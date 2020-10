Nie będzie to jednak jedyny Spider-Man na ekranie, bo u jego boku wystąpi wspomniana dwójka aktorów. Na jakich zasadach pojawią się dwóch innych Peterów Parkerów? Chodzi oczywiście o tak zwany Spider-Verse – dzięki portalom do innych wymiarów Parker Hollanda będzie miał okazję spotkać inne wersje tej samej osoby. Widzieliśmy już jak dobrze działa taki mechanizm w filmie „Spider-Man Uniwersum”, który okazał się sporym sukcesem. Nadchodzi sequel świetnej animacji, ale Marvel i Sony mają ochotę na więcej.

Wcześniejsze doniesienia potwierdzały udział Benedicta Cumberbatcha w Spider-Man 3, a to oznacza, że w filmie zobaczymy Doctora Strange’a, którego umiejętności mogą okazać się przydatne przy werbowaniu kolejnych Spider-Manów do pojedynku z wieloma przeciwnikami Człowieka Pajką z różnych wymiarów. Co ciekawe, wróci też Electro grany przez Jamiego Foxxa, lecz jego wygląd ma być nieco inny. Według dostępnych na tę chwilę informacji będzie to dokładnie ta sama postać, z tej samego wymiaru, co „Niesamowity Spider-Man 2”.14

Wielu Spider-Manów, wielu Batmanów…

Końcówka tytułu odnośnie powielania idei DC nie jest jednak naciągana. Bo choć okoliczności są nieco inne, to pomysł wykorzystania aktorów wcielających się przedtem w danych bohaterów został potwierdzony przez Warner Bros. W nadchodzącym filmie o Flashu zobaczymy wcześniejszych Bruce’ów Wayne’ów: Michaela Keatona oraz Bena Afflecka, którzy wystąpili (między innymi) odpowiednio w „Batmanie” z 1989 roku oraz „Batman vs. Superman”.