Można zauważyć, że taką rolę Kidman już gdzieś widzieliśmy i to nie raz, ale skoro tak dobrze wychodzi jej wcielanie się w zdruzgotane i wyprowadzone z równowagi, a jednocześnie silne i zdeterminowane kobiety, to nie będę narzekał na jej angaż do „Od nowa”. Co istotne, nie odczułem wrażenia, że akcja obraca się tylko wokół niej, bo odpowiednią ilość czasu poświęca się też innym bohaterom, w tym Jonathanowi. Hugh Grant ma w swoim dorobku kilka poważniejszych ról, ale występ w serialu HBO zaliczyłbym do jednego z najlepszych. Zaskakująco udanie wypada też Noah Jupe, który nie ma problemu z przekazaniem widzom kotłujących się w ciele nastolatka emocji.

Poziom realizacji? Jak na produkcję HBO przystało

„Od nowa” opowiada historię w sposób chronologiczny, ale zastosowano tu też ciekawe zabiegi z uwzględnieniem retrospekcji. Te jednak nie są wmontowane w klasyczny sposób, lecz tak jakby przebijają się przez wydarzenia, które oglądamy. Między innymi w ten sposób serial nabiera dynamiki i potrafi nas porządnie zaskoczyć. Chwilami nie jesteśmy nawet pewni, czy przed sekundą ujrzeliśmy czyjeś wspomnienie, czy tylko efekty działania czyjejś wyobraźni. Tempo akcji nigdy drastycznie nie spada, ale twórcy pozwalają nam złapać oddech w trakcie ujęć żyjącego w morderczym tempie Nowego Jorku. Nie są to jednak tylko kadry ukazujące wyświechtane krajobrazy – znalazło się tu mnóstwo bliskich ujęć, które na pewno spodobają się sympatykom kunsztu operatorów kamer.

Miałem okazję zobaczyć pięć z sześciu odcinków „Od nowa”, więc na rozwiązanie sprawy prawdopodobnie zaczekam razem z Wami. Jeśli serial utrzyma poziom także w finalnym odcinku, to będziemy mieli do czynienia z jedną z najlepszych premier jesieni albo nawet tego roku. W tym serialu chodzi o coś więcej, niż tylko wyjaśnienie tego, kto zabił i David E. Kelly („Wielkie kłamstewka”, „Goliath”, „Mr Mercedes”) znakomicie wykorzystał szansę na opowiedzenie tej złożonej historii z kart książki „You Should Have Known” autorstwa Jean Hanff Korelitz.

Premiera serialu „Od nowa” na HBO i HBO GO 26 października. Nowe odcinki będą emitowane co tydzień.