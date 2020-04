Pełna lista nowości na Netflix w maju – to będzie uczta dla fanów seriali!

Znamy premiery na Netflix w maju, wśród których znalazły się "The Eddy" - pierwszy serial twórcy "La La Land" oraz "Hollywood", "Kierunek: Noc", "Snowpiercer" oraz "Już nie żyjesz".

Co nowego na Netflix w maju?

„Hollywood” od twórcy „Glee” i „American Horror Story”

Wśród nich znalazł sie nowy projekt Ryan’a Murphy’ego, który stworzył takie hity jak „Glee”, „American Horror Story” czy „Pose”. Teraz na stałe związał się z Netfliksem i będzie przygotowywać nowe seriale o raz mini-serie właśnie dla giganta streamingowego. Pierwszym z nich jest serial „Hollywood”, który określany jest mianem serii limitowanej, czyli zamkniętej w kilku odcinkach bez planów rozwinięcia historii o nowe sezony.

„Hollywood” skupi się na grupie ambitnych aktorów i filmowców, którzy będą walczyć o realizację własnych marzeń oraz ambicji w „fabryce snów”, jak określane jest Hollywood. Serial nie będzie jednak prezentować prostych ścieżek do sukcesu, lecz skoncentruje się na przeciwnościach, z którymi musieli mierzyć się młodzi ludzie. Niesprawiedliwy system i uprzedzenia dotyczące rasy, płci i seksualności, które w dzisiejszych czasach wcale nie straciły na aktualności – czytamy w zapowiedzi. W obsadzie znaleźli się David Corenswet jako Jack, Darren Criss jako Raymond, Jeremy Pope jako Archie, Laura Harrier jako Camille, Samara Weaving jako Claire, Dylan McDermott jako Ernie. Autorką scenariusza i reżyserką jest Janet Mock, a do producentów wykonawczych należą Ryan Murphy i Ian Brennan, a także Alexis Martin Woodall. Premiera 1 maja.

„The Eddy” z Joanną Kulig od Damiena Chazelle

Drugą z głośniejszych produkcji jest mini-seria „The Eddy”, której zwiastun został zaprezentowany wczoraj wieczorem. Serial przedstawia losy muzyka i managera klubu w Paryżu, który z powodu kłopotów i powiązań z szemranymi osobami swojego wspólnika będzie musiał dokonać wielu trudnych decyzji. Dodatkowo, w mieście pojawia się jego córka, która namawia go do powrotu do Nowego Jorku. W obsadzie znaleźli się Andre Holland i Joanna Kulig. Polka po raz pierwszy wystąpi w produkcji twórcy Oscarowego hitu „La La Land” oraz „Pierwszego człowieka” Damiena Chazelle. Dla amerykanina to pierwszy serial w dorobku. Premiera 8 maja.

Co jeszcze w maju na Netflix?

Lista premier zawiera także międzynarodowy serial Netfliksa pt. „Kierunek: Noc”, którego producentem jest Tomasz Bagiński. Produkcja opowiada o grupie przypadkowych pasażerów, które na pokładzie samolotu uciekają przed promieniami Słońca, by pozostać przy życiu. Na początku nie wiadomo, czy jest to w ogóle prawda i jak ludzie reagują na rzekomo zabójcze światło. Premiera 1 maja. Tydzień później, 8 maja, doczekamy się debiutu 2 sezonu „Już nie żyjesz”.

Hitem może okazać się oryginalny sticom Netfliksa pt. „Siły kosmiczne” – ludzie dostali zadanie stworzenia szóstej formacji armii USA – tytułowych Sił kosmicznych. Projekt wydaje się ciekawy nie tylko z powodu tematyki, ale i obecności Steve’a Carella, który wraca na mały ekran w produkcji komediowej. Za globalną dystrybucję serialu „Snowpiercer” odpowiadać będzie właśnie Netflix, dlatego serial TNT pojawi się w maju właśnie na platformie. Nowa wersja wizji świata, w której ocaleli na Ziemi żyją tylko w pędzącym pociągu przez zamarznięte pustkowia zapowiada się co najmniej intrygująco. Premiera na kanale TNT w USA 17 maja, więc niedługo później pojawi się w Polsce na Netflix.

W oficjalnych zapowiedziach na maj znalazły się także filmy „Cały dzień i noc”, „Niewłaściwa Missy” oraz serial „Osądzeni przez media”. Pierwsza z produkcji pokaże historię Jahkora, który nigdy nie chciał stać tym, kim był jego ojciec, lecz uniknięcie takiego losu najwyraźniej nie było mu pisane. Mimo, że ojciec nigdy nie chciał by Jahkor trafił do więzienia, obydwaj znajdą się tam, co doprowadzi do poznania niebezpiecznego świata przez syna. Dzięki temu wspólnie odbędą podróże w głąb siebie, co ich zjednoczy. Role główne przypadły Ashtonowi Sandersowi i Jeffrey’owi Wrightowi. Film pojawi się na Netflix 1 maja.

„Niewłaściwa Missy” jest komedią, w której nasz główny bohater Tim Morris pozna dziewczynę swoich marzeń i postanawia zaprosić ją na wspólny wyjazd na Hawaje. Dopiero na lotnisku zorientuje się, że wysłał zaproszenie do… niewłaściwej Missy. Premiera filmu 8 maja. „Osądzeni przez media” to natomiast dokument mający rzucić nowe światło na najbardziej wstrząsające sprawy ostatnich lat, które zapadły głęboko w pamięć opinii publicznej. Wśród poruszonych spraw znajdą się głośny proces w sprawie morderstwa zainspirowanego programem Jenny Jones, sensacyjna historia politycznego upadku Roda Blagojevicha i sprawa Amadou Diallo, nieuzbrojonego imigranta z Afryki, w którego kierunku nowojorska policja oddała 41 strzałów. Dokument zadebiutuje 11 maja. W maju premierę będą mieć 2. sezon „Już nie żyjesz”, „Renowatorzy z Doliny Rdzy” (8 maja), „Scissor Seven” (7 maja), „Pracujące mamy” (6 maja) i „The Hollow” (8 maja).

Wśród produkcji na licencji znalazły się takie klasyki jak „Diuna” oraz „Forrest Gump”. Wygląda na to, że doczekamy się też „Gęsiej skórki”, „W 80 dni dookoła świata” i „Miami Vice”.

Pełna lista nowości na Netflix – maj 2020:

