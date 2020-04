Psychodeliczny odlot w głąb nas samych… i to w pełni legalnie! The Midnight Gospel – recenzja

The Midnight Gospel polecam uwadze każdemu, kto jest fanem animacji dla dorosłych, podobnie jak ja. Zachęcam również do próby obejrzenia przez osoby, które raczej się takich gatunków nie dotykały. Kto wie, może to własnie was przekona? W obecnej, bardzo trudnej sytuacji, wielu z nas ma sporo czasu na przemyślenia. Często myśli te stają się dość smutne i mroczne, prowadzą do negatywnych konkluzji. A nie musi tak być. The Midnight Gospel może choć na moment pomóc wam się od tego uwolnić. To naprawdę ciekawie zrobiony serial, który niestety trafi tylko do konkretnej grupy odbiorców, odrzucając resztę od siebie psychodeliczną animacją i filozoficznymi dyskusjami. Jeśli jednak żadna z tych rzeczy was nie zraża – bierzcie się do oglądania.