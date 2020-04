HBO nadal to potrafi! Energiczny miks komedii i dramatu – „Ucieczka” recenzja przedpremierowa

W rolach głównych występują Merritt Wever i Domhnall Gleeson. Dwójka aktorów mogła już rzucić Wam się w oczy nieco wcześniej, ale dla niektórych widzów będzie to z nimi pierwsze tak długiego spotkanie. I to bardzo udane, bo casting do serialu był tutaj bardzo trafiony. Wever i Gleeson grają dwójkę kochanków, którzy przed 17 laty zawarli pakt: gdy jedno z nich wyśle SMS-a o treści „run” („uciekaj”), a druga osoba odpowie tym samym, to obydwoje zobowiązują się do pozostawienia swojego dotychczasowego życia za sobą w celu…. no właśnie, dlaczego mieliby to w ogóle zrobić? Plan zakłada, że spotkają się wtedy na dworcu Grand Central w Nowym Jorku i wyruszą wspólnie w podróż przez Stany Zjednoczone.

Czytaj też: 17 filmów Marvela na HBO GO – nie jestem fanem, ale i tak się skuszę

Nieprzewidywalności i klimat – najważniejsze atuty serialu „Run” od HBO

Akcja serialu rozpoczyna się niedługo przed tym, gdy Ruby Richardson (grana przez Wever) dostaje właśnie takiego SMS-a. Odpowiada tym samym i rusza w podróż nie będąc pewną, czy na miejscu docelowym spotka Billy’ego Johnsona (Gleeson). Byłym kochankom udaje się oczywiście zobaczyć ale już podczas pierwszych godzin spotkania dochodzi do nieporozumień, ostrej wymiany zdań i… wzruszeń. Akcja premierowego odcinka rozgrywa się głównie w pociągu, co też tworzy pewien klimat. Taka zamknięta przestrzeń zmusza ich do ciągłej interakcji, a po tak długim czasie bez kontaktu (przypomnę, 17 lat) jest co nadrabiać. Nie są jednak zainteresowani długą konwersacją. Lgną do siebie, ale nie potrafią odnaleźć do końca wspólnego języka.