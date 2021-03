Nowość Netfliksa, które nie mogę się doczekać – „Kobieta w oknie” z datą premiery

Netflix przejął prawa do Kobiety w oknie – znamy datę premiery

Netflix podzielił się na dziś jedynie jednym zdjęciem z filmu oraz króciutkim klipem promocyjnym, które widzicie phttps://antyweb.pl/uwazajcie-na-ostre-przedmioty-miniserie-od-hbo-nie-maja-sobie-rownych/owyżej i poniżej. Data premiery „Kobiety w oknie” na Netflix została wyznaczona na 14 maja, więc dzielą nas od nie jeszcze ponad dwa miesiące.

Mogłoby się wydawać, że skoro Netflix nie pokazał zwiastunu filmu, to przyjdzie nam na niego jeszcze zaczekać, ale tak wcale nie jest. Zanim film trafił w ręce Netfliksa, 12th Century Studios zdążyło opublikować zwiastun na własnych kanałach i do dziś się tam znajduje. Najwyraźniej produkcja otrzyma mieszaną/hybrydową premierę w różnych serwisach na świecie, a także w kinach.

Kobieta w oknie – fabuła i zwiastun

Fabuła filmu nie jest aż taką tajemnicą, bo dzięki książce znamy większość szczegółów już dziś. Mimo to do części z nich można podchodzić z dystansem, ponieważ filmowcy uwielbiają zmieniać, poprawiać i dodawać różne elementy w adaptacjach i ekranizacjach, co czasem niezbędne jest, by dana historia działała na ekranie. Oficjalny opis, udostępniony przez Netflix, brzmi: Kobieta cierpiąca na agorafobię mieszka samotnie w Nowym Jorku. Kiedy zaczyna szpiegować swoich nowych sąsiadów, staje się świadkiem niepokojącego aktu przemocy.

To nie jest pierwsza tego typu rola Amy Adams, bo mającą problemy z alkoholem samotniczkę aktorka zagrała już w „Ostrych przedmiotach” – mini serii HBO z 2018 roku na podstawie książki Gillian Flynn o tym samym tytule. Adams wypadła wtedy znakomicie, dlatego w ogóle nie dziwi mnie jej angaż w ten projekt. Pozostała część obsady nie budzi zastrzeżeń, mamy mieszankę znanych nazwisk z debiutantami oraz sprawdzonych twórców.