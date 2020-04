Ale ja na to czekam! Jest zwiastun „The Eddy” – serial Netfliksa z Joanną Kulig od twórcy La La Land!

„The Eddy” – mini-serial na Netflix od twórcy „La La Land”

Damien Chazelle to twórca niezwykle elastyczny i kreatywny, o czym świadczy jego nowy projekt dla Netfliksa. Reżyser ma w swoim dorobku między innymi „La La Land” oraz „Pierwszego człowieka”. Teraz przygotował mini-serię pod tytułem „The Eddy”, która będzie mieć premierę 8 maja – to pierwszy serial w dorobku Chazella. Fabuła skupi się na Elliocie Udo (Andre Holland) – to niegdyś ceniony nowojorski pianista jazzowy, jest współwłaścicielem podupadającego klubu The Eddy. Jest także managerem kapeli prowadzonej przez Maję – w tej roli Joanna Kulig. To piosenkarka, z którą Elliot jest w burzliwym związku.

Joanna Kulig w serialu Netfliksa „The Eddy” od Damiena Chazelle

Kulig pamiętamy z występu w „Zimnej Wojnie” Pawła Pawlikowskiego, która była nominowana do Oscarów w 2019 roku, ale nie udało się jej zdobyć żadnej statuetki. Polski film musiał uznać wyższość „Romy” od Netfliksa w każdej z trzech kategorii. Aktorka zagrała też w „Hannah” od Amazon Prime Video, „Klerze” oraz serialu „Pułapka” TVN-u.

Polecamy: Równie ważny, co „Czarnobyl” – „Strefa skażenia” to serial do obejrzenia właśnie teraz

Kiedy Elliot odkrywa, że jego wspólnik Farid (Tahar Rahim) może być zaangażowany w szemrane interesy w klubie, na światło dziennie wychodzą również inne tajemnice, o których nie miała pojęcia nawet żona Farida, Amira (Leïla Bekhti). A gdy do Paryża – i do mieszkania Elliota – z niespodziewaną wizytą przyjeżdża jego zagubiona, nastoletnia córka, Julie (Amandla Stenberg), jego życie zawodowe i osobiste zaczyna się rozpadać, a on sam konfrontuje się ze swoją przeszłością, walcząc jednocześnie o utrzymanie klubu i starając się chronić najbliższych.

Mini-seria będzie liczyć 8 odcinków i wszystkie zadebiutują 8 maja na Netfliksie. Tego samego dnia Arista Records udostępni oficjalny soundtrack z produkcji.

Zobacz też: HBO nadal to potrafi! Energiczny miks komedii i dramatu – „Ucieczka” recenzja

Zwiastun „The Eddy” – mini-seriali Netfliksa

O muzyczny potencjale serialu świadczy angaż sześciokrotnego zdobywcy nagrody Grammy – Glena Ballarda. To on skomponował utwory do serialu i stworzył zespół klubu The Eddy, w którego skład wchodzą prawdziwi muzycy: Randy Kerber, Ludovic Louis, Lada Obradovic, Jowee Omicil i Damian Nueva Cortes – czytamy w informacji prasowej.