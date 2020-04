Akcyjniak na miarę Johna Wicka? Prawie! Tyle Rake: Ocalenie – recenzja

Produkcji, w których doświadczeni przez życie i niepokonani agenci sił specjalnych czy byli wojskowi wychodzą z każdej opresji, było co nie miara. Sceny, w których wrogowie nie są w stanie trafić w naszego bohatera stojącego na wprost nich, za to on odpowiada im niezwykle dokładnymi i szybkimi strzałami, zawsze będą budzić więcej uśmiechu, niż podziwu, ale trzeba przyznać, że przedstawienie ich w odpowiedni sposób może nieco zamydlić oczy widowni, która zapomni o takich głupotkach i będzie emocjonować się kolejnymi bijatykami oraz strzelaninami. Jednocześnie umieszczenie w centrum wydarzeń postaci z krwi i kości, z którą będziemy sympatyzować i jej kibicować, to dość trudne zadanie. Rake musi dowieść przed nami i przed sobą, że nie jest tak beznadziejnym przypadkiem, za jaki go można uważać.

Nie wyglądająca z pozorów na samobójczą misja odbicia syna narkotykowego to kolejne zadanie, którego podejmie się Tyler Rake. Skrupulatnie ułożony plan, wprawieni członkowie ekipy i jasny cel to początek każdej takiej misji, ale wszyscy dobrze wiemy, jak wiele pójdzie nie tak. Starający się wydostać młodego chłopaka z Bangladeszu Rake nawet nie wie, w jakie bagno się wpakował. Przekonać się o tym możemy w kilku początkowych scenach, gdy dane nam jest poznać przeciwnika ojca chłopaka. To bezwzględny i trzymający w kieszeni wszystkie lokalne służby tyran, gotowy nawet wydać polecenie zrzucenia z dachu kilkuletnie dzieci. Tyler, który uważa, że nie ma już nic do stracenia, zacznie działać instynktownie, ale nie wiadomo, jak zachowa się, gdy zostanie sam na placu boju z wyborem pomiędzy porzuceniem chłopaka a wpędzeniem się w jeszcze większe kłopoty próbując wywieźć go z miasta.