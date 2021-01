W strefie wojny to festiwal głupotek

Najbardziej jednak boli główny wątek fabularny, który może i ma ciekawy twist, ale żeby do niego dotrzeć trzeba się przedrzeć przez festiwal bezsensownych scen. Może i na etapie pisani scenariusza historia miała sens, ale uleciał on gdzieś podczas zdjęć i nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że każde kolejne tłumaczenie dlaczego Harp trafił do strefy wojny ma mniej sensu iż poprzednie. A to męczące.

Powrót konfliktu na linii USA-Rosja w 2036 roku, który dodatkowo zahacza o zimną wojnę to naprawdę wdzięczny pomysł na film lub serial. Szczególnie, że wykorzystano tu temat biotechologii i bojowych robotów – można to było rozwinąć w naprawdę ciekawą, wciągającą, wielowątkową opowieść. I rozumiem, że dwugodzinny film nie pozwala na tak wiele jak nawet dziesięcioodcinkowy serial, ale praktycznie wszystko zostało tu zrobione po łebkach. W filmie traficie też na sporo bezsensownych głupotek. O choćby dwóch czarnoskórych amerykańskich żołnierzy, którzy zdejmują mundury i spacerują po zniszczonym mieście na Ukrainie pragnąc ukryć swoją tożsamość. Oj, niespodzianka – wszyscy naokoło mają jednak inny kolor skóry. Sami przyznacie, że to trochę bezsensowne. Podobne zażenowanie czułem kiedy w pewnym momencie bohater miał bardzo mało czasu by uciec z obszaru, który zaraz zostanie zniszczony, a jednak stał jak kołek z karabinem w dłoniach i właśnie wtedy postanowił przeżyć swoją najdłuższą zadumę nad sensem istnienia oraz sposobem przywrócenia pokoju na świecie.