło Balrama tylko jednego — jak służyć innym — więc staje się niezastąpionym sługą swoich bogatych panów. Jednak pewnego wieczora zdaje sobie sprawę, że jest tylko narzędziem w nieczystej grze. Ryzykując utratą wszystkiego, co udało mu się zdobyć, Balram buntuje się przeciwko nieuczciwemu i nierównemu systemowi, by powstać z kolan i stać się nowym rodzajem pana. Wyjątkowa historia na podstawie powieści z listy bestellerów New York Timesa wyróżnionej w 2008 r. nagrodą Bookera.

BLONDE

Reżyseria: Andrew Dominik

Scenariusz: Andrew Dominik

Produkcja: Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Tracey Landon, Scott Robertson

Obsada: Ana de Armas, Adrien Brody, Bobby Cannavale, Julianne Nicholson, Lily Fisher,

Evan Williams, Xavier Samuel, Caspar Phillipson, Toby Huss, Sara Paxton, David Warshofksy, Chris Lemmon, Dan Butler, Garret Dillahunt, Lucy DeVito, Michael Masini, Ned Bellamy, Rebecca Wisocky, Scoot McNairy, Spencer Garrett

BLONDE, nakręcony na podstawie bestsellerowej powieści Joyce Carol Oates, pięciokrotnej finalistki Nagrody Pulitzera, to śmiała interpretacja losów słynnego symbolu seksu – Marilyn Monroe. Film przedstawia fikcyjny portret modelki, aktorki i wokalistki w latach 50. i 60., nakreślony ze współczesnej perspektywy świata celebrytów.

BLOOD RED SKY

Reżyseria: Peter Thorwarth

Scenariusz: Peter Thorwarth, Stefan Holtz

Produkcja: Christian Becker

Obsada: Peri Baumeister, Kais Setti, Alexander Scheer, Dominic Purcell

Cierpiąca na tajemniczą przypadłość kobieta musi stanąć na wysokości zadania, gdy grupa terrorystów próbuje uprowadzić samolot podczas nocnego lotu nad Atlantykiem. Aby chronić syna, musi ujawnić swój mroczny sekret i uwolnić drzemiącego w niej potwora, którego z całych sił próbowała ukryć.

BRUISED

Reżyseria: Halle Berry

Scenariusz: Michelle Rosenfarb

Produkcja: Basil Iwanyk, Brad Feinstein, Guymon Casady, Erica Lee, Paris

Kassidokostas-Latsis, Terry Dougas, Linda Gottlieb, Gillian Hormel

Obsada: Halle Berry, Adan Canto, Sheila Atim, Stephen McKinley Henderson, Shamier

Anderson

Debiut reżyserski Halle Berry. Film opowiada o losach byłej zawodniczki MMA, która walczy o odzyskanie prawa do opieki nad synem i stara się wrócić do wyczynowego sportu.

CONCRETE COWBOY

Reżyseria: Ricky Staub

Scenariusz: Ricky Staub, Dan Walser, na podstawie Ghetto Cowboy autorstwa G. Neri

Produkcja: Tucker Tooley, Lee Daniels, Idris Elba, Dan Walser, Jeff Waxman, Jennifer

Madeloff

Obsada: Idris Elba, Caleb McLaughlin, Jharrel Jerome, Byron Bowers, Lorraine

Toussaint, Clifford „Method Man” Smith

Spędzając lato w północnej Filadelfii niepokorny nastolatek zostaje uwikłany w rzeczywistość świata przestępczego i barwną subkulturę miejskich kowbojów, do której należy jego ojciec.

CZĄSTKI KOBIETY (7 stycznia)

Reżyseria: Kornél Mundruczó

Scenariusz: Kata Wéber

Produkcja: Kevin Turen, Ashley Levinson, Aaron Ryder

Obsada: Vanessa Kirby, Ellen Burstyn, Shia LaBeouf, Molly Parker, Sarah Snook,

Iliza Shlesinger, Benny Safdie, Jimmie Fails

Poród domowy młodej matki kończy się niewyobrażalną tragedią. Staje się to początkiem trwającej rok żałoby, która niszczy jej relacje z bliskimi. „Cząstki kobiety” to bardzo osobista, przenikliwa i przejmująca historia o kobiecie, która uczy się żyć z bólem straty.

DON’T LOOK UP

Reżyseria: Adam McKay

Scenariusz: Adam McKay

Produkcja: Adam McKay, Kevin Messick

Obsada: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, Tyler Perry,

Timothee Chalamet, Ron Perlman with Cate Blanchett and Meryl Streep.

W filmie wystąpią także: także Ariana, Kid Cudi, Melanie Lynskey, Himesh Patel, Matthew Perry i Tomer Sisley.

Don’t Look Up to historia dwóch astronomów, którzy mimo swojej niskiej pozycji w naukowej hierarchii są zmuszeni przeprowadzić olbrzymią medialną kampanię, aby ostrzec ludzkość przed zmierzającą w stronę Ziemi zabójczą asteroidą.

DWÓCH OJCÓW

Reżyseria: Cris D’Amato

Scenariusz: Thalita Rebouças

Produkcja: Cecilia Grosso, Samanta Moraes

Obsada: Maisa, Eduardo Moscovis, Marcelo Médici, Pedro Ottoni, Thaynara OG, Laila

Zaid, Fafá de Belém

Vicenza jest dojrzałą nad wiek 18-latką, która wychowała się w hipisowskiej komunie. W jej życiu panuje doskonała równowaga. Z jednym wyjątkiem — nie zna swojego ojca. Kiedy jej matka wyjeżdża na wycieczkę do Indii, wykorzystuje okazję, by wymknąć się do prawdziwego świata. Ma nadzieję, że uda jej się wytropić ojca, ale… znajduje dwóch!

DZIEŃ NA TAK

Reżyseria: Miguel Arteta

Scenariusz: Justin Malen, based on the book by Amy Krouse Rosenthal

Produkcja: Lawrence Grey, Ben Everard, Daniel Rappaport, Nicole King Sokala, Jennifer

Garner

Obsada: Jennifer Garner, Edgar Ramirez, Jenna Ortega, Julian Lerner, Everly Carganilla,

Nat Faxon, Molly Sims, Fortune Feimster, Arturo Castro

Allison i Carlos zawsze mają jedną odpowiedź na wszystkie pytania swoich dzieci i współpracowników — NIE. Próbując coś zmienić, postanawiają dać im w prezencie DZIEŃ NA TAK. Przez 24 godziny to małolaty mają ustalać reguły. Nikt jednak się nie spodziewa, że całą rodzinę czeka szalona przygoda w Los Angeles, która zbliży wszystkich do siebie bardziej, niż mogliby sobie wymarzyć.

ESCAPE FROM SPIDERHEAD

Reżyseria: Joseph Kosinski

Scenariusz: Rhett Reese, Paul Wernick, na podstawie opowiadania autorstwa George

Saunders

Produkcja: Eric Newman, Chris Hemsworth, Oren Katzeff, Geneva Wasserman,

Rhett Reese, Paul Wernick, Tommy Harper, Jeremy Steckler

Obsada: Chris Hemsworth, Miles Teller, Jurnee Smollett, Mark Paguio, Tess

Haubrich

W niedalekiej przyszłości dwóch młodych skazańców próbuje uporać się ze swoją przeszłością w zakładzie kierowanym przez genialnego wizjonera, który prowadzi na więźniach eksperymenty przy użyciu narkotyków zmieniających emocje.

FEAR STREET TRYLOGIA:

FEAR STREET: 1994

Reżyseria: Leigh Janiak

Scenariusz: Leigh Janiak, Phil Graziadei

Produkcja: Peter Chernin, Jenno Topping, David Ready

Obsada: Kiana Madeira, Olivia Welch, Benjamin Flores Jr., Julie Rehwald, Fred

Hechinger, Ashley Zuckerman, Maya Hawke, Darrell Britt-Gibson, Jordana Spiro, Jordyn DiNatale

FEAR STREET: 1978

Reżyseria: Leigh Janiak

Scenariusz: Leigh Janiak, Zak Olkewicz

Produkcja: Peter Chernin, Jenno Topping, David Ready

Obsada: Sadie Sink, Emily Rudd, Ryan Simpkins, McCabe Slye, Ted Sutherland, Gillian

Jacobs, Kiana Madeira, Jordana Spiro, Chiara Aurelia, Jordyn DiNatale

FEAR STREET: 1666

Reżyseria: Leigh Janiak

Scenariusz: Kate Trefry

Produkcja: Peter Chernin, Jenno Topping, David Ready

Obsada: Kiana Madeira, Ashley Zuckerman, Gillian Jacobs, Olivia Welch, Benjamin

Flores Jr., Darrell Britt-Gibson, Fred Hechinger, Sadie Sink, Emily Rudd, McCabe Slye, Jordana Spiro, Jordyn DiNatale

W roku 1994 grupa nastolatków odkrywa, że wszystkie straszne wydarzenia, które od pokoleń nawiedzają ich miasteczko, mogą być ze sobą powiązane – a oni mogą być kolejnymi ofiarami. Trylogia jest adaptacją bestsellerowej serii horrorów autorstwa R.L. Stine’a i przedstawia przerażające losy Shadyside na przestrzeni lat.

FEVER DREAM (DISTANCIA DE RESCATE)

Reżyseria: Claudia Llosa

Scenariusz: Claudia Llosa, Samanta Schweblin

Produkcja: Claudia Llosa, Mark Johnson, Tom Williams

Obsada: María Valverde, Dolores Fonzi, Germán Palacios, Guillermo Pfening, Emilio

Vodanovich, Guillermina Sorribes, Marcelo Michinaux, Cristina Banegas

Kobieta imieniem Amanda leży zdezorientowana daleko od domu. Młody chłopiec, David, zadaje jej pytania, próbują przywrócić jej pamięć. Ona nie jest jego matką, ani on jej synem. Jej czas dobiega końca, a chłopiec pomaga jej odkryć mroczną historię o obsesyjnej zazdrości, ukrytym niebezpieczeństwie i sile matczynej miłości do dziecka.

FUIMOS CANCIONES

Reżyseria: Juana Macías

Scenariusz: Laura Sarmiento

Produkcja: Zeta Studios

Obsada: María Valverde, Álex González, Susana Abaitúa, Eva Ugarte, Miri

Pérez-Cabrero

Oparty na bestsellerowej serii autorstwa Elísabet Benavent, FUIMOS CANCIONES opowiada historię Macy, która wreszcie wzięła się w garść. No, prawie. Kiedy w jej życiu ponownie pojawia się Leo, który złamał jej serce, Maca zwraca się po wsparcie i rady najlepszych przyjaciółek, Adriany i Jime. Gdyby tylko one same nie były w równie skomplikowanych związkach…

GDY SEN NIE NADCHODZI

Reżyseria: Mark Raso

Scenariusz: Greg Poirier, Joseph Raso, Mark Raso

Produkcja: Paul Schiff

Obsada: Gina Rodriguez, Ariana Greenblatt, Frances Fisher, Shamier Anderson, Finn

Jones, Lucius Hoyos, Gil Bellows, Barry Pepper, Jennifer Jason Leigh

Wskutek gwałtownych wydarzeń na całym świecie znikają wszystkie urządzenia elektroniczne, ludzkość traci zdolność spania, a świat szybko pogrąża się w chaosie. Jedynie Jill, była żołnierz z bagażem trudnych doświadczeń, może mieć antidotum, którym jest jej własna córka. Pozostaje pytanie, czy Jill zdąży bezpiecznie urodzić dziecko i uratować świat nim sama straci zmysły.

INTRUSION

Reżyseria: Adam Salky

Scenariusz: Chris Sparling

Produkcja: Kyle Benn, Josh Weinstock, Alexandra Milchan, Matthew Myers, Russell

Hollander, Chris Sparling

Obsada: Freida Pinto, Logan Marshall-Green

Po tym jak małżeństwo wprowadza się do małego miasteczka, wtargnięcie do ich domu wywołuje u żony traumę i sprawia, że zaczyna podejrzewać, że osoby z jej otoczenia nie są tymi, za kogo się podają.

KATE

Reżyseria: Cedric Nicolas-Troyan

Scenariusz: Umair Aleem

Produkcja: Bryan Unkeless, Kelly McCormick, Patrick Newall

Obsada: Mary Elizabeth Winstead, Woody Harrelson

Bezwzględna kryminalistka zostaje otruta. Pozostały jej tylko 24 godziny życia, aby zemścić się na swoich wrogach. W międzyczasie pomiędzy nią, a córką jednej z jej dawnych ofiar tworzy się nieoczekiwana więź.

LOVE HARD

Reżyseria: Hernán Jiménez

Scenariusz: Danny Mackey, Rebecca Ewing

Produkcja: McG, Mary Viola

Obsada: Nina Dobrev, Jimmy O. Yang, Darren Barnet, James Saito, Harry Shum Jr.,

Mikaela Hoover, Heather McMahan

Dziewczyna z LA nie ma szczęścia w miłości. Przez aplikację randkową poznaje i zakochuje się w chłopaku ze wschodniego wybrzeża. W ramach niespodzianki postanawia odwiedzić go w święta. Wychodzi jednak na jaw, że chłopak nie mówił o sobie prawdy. Kiedy okaże się, że obiekt uczuć dziewczyny mieszka w tym samym mieście, były chłopak oferuje, że ich ze sobą pozna, jeśli będzie udawała jego dziewczynę przez święta.

MALCOLM I MARIE (5 lutego)

Reżyseria: Sam Levinson

Scenariusz: Sam Levinson

Produkcja: Kevin Turen, Ashley Levinson, Sam Levinson, Zendaya, John David Washington

Obsada: Zendaya, John David Washington

Sam Levinson łączy siły z Zendayą i Johnem Davidem Washingtonem w nostalgicznym, romantycznym dramacie. Pewien filmowiec (Washington) i jego dziewczyna (Zendaya) wracają do domu po uroczystej premierze filmu w oczekiwaniu na fantastyczne recenzje i finansowy sukces. Jednak wieczór przybiera nieoczekiwany obrót, gdy na jaw wychodzą rewelacje na temat ich związków wystawiające na próbę siłę ich miłości. We współpracy z operatorem Marcellem Revem Levinson stworzył film równie świeży, co oryginalny. To oda do wielkich hollywoodzkich romansów, a także szczery wyraz wiary w przyszłość kina.

MONSTER

Reżyseria: Anthony Mandler

Scenariusz: Radha Blank, Colen C. Wiley, Janece Shaffer

Produkcja: Tonya Lewis Lee, Nikki Silver, Aaron L. Gilbert, Mike Jackson, Edward Tyler

Nahem

Obsada: Kelvin Harrison Jr., Jennifer Hudson, Jeffrey Wright, Jharrel Jerome, Jennifer

Ehle, Rakim Mayers, Nasir ‘Nas’ Jones, Tim Blake Nelson, John David Washington

Monster to historia siedemnastoletniego wybitnego ucznia, Steve’a Harmona (Kelvin Harrison, Jr.), którego świat się zawalił, po tym jak został oskarżony o popełnienie morderstwa. Film pokazuje dramatyczną drogę mądrego, lubianego studenta filmoznawstwa z Harlemu, uczącego się w elitarnej szkole, poprzez złożoną batalię prawną, która może się dla niego zakończyć wyrokiem dożywocia.

MOXIE (3 marca)

Reżyseria: Amy Poehler

Scenariusz: Tamara Chestna, Dylan Meyer, based on Moxie by Jennifer Mathieu

Produkcja: Kim Lessing, Amy Poehler, Morgan Sackett

Obsada: Hadley Robinson, Lauren Tsai, Patrick Schwarzenegger, Nico Hiraga,

Sydney Park, Josephine Langford, Clark Gregg, Josie Totah, Alycia Pascual-Peña, Anjelika Washington, Charlie Hall, Sabrina Haskett, Ike Barinholtz, Amy Poehler, Marcia Gay Harden

Nieśmiała szesnastolatka ma dosyć toksycznej, seksistowskiej atmosfery w szkole. Zainspirowana buntowniczą przeszłością swojej matki publikuje anonimowo gazetkę szkolną, która rozpoczyna rewolucję w całej szkole.

MUNICH

Reżyseria: Christian Schwochow

Scenariusz: Ben Power na podstawie bestsellera Roberta Harrisa

Produkcja: Andrew Eaton

Obsada: Jeremy Irons, George McKay, Jannis Niehwöhner, Sandra Hüller, Liv Lisa Fries,

August Diehl

Na podstawie światowego bestsellera Roberta Harrisa. Sierpień 1938 roku, Europa stoi na krawędzi wojny. Adolf Hitler przygotowuje się do inwazji na Czechosłowację, a rząd Neville’a Chamberlaina desperacko szuka pokojowego rozwiązania. Napięcia między państwami rosną, dlatego brytyjski urzędnik Hugh Legat i niemiecki dyplomata Paul von Hartmann wyjeżdżają do Monachium na nadzwyczajną konferencję. Rozpoczynają się negocjacje, a dwoje starych przyjaciół trafia w sam środek politycznych intryg, które narażają ich na prawdziwe niebezpieczeństwo. Czy można zapobiec wojnie, kiedy cały świat patrzy i jeśli tak, to za jaką cenę?

NIEZATYTUŁOWANA KOMEDIA ROMANTYCZNA ALICII KEYS

Reżyseria: Steven Tsuchida

Scenariusz: Dana Schmalenberg, Rheeqrheeq Chainey

Produkcja: Alicia Keys, Maggie Malina, Jeremy Kipp Walker

Obsada: Christina Milian, Jay Pharoah, Sinqua Walls, Christiani Pitts, Karen Obliom,

Alexander Hodge, TJ Power, Sylvaine Strike, Jeryl Prescott, Tymberlee Hill

Romantyczna komedia o początkującej gwieździe pop, Erice, którą brak sukcesów w karierze zmusił do podjęcia pracy w roli piosenkarki w luksusowym kurorcie. Wkrótce okazuje się, że musi zaśpiewać na ślubie swojego byłego narzeczonego. Erica próbuje ukryć dawny związek ze swoim byłym przed jego przyszłą żoną, Beverly. Odkrywa jednak, że nadal ma słabość do Jasona, którego brat próbuje powstrzymać parę byłych kochanków przed powrotem do siebie. Ta ciepła i zabawna romantyczna opowieść, pokazuje różne strony miłości i relacji rodzinnych. Pozostaje tylko pytanie, na czyim ślubie zaśpiewa Erica: Beverly czy własnym?

NIEZATYTUŁOWANY FILM ALEXANDRE’A MORATTO

Reżyseria: Alexandre Moratto

Scenariusz: Alexandre Moratto, Thayná Mantesso

Produkcja: Ramin Bahrani, Fernando Meirelles

Obsada: Christian Malheiros, Rodrigo Santoro

Aby zapewnić lepsze życie swojej rodzinie, 18-letni Mateus zaczyna pracować na złomowisku w São Paulo dla swojego nowego szefa Luca. Jednak kiedy wraz z innymi chłopcami zostaje wplątany w niebezpieczny świat współczesnego niewolnictwa, Mateus będzie musiał zdecydować, czy dalej pracować dla człowieka, który go zniewolił, czy zaryzykować przyszłość swojej rodziny.

NIEZATYTUŁOWANY PROJEKT GRAHAMA KINGA

Reżyseria: Nora Fingscheidt

Scenariusz: Christopher McQuarrie

Produkcja: Graham King, Sandra Bullock, Veronica Ferres

Obsada: Sandra Bullock, Viola Davis, Rob Morgan, Aisling Franciosi

Po odsiedzeniu kary za popełnienie brutalnego przestępstwa Ruth Slater (Bullock) zostaje wypuszczona z więzienia i wraca do życia w społeczeństwie, które nie chce wybaczyć jej czynów popełnionych w przeszłości. Surowy osąd jaki na nią spada w miejscu, które kiedyś nazwała domem sprawia, że jej jedyną nadzieją na odkupienie jest odnalezienie dawno nie widzianej młodszej siostry, którą była zmuszona opuścić.

NIGHTBOOKS

Reżyseria: David Yarovesky

Scenariusz: Mikki Daughtry, Tobias Iaconis

Produkcja: Sam Raimi, Robert Tapert, Mason Novick, Michelle Knudsen

Obsada: Winslow Fegley, Lidya Jewett, Krysten Ritter

Alex (Winslow Fegley), chłopiec zafascynowany strasznymi opowieściami, zostaje uwięziony przez złą, młodą czarownicę (Krysten Ritter) w jej nowoczesnym, nowojorskim apartamencie. Tam poznaje Yasmin (Lydia Jewett), którą również uwięziła czarownica. Alex dowiaduje się, że aby przetrwać, każdej nocy musi opowiedzieć nową, straszną opowieść.

NIGHT TEETH

Reżyseria: Adam Randall

Scenariusz: Brent Dillon

Produkcja: Vincent Gatewood, Ben Pugh, Charlie Morrison

Obsada: Jorge Lendeborg Jr., Debby Ryan, Lucy Fry, Raúl Castillo, Alfie Allen

Młody szofer zabiera dwie tajemnicze kobiety na objazd po nocnych imprezach w LA. Kiedy jego pasażerki ujawnią swoje prawdziwe oblicza oraz pokazują mu niebezpieczny podziemny świat, musi zacząć walczyć o swoje życie.

NO ONE GETS OUT ALIVE

Reżyseria: Santiago Menghini

Scenariusz: Jon Croker, Fernanda Coppelbased na podstawie powieści pod tym samym

tytułem autorstwa Adama Nevilla

Produkcja: Jonathan Cavendish, Will Tennant

Obsada: Cristina Rodlo, Marc Menchaca

Ambar jest imigrantką, która marzy o spełnieniu swojego amerykańskiego snu. Kiedy zostaje zmuszona, aby zamieszkać w pensjonacie, jej życie staje się koszmarem, z którego nie może się obudzić.

O2

Reżyseria: Alexandre Aja

Scenariusz: Christie Leblanc

Produkcja: Vincent Maraval, Brahim Chioua, Noëmie Devide, Alexandre Aja, Gregory

Levasseur

Obsada: Mélanie Laurent, MathieuAmalric, Malik Zidi

Młoda kobieta budzi się w kriokomorze. Nie pamięta kim jest, ani jak się znalazła w skrzynce niewiele większej niż trumna. Musi odzyskać pamięć, aby wydostać się z niej, zanim skończy się tlen.

ʻOHANA: NAJCENNIEJSZY SKARB (29 stycznia)

Reżyseria: Jude Weng

Scenariusz: Christina Strain

Produkcja: Ian Bryce

Obsada: Kea Peahu, Alex Aiono, Lindsay Watson, Owen Vaccaro oraz Kelly Hu,

Branscombe Richmond, Ke Huy Quan, Brad Kalilimoku, Chris Parnell, Marc Evan Jackson, Ricky Garcia

Wakacje rodzeństwa z Brooklynu na wyspie O‘ahu przybierają niespodziewany obrót za sprawą dziennika z informacją o dawno zaginionym skarbie. Tak rozpoczyna się wspaniała przygoda z nowymi przyjaciółmi i niezwykła podróż do hawajskich korzeni.

O WSZYSTKO ZADBAM (19 lutego)

Reżyseria: J Blakeson

Scenariusz: J Blakeson

Produkcja: Teddy Schwarzman, Michael Heimler, J Blakeson

Obsada: Rosamund Pike, Eiza Gonzalez, Dianne Wiest, Peter Dinklage, Chris Messina,

Isaiah Whitlock Jr.

Nieuczciwa opiekunka prawna osób starszych, która okrada z oszczędności swoich podopiecznych, trafia na równą sobie, kiedy okazuje się, że kobieta którą próbuje oszukać ma podobnie podejrzaną przeszłość.

PRANKSTERZY W TRASIE

Reżyseria: Kitao Sakurai

Scenariusz: Eric André, Kitao Sakurai, Dan Curry

Produkcja: Eric André, Jeff Tremaine, David Bernard, Ruben Fleischer

Obsada: Eric André, Lil Rel Howery, Tiffany Haddish, Michaela Conlin

Komedia nakręcona w konwencji filmu z ukrytej kamery od twórców Jackass i Jackass: Bezwstydny dziadek. Opowieść o przygodach dwóch przyjaciół, którzy wyruszają w podróż pełną zabawnych, pomysłowych żartów, wciągając w zabawę prawdziwą publiczność.

RED NOTICE

Reżyseria: Rawson Marshall Thurber

Scenariusz: Rawson Marshall Thurber

Produkcja: Beau Flynn, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia, Rawson Marshall

Thurber

Obsada: Dwayne Johnson, Gal Gadot, Ryan Reynolds

Publikacja przez Interpol czerwonej noty ma stanowić globalne wezwanie do wytropienia i schwytania najbardziej poszukiwanych jednostek na świecie. Kiedy brawurowy napad zmusza do współpracy czołowego profilera FBI (Johnson) oraz dwoje rywalizujących ze sobą przestępców (Gadot, Reynolds), wszystko się może zdarzyć.

RISE OF THE TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: THE MOVIE

Reżyseria: Ant Ward, Andy Suriano

Scenariusz: Tony Gama-Lobo, Rebecca May

Produkcja: Nickelodeon

Obsada: Ben Schwartz, Omar Benson Miller, Brandon Mychal Smith, Josh Brener, Kat

Graham, Eric Bauza, Haley Joel Osment

Wojownicze Żółwie Ninja stają przed największym wyzwaniem, kiedy tajemniczy nieznajomy przybywa z przyszłości i przekazuje im ostrzeżenie. Leo musi poprowadzić swoich braci, Rafaela, Donniego, Mikey’ego do walki o losy świata z przerażającym kosmitą, Krangiem.

ROBIN ROBIN

Reżyseria: Dan Ojari, Mikey Please

Scenariusz: Dan Ojari, Mikey Please, Sam Morrison

Produkcja: Helen Argo

Obsada: Gillian Anderson, Richard E Grant, Bronte Carmichael, Adeel Akhtar

Świąteczny musical zrealizowany w technice animacji poklatkowej od Aardmana. Robin — jeszcze przed wykluciem — przypadkowo trafia na wysypisko śmieci, gdzie przygarnia ją mysia rodzina, która wychowuje ją jak własne dziecko. W miarę upływu czasu Robin zaczyna coraz bardziej odróżniać się od pozostałych. Chcąc za wszelką cenę udowodnić rodzinie, że potrafi być świetną myszą, wyrusza na niebezpieczną misję, jednak ostatecznie odkrywa, kim naprawdę jest.

RÓŻA BOMBAJU

Reżyseria: Gitanjali Rao

Scenariusz: Gitanjali Rao

Produkcja: Rohit Khattar, Anand Mahindra

Obsada: Arannya Kaur, Mohit Sinha, Mannanya Pandey, Samay Thakkar, Maninee De,

Shishir Sharma, Ravi Rajesh, Madhavi Ashtekar

Młoda tancerka, która z małżeństwa ze starszym mężczyzną uciekła na ulice Mumbaju, musi wybierać między troską o rodzinę a miłością do chłopaka, który stracił rodziców w rozruchach. Ten film to animacja poklatkowa, w której delikatna muzyka i motyw czerwonej róży splatają trzy opowieści o trudnej miłości: miłości hinduskiej dziewczyny i muzułmańskiego chłopca, miłości dwóch kobiet i miłości całego miasta do gwiazd Bollywood. Ta oparta na faktach historia pozwala nam bliżej przyjrzeć się bezlitosnemu światu, w którym pasja i piękno królujące na kinowych ekranach zderzają się z odartą z magii codziennością.

SKATER GIRL

Reżyseria: Manjari Makijany

Scenariusz: Manjari Makijany, Vinati Makijany

Produkcja: Emmanuel Pappas, Vinati Makijany, Manjari Makijany

Obsada: Rachel Saanchita Gupta, Shafin Patel, Amrit Maghera, Waheeda Rehman

Prerna, nastolatka dorastająca w wiejskiej części Indii, odkrywa jazdę na deskorolce. Musi walczyć z przeciwnościami losu, aby spełnić swoje marzenia i wziąć udział w mistrzostwach kraju.

STOWAWAY

Reżyseria: Joe Penna

Scenariusz: Joe Penna, Ryan Morrison

Produkcja: Aram Tertzakian, Nick Spicer, Jonas Katzenstein, Maximilian Leo, Ulrich

Schwarz

Obsada: Anna Kendrick, Toni Collette, Daniel Dae Kim, Shamier Anderson

Podczas misji zmierzającej na Marsa pasażer na gapę (Anderson) przypadkiem poważnie uszkadza systemy podtrzymywania życia na statku kosmicznym. W obliczu kurczących się zasobów i potencjalnie tragicznego końca medyczka (Kendrick) jako jedyna zgłasza sprzeciw wobec klinicznej logiki zarówno swojej komandor (Collette), jak i obecnego na statku biologa (Kim).

SWEET GIRL

Reżyseria: Brian Andrew Mendoza

Scenariusz: Gregg Hurwitz, Philip Eisner, WillStaples

Produkcja: Brad Peyton, Jeff Fierson, Jason Momoa, Brian Andrew Mendoza,

Obsada: Jason Momoa, Isabela Merced, Manuel Garcia-Rulfo, Adria Arjona, Raza

Jaffrey, Justin Bartha, Lex Scott Davis, Michael Raymond-James, Dominic Fumusa, Nelson Franklin, Reggie Lee, Brian Howe

Zrozpaczony mąż przysięga wymierzyć sprawiedliwość odpowiedzialnym za śmierć jego żony. Jednocześnie musi chronić jedyną rodzinę, która mu pozostała – swoją córkę.

THE GUILTY

Reżyseria: Antoine Fuqua

Scenariusz: Nic Pizzolatto

Produkcja: Jake Gyllenhaal, Riva Marker, Antoine Fuqua, Kat Samick, Scott Greenberg,

Michel Litvak, Gary Michael Walters, David Litvak, Svetlana Metkina, David Haring

Obsada: Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard, Riley Keough, Byron Bowers, Da’Vine Joy

Randolph, David Castañeda, Christina Vidal, Paul Dano, Ethan Hawke, Adrian Martinez, Bill Burr, Beau Knapp, Edi Patterson

Akcja filmu rozgrywa się w ciągu jednego poranka w dyspozytorni numeru alarmowego 911. Operator Joe Bayler (Gyllenhaal) próbuje uratować dzwoniącą kobietę, której grozi śmiertelne niebezpieczeństwo — ale wkrótce odkrywa, że nic nie jest takie, jakim się wydaje, a jedynym wyjściem ze skomplikowanej sytuacji jest zmierzenie się z prawdą.

THE HAND OF GOD

Reżyseria: Paolo Sorrentino

Scenariusz: Paolo Sorrentino

Produkcja: Lorenzo Mieli, Paolo Sorrentino

Mimo, że opis trzymany jest w tajemnicy, Paolo Sorrentino powiedział, że: „The Hand of God to pierwszy film w mojej karierze, który przedstawia to, co intymne i osobiste, to powieść o kształtowaniu się, która jest jednocześnie żartobliwa i bolesna”.

THE HARDER THEY FALL

Reżyseria: Jeymes Samuel

Scenariusz: Jeymes Samuel, Boaz Yakin

Produkcja: Jay-Z, James Lassiter, Lawrence Bender, Jeymes Samuel

Obsada: Jonathan Majors, Zazie Beetz, Delroy Lindo, Lakeith Stanfield, Danielle

Deadwyler, Edi Gathegi, RJ Cyler, Regina King, Idris Elba

Western, w którym wyjęty spod prawa Nat Love (Jonathan Majors) odkrywa, że jego wróg – Rufus Buck (Idris Elba), został wypuszczony z więzienia. Nat zbiera swój gang, aby odnaleźć Rufusa i się zemścić.

THE KISSING BOOTH 3

Reżyseria: Vince Marcello

Scenariusz: Vince Marcello, Jay Arnold

Produkcja: Vince Marcello, Michele Weisler, Ed Glauser, Andrew Cole-Bulgi

Obsada: Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi, Taylor Zakhar Perez, Maisie

Richardson-Sellers, Meganne Young, MollyRingwald

To ostatnie wakacje Elle (Joey King) przed pójściem do college’u. Dziewczyna skrywa pewien sekret: dostała się zarówno na Harvard, gdzie wybiera się jej wymarzony chłopak Noah (Jacob Elordi), jak i na Berkeley, gdzie idzie jej najlepszy przyjaciel Lee (Joel Courtney). Którą uczelnię wybierze Elle?

THE LAST LETTER FROM YOUR LOVER

Reżyseria: Augustine Frizzell

Scenariusz: Nick Payne, Esta Spalding, na podstawie The Last Letter From Your Lover

autorstwa Jojo Moyes

Produkcja: Pete Czernin, Graham Broadbent, Simone Urdl, Jennifer Weiss

Obsada: Felicity Jones, Shailene Woodley, Callum Turner, Nabhaan Rizwan, Joe Alwyn, Ncuti Gatwa

Przeplatające się historie osadzone zarówno w teraźniejszości, jak i w przeszłości. THE LAST LETTER FROM YOUR LOVER opowiada historię Ellie Haworth (Felicity Jones), ambitnej dziennikarki, która odkrywa sekretne listy miłosne z 1965 roku i pragnie rozwiązać tajemnicę zakazanego romansu, który skrywają. Z listów dowiaduje się o historii miłości Jennifer Stirling (Shailene Woodley), żony bogatego przemysłowca, i Anthony’ego O’Harego (Callum Turner), dziennikarza finansowego, który miał napisać artykuł o jej mężu. Jednocześnie tworzy się historia miłosna samej Ellie, kiedy w szukaniu listów zaczyna jej pomagać szczery i ujmujący archiwista (Nabhan Rizwan). Film oparty został na powieści JoJo Moyes, a reżyserii podjęła się Augustine Frizell.

THE LAST MERCENARY

Reżyseria: David Charhon

Scenariusz: David Charhon, Ismaël Sy Savané

Produkcja: Jean-Charles Levy, Nicolas Manuel, Olivier Albou, Laurence Schonberg, David

Charhon, Jakéma Charhon, Eponine Maillet, Olias Barco, Vlad Riashyn

Obsada: Jean-Claude van Damme, Alban Ivanov, Assa Sylla, Samir Decazza,

Patrick Timsit, Eric Judor, Miou-Miou

W tej francuskiej komedii akcji Van Damme gra tajemniczego byłego agenta tajnych służb, który musi szybko wrócić do Francji, gdy w wyniku błędu nadgorliwego biurokraty i działań mafii jego syn zostaje niesłusznie oskarżony przez rząd o handel bronią i narkotykami.

THE LOUD HOUSE MOVIE

Reżyseria: Dave Needham

Scenariusz: Kevin Sullivan, Chris Viscardi

Produkcja: Chris Viscardi, Nickelodeon

Obsada: Asher Bishop, Michelle Gomez, David Tennant, Grey Griffin, Jill Talley, Brian

Stepanek, Jessica Dicco, Liliana Mumy, Cristina Pucelli, Nika Futterman, Lara Jill Miller, Andre Robinson, Cat Taber, Carlos PenaVega, Izabella Alvarez

Znana z telewizji rodzina wyrusza na swoje największe wakacje. Film pokazuje jak Loudowie podróżują do Szkocji, gdzie odkrywają, że są potomkami szkockiej rodziny królewskiej. Kiedy odkrywają, że ich rodzinna posiadłość jest zamkiem, zaczynają w pełni korzystać z życia na wysokim poziomie.

THE POWER OF THE DOG

Reżyseria: Jane Campion

Scenariusz: Jane Campion, adaptacja powieści Thomasa Savage’a z 1967 o tym samym

tytule

Produkcja: Emile Sherman, Iain Canning, Roger Frappier, Jane Campion, Tanya

Seghatchian

Obsada: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi

Smit-McPhee, Thomasin McKenzie, Frances Conroy, Keith Carradine, Peter Carroll, Adam Beach

Bogaci bracia z Montany, Phil (Cumberbatch) i George Burbank (Plemons) są swoimi kompletnymi przeciwieństwami. Podczas gdy Phil jest pełen wdzięku, inteligentny i okrutny, George jest powściągliwy, skrupulatny i delikatny. Obaj są współwłaścicielami największego rancza w dolinie Montany. To miejsce dla twardych mężczyzn, gdzie nie odczuwa się wpływów szybko modernizującego się XX wieku i każdy czci postać Bronco Henry’ego, najlepszego kowboja, jakiego kiedykolwiek widział Phil. Kiedy George potajemnie poślubia miejscową wdowę Rose (Dunst), zszokowany i wściekły Phil rozpoczyna sadystyczną, bezwzględną wojnę, aby całkowicie zniszczyć swoją szwagierkę. Jako pionka w grze wykorzystuje jej zniewieściałego syna Petera.

THERE’S SOMEONE INSIDE YOUR HOUSE

Reżyseria: Patrick Brice

Scenariusz: Henry Gayden

Produkcja: Shawn Levy, Dan Cohen, James Wan, Michael Clear

Obsada: Sydney Park, Théodore Pellerin, Asjha Cooper, Dale Whibley, Jesse

LaTourette, Diego Josef, Burkely Duffield, Sarah Dugdale, William MacDonald, Andrew Dunbar, Markian Tarasuik

Makani Young przeniosła się z Hawajów do spokojnej i małej Nebraski, aby zamieszkać z babcią i skończyć liceum. Pod koniec roku szkolnego uczniowie ostatniej klasy zaczynają być nękani przez tajemniczego prześladowcę, który ujawnia najmroczniejsze tajemnice swoich ofiar i dręczy je nosząc przypominające ich twarze maski. Makani, która również ukrywa tajemniczą przeszłość, musi wraz z przyjaciółmi odkryć tożsamość zabójcy, zanim oni też staną się jego ofiarami. THERE’S SOMEONE INSIDE YOUR HOUSE oparte zostało na bestsellerze autorstwa Stephanie Perkins o tym samym tytule. Scenariusz napisał Henry Gayden (Shazam!), wyreżyserował Patrick Brice (Dziwak), a wyprodukował dom produkcyjny Atomic Monster Jamesa Wana (Obecność) oraz 21 Laps Shawna Levy’ego (Stranger Things).

THE STARLING

Reżyseria: Theodore Melfi

Scenariusz: Matt Harris

Produkcja: Dylan Sellers, Chris Parker, Theodore Melfi, Kimberly Quinn

Obsada: Melissa McCarthy, Chris O’Dowd, Kevin Kline, Timothy Olyphant,

Daveed Diggs, Skyler Gisondo, Loretta Devine, Laura Harrier, Rosalind Chao, Kimberly Quinn

We wzruszającym dramacie THE STARLING para małżeńska zostaje brutalnie doświadczona przez los. Aby poradzić sobie z bólem Jack wyrusza w podróż, a Lilly pozostaje i próbuje żyć jak dawniej. Jednocześnie zmaga się z własnym poczuciem winy i wyniszczającą, wewnętrzną walką o życie z mroczną tajemnicą. Problemom Lilly nie pomaga pojawienie się w jej ogródku szpaka, który zaczyna ją dręczyć i atakować. Szpak symbolizuje wszystkie dręczące Lilly problemy, co wywołuje u niej absurdalną obsesję związaną z chęcią zabicia ptaka. Lilly otrzymuje pomoc od Larry’ego, ekscentrycznego weterynarza, który został psychologiem i boryka się z własną burzliwą przeszłością. Nawiązuje się między nimi wyjątkowa, choć dość nieprawdopodobna przyjaźń. Próbują sobie nawzajem pomóc w zrozumieniu i stawieniu czoła swoim problemom.

THE SWARM

Reżyseria: Just Philippot

Scenariusz: Jérôme Genevray, Franck Victor

Obsada: Suliane Brahim, Nathalie Boyer, Sofian Khammes, Victor Bonnel,

Raphael Romand, Marie Narbonne

Virginie mieszka na farmie ze swoimi dziećmi Laurą (15) i Gastonem (7) i hoduje szarańczę, która stanowi bogate źródło białka. Życie nie jest łatwe: kłopoty finansowe i codzienne problemy gromadzą się, napięcie między nią i dziećmi oraz sąsiadami rośnie. Jednak wszystko ulega zmianie, kiedy odkrywa, że szarańcza pragnie ludzkiej krwi.

THE WOMAN IN THE WINDOW

Reżyseria: Joe Wright

Scenariusz: Tracy Letts based on the novel by A.J. Finn

Produkcja: Scott Rudin, Eli Bush, Anthony Katagas

Obsada: Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt

Russell, Brian Tyree Henry, Jennifer Jason Leigh, Julianne Moore

Kobieta cierpiąca na agorafobię mieszka samotnie w Nowym Jorku. Kiedy zaczyna szpiegować swoich nowych sąsiadów, staje się świadkiem niepokojącego aktu przemocy.

THINGS HEARD AND SEEN

Reżyseria: Robert Pulcini and Shari Springer Berman

Scenariusz: Robert Pulcini and Shari Springer Berman based on the

book “All Things Cease to Appear” by Elizabeth Brundage

Produkcja: Anthony Bregman, Stephanie Azpiazu, Peter Cron, Julie Cohen

Obsada: Amanda Seyfried, James Norton, Natalia Dyer, Rhea Seehorn,

Alex Neustaedter, F. Murray Abraham

Para z Manhattanu przenosi się do historycznej wioski w Hudson Valley i odkrywa, że ich małżeństwo ma mroczną stronę, która może się równać z historią ich nowego domu. Na podstawie uznanej przez krytyków powieści Elizabeth Brundange.

THUNDER FORCE

Reżyseria: Ben Falcone

Scenariusz: Ben Falcone

Produkcja: Marc Platt, Adam Siegel, Ben Falcone, Melissa McCarthy

Obsada: Melissa McCarthy, Octavia Spencer, Bobby Cannavale, Pom Klementieff, Kevin

Dunn, Melissa Leo, Jason Bateman

W świecie, w którym istnienie superzłoczyńców jest na porządku dziennym, dwoje najlepszych przyjaciół z dzieciństwa spotyka się po latach. Jeden z nich opracował sposób na uzyskanie mocy, która pozwoli im ochronić ich miasto.

tick,tick…BOOM!

Reżyseria: Lin-Manuel Miranda

Scenariusz: Steven Levenson

Produkcja: Brian Grazer, Ron Howard, Julie Oh, Lin-Manuel Miranda

Obsada: Andrew Garfield, Alexandra Shipp, Robin de Jesus, Vanessa Hudgens, Joshua

Henry, Bradley Whitford, Judith Light

Akcja filmu tick, tick… BOOM! toczy się w 1990 roku i opowiada historię Jona, ambitnego kompozytora teatralnego, który pracuje jako kelner w Nowym Jorku i jednocześnie pisze Superbię, sztukę która, jak ma nadzieję, okaże się następnym wybitnym amerykańskim musicalem i przyniesie mu rozgłos. Jon odczuwa również presję ze strony swojej dziewczyny Susan, która jest zmęczona ciągłym odkładaniem życiowych planów z powodu aspiracji zawodowych Jona. W międzyczasie jego najlepszy przyjaciel i współlokator – Michael – porzuca swoje twórcze aspiracje, rozpoczyna dobrze płatną pracę w branży reklamowej na Madison Avenue i planuje wyprowadzkę. Gdy Jon zbliża się do swoich trzydziestych urodzin, ogarnia go coraz większy niepokój – zastanawia się, czy jego marzenie jest warte swojej ceny.

DO WSZYSTKICH CHŁOPCÓW: ZAWSZE I NA ZAWSZE

Reżyseria: Michael Fimognari

Scenariusz: Katie Lovejoy, based on the novel by Jenny Han

Produkcja: Matt Kaplan

Obsada: Lana Condor, Noah Centineo, Janel Parrish, Anna Cathcart, Ross Butler,

Madeleine Arthur, Sarayu Blue, John Corbett

Lara Jean Covey przygotowuje się do ukończenia liceum i rozpoczęcia dorosłego życia. Kilka odmieniających życie podróży sprawia, że na nowo zaczyna się zastanawiać, jak będzie wyglądało jej życie rodzinne, przyjaźnie i związek z Peterem po ukończeniu szkoły.

TROLLHUNTERS: RISE OF THE TITANS

Reżyseria: Johane Matte, Franisco Ruiz Velasco, Andrew L. Schmidt

Scenariusz: Marc Guggenheim, Dan Hageman, Kevin Hageman

Obsada głosowa: Emile Hirsch, Lexi Medrano, Charlie Saxton, Kelsey Grammer, Alfred

Molina, Steven Yeun, Nick Frost, Colin O’Donoghue, Diego Luna, Tatiana Maslany, Cole Sand, Nick Offerman, Fred Tatasciore, Brian Blessed, Kay Bess, Piotr Michael, James Hong, Tom Kenny, Angel Lin, Amy Landecker, Jonathan Hyde, Bebe Wood, Laraine Newman, Grey Griffin, Cheryl Hines

Chociaż Arkadia przypomina zwykłe miasto, położona jest w punkcie, gdzie łączą się magiczne i mistyczne światy, co sprawia, że jest areną wielu bitew między nieziemskimi stworzeniami, takimi jak trolle, kosmici, czy czarodzieje. Teraz bohaterowie z przebojowej serii Łowcy trolli, 3 nie z tej ziemi i Czarodzieje muszą połączyć siły, aby ocalić ludzkość przed niegodziwym Mrocznym Zakonem, którego członkowie za pomocą czarnej i nieokiełznanej magii przywołują starożytnych tytanów grożących zniszczeniem świata.

W STREFIE WOJNY (15 stycznia)

Reżyseria: Mikael Håfström

Scenariusz: Rob Yescombe, Rowan Athale

Produkcja: Ben Pugh, Erica Steinberg, Brian Kavanaugh-Jones, Anthony Mackie, Jason

Spire

Obsada: Anthony Mackie, Damson Idris, Emily Beecham, Michael Kelly, Pilou Asbæk

Akcja filmu W strefie wojny toczy się w przyszłości, w której pilot dronów, Harp (Damson Idris), zostaje wysłany do śmiertelnie niebezpiecznej strefy zmilitaryzowanej. Tam wraz ze swoim przełożonym-androidem, Leo, stara się ustalić lokalizację broni masowej zagłady, zanim wpadnie ona w ręce powstańców. Reżyserem filmu jest Mikael Håfström.

WISH DRAGON

Reżyseria: Chris Appelhans

Scenariusz: Chris Appelhans

Produkcja: Aron Warner, Chris Bremble, Jackie Chan

Obsada: John Cho, Natasha Liu Bordizzo, Jimmy Wong, Constance Wu, Will Yun

Lee, Jimmy O’Yang, Aaron Yoo, Bobby Lee, Ronnie Chieng

Din, student pochodzący z klasy robotniczej, który ma wielkie marzenia, ale niewiele pieniędzy oraz Long, cyniczny, ale niezwykle potężny smok, który potrafi spełniać życzenia, wyruszają w zabawną podróż przez współczesny Szanghaj w poszukiwaniu dawno zaginionej przyjaciółki Dina z dzieciństwa, Liny. Ich wspólna podróż zmusza ich do odpowiedzi na niektóre z najważniejszych życiowych pytań, ponieważ jeśli możliwe jest spełnienie każdego życzenia, należy się zastanowić, co tak naprawdę się liczy.

WYKOPALISKA (29 stycznia)

Reżyseria: Simon Stone

Scenariusz: Moira Buffini na podstawie powieści Johna Prestona

Produkcja: Gabrielle Tana, Ellie Wood, Murray Ferguson, Carolyn Marks Blackwood

Obsada: Carey Mulligan, Ralph Fiennes, Lily James, Johnny Flynn, Ben Chaplin, Ken

Stott, Archie Barnes, Monica Dolan

Zbliża się II wojna światowa, bogata wdowa (Carey Mulligan) zatrudnia archeologa-amatora (Ralph Fiennes), aby przeprowadził wykopaliska archeologiczne na mogile znajdującej się na terenie jej posiadłości. Wspólnie dokonują historycznego odkrycia — natrafiają na echa przeszłości Wielkiej Brytanii.

ZAMIANA Z KSIĘŻNICZKĄ 3

Reżyseria: Mike Rohl

Scenariusz: Robin Bernheim Burger na podstawie postaci stworzonych przez Robin

Bernheim Burger i Megan Metzer

Produkcja: Brad Krevoy

Obsada: Vanessa Hudgens

Kiedy bezcenne relikwie zostają skradzione, Królowa Margeret i Księżniczka Stacy zwracają się o pomoc do zuchwałej, podobnej do Margaret kuzynki Fiony, która łączy siły z pewnym siebie, tajemniczym mężczyzną ze swojej przeszłości, aby je odzyskać. W świątecznej atmosferze odżywa ich romans, czemu towarzyszy niespodziewana zamiana miejsc.