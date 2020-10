Niepokoi mnie to, co dzieje się z Netfliksem od pewnego czasu. Serwis ewidentnie stara się podnieść poprzeczkę swoim filmom, ale w kwestii seriali poziom został widocznie obniżony. Nie oczekuję, by każdy serial oryginalny był kandydatem do nagrody Emmy (jeśli to miałby być wyróżnik), ale trudno mi dziś wskazać choć jeden nowy tytuł, który tak szybko i mocno mnie wciągnął czy poruszył, jak działo się to w poprzednich latach. Jestem gotów napisać, że ze starej gwardii seriali pozostały nam tylko „Ozark”, który doczeka się ostatniego sezonu, „Stranger Things”, które wygrywa klimatem oraz „The Crown”, który po prostu musi zostać zakończony.

Tymczasem w ofercie pojawiają się „O mnie się nie martw” oraz „Sanatorium”, co może przysporzyć serwisowi widzów, ale na pewno nie prestiżu, którym mógł się chwalić na początku drogi z własnymi serialami.