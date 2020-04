Seriali co nie miara! Maj na HBO GO pełen nowości, w tym aż 9 filmów Marvela!

Na ostatniej prostej HBO zaprezentowało pełną listę nowości w maju na HBO GO. Wśród nich zupełnie nowe seriale oraz nowe odcinki już emitowanych tytułów. Do tego aż dziewięć filmów Marvela!

Nowości w maju na HBO GO – co warto zobaczyć?

Lista nowości serialowych w maju na HBO GO to między innymi trzy świetnie zapowiadające się nowe seriale: „Wielka”, „Stargirl” oraz „To wiem na pewno„. Pierwszy z nich opowiada w nietypowy sposób losy Katarzyny Wielkiej za jej młodu. Komedia przeprowadzi nas przez historię nieznanej nikomu outsiderki po najdłużej panującą kobietę w historii Rosji. Druga z produkcji to nowy serial DC Comics o nastoletniej superbohaterce, a trzeci to prawdziwa uczta dla fanów Marka Ruffalo, który występuje w podwójnej roli wcielając się w braci bliźniaków.

W maju otrzymamy także „Betty” – serial, który powstał na podstawie docenionego filmu „Skejterka”, a 3 maja rozpocznie się cotygodniowa emisja 5. sezonu „Billions”. Seriali, które w maju będą otrzymywać nowe odcinki, jest kilkanaście, a wśród nich na pewno warto wymienić 3. sezon „Westworld”, „Ucieczkę”, „Mrs America” oraz „Obsesja Eve”. Na liście nowych filmów pojawiła się „Epidemia strachu”, 2. część „Angry Birds” oraz „Oszustki”.

Już na początku maja oferta HBO GO wzbogaci się też o dziewięć filmów z uniwersum Marvela. 1 maja pojawią się „Czarna Pantera„, „Doktor Strange”, po dwie części „Strażników Galaktyki” i „Ant-Mana”, a także trzy filmy z Avengersami: „Avengers”, „Avengers: Czas Ultrona”, „Avengers: Wojna bez granic”. Jeśli macie wątpliwości w jakiej kolejności obejrzeć filmy Marvela – sprawdźcie nasz poradnik.

Pełna lista nowych seriali ma HBO GO w maju:

Nowe seriale:

Betty – nowy serial HBO o poszukujących swojego miejsca w życiu skejterkach; produkcja powstała na podstawie cenionego przez krytyków filmu Skejterka w reżyserii Crystal Moselle – premiera: 2 maja

Billions V – piąty sezon serialu z Paulem Giamattim w roli ambitnego prokuratora, który prowadzi wojnę z wpływowym finansistą (Damian Lewis) – premiera: 1 odcinek przedpremierowo już 3 maja, odc. 2 – 11 maja, a kolejne co tydzień w poniedziałki

To wiem na pewno (I Know This Much Is True) – nowy serial HBO; Mark Ruffalo w podwójnej roli w rodzinnej sadze przedstawiającej dwie równoległe historie życia braci bliźniaków. Scenariusz na podstawie bestsellerowej powieści, której autorem jest Wally Lamb – premiera: 11 maja

Wielka (The Great) – nowy serial komediowy w satyryczny sposób przedstawiający młodość Katarzyny Wielkiej. Pokazuje drogę, jaką pokonała Katarzyna od nikomu nieznanej outsiderki do najdłużej panującej kobiety w historii Rosji. Autorem produkcji jest nominowany do Oscara Tony McNamara, w rolach głównych Elle Fanning i Nicholas Hoult – premiera 16 maja, cały sezon

Stargirl – nowy serial DC o superbohaterach tym razem w nastoletnim wydaniu. Historia licealistki Courtney Whitmore, która odkrywa o u siebie supermocne i postanawia zainspirować grupę młodych herosów do walki ze złoczyńcami z przeszłości – premiera: 19 maja

Nowe odcinki seriali:

Młody Sheldon III (Young Sheldon III) – trzeci sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowego serialu Teoria wielkiego podrywu – odcinek finałowy: 1 maja

Młody Sheldon III (Young Sheldon III) – trzeci sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowego serialu Teoria wielkiego podrywu – odcinek finałowy: 1 maja

Lepsze życie IV (Better Things IV) – czwarty sezon opowieści o matce trzech dziewcząt, która stara się spełniać swoje marzenia i zarabiać na życie jako aktorka w Los Angeles; w roli główniej Pamela Adlon – odcinek finałowy: 1 maja

Westworld III – trzeci sezon serialu HBO, który jest mroczną odyseją o narodzinach sztucznej świadomości i ewolucji grzechu. Jego producentami wykonawczymi są Jonathan Nolan, Lisa Joy oraz J.J. Abrams – odcinek finałowy: 8 maja

Batwoman – serial przygodowy, którego bohaterka, aby pomóc ojcu i uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę Batwoman – odcinek finałowy: 20 maja

Ucieczka (Run) – pod wpływem jednego smsa, młoda kobieta rzuca wszystko, aby ruszyć w szaloną podróż po Stanach ze swoim ukochanym ze studenckich czasów; nowy serial HBO autorstwa Vicky Jones – odcinek finałowy: 25 maja

Syrena III (Siren III) – trzeci sezon serialu obyczajowego z elementami fantasy o tajemniczej dziewczynie, która pewnego dnia zjawiła się w Bristol Cove – miasteczku będącym niegdyś domem dla syren (*premierowe odcinki dodawane będą najpierw w wersji z napisami, wersja z lektorem uzupełniana będzie w dalszej kolejności) – odcinek finałowy: 29 maja

Syrena III (Siren III) – trzeci sezon serialu obyczajowego z elementami fantasy o tajemniczej dziewczynie, która pewnego dnia zjawiła się w Bristol Cove – miasteczku będącym niegdyś domem dla syren (*premierowe odcinki dodawane będą najpierw w wersji z napisami, wersja z lektorem uzupełniana będzie w dalszej kolejności) – odcinek finałowy: 29 maja

Mrs. America – nowy serial przedstawia prawdziwą historię ruchu walczącego o ratyfikację Equal Rights Amendment – poprawki do konstytucji Stanów Zjednoczonych, dającej równe prawa wszystkim obywatelom bez względu na płeć. Historia opowiedziana jest z perspektywy kobiet tamtych czasów, w tym przede wszystkim radykalnej konserwatystki Phyllis Schlafly. Cate Blanchett w roli głównej (*premierowe odcinki dodawane będą najpierw w wersji z napisami, wersja z lektorem uzupełniana będzie w dalszej kolejności) – odcinek finałowy: 30 maja

We’re Here – nowy serial HBO opowie o przygotowaniach mieszkańców małych amerykańskich miasteczek do udziału w całodniowym festiwalu drag queen. W każdym z sześciu odcinków znane drag queen będą uczyć swoje podopieczne jak wyjść ze swojej strefy komfortu i stać się prawdziwą królową

Dom grozy: Miasto Aniołów (Penny Dreadful: City of Angels) – spin-off serialu Dom grozy; kiedy makabryczne morderstwo wstrząsa w 1938 roku Los Angeles, detektywi Tiago Vega i Lewis Michener zostają uwikłani w tajemniczą sprawę. Natalie Dormer w jednej z głównych ról.

Co robimy w ukryciu II (What We Do in the Shadows II) – drugi sezon zrealizowany w stylu dokumentu serial komediowy przedstawiający perypetie trójki wampirów ze Staten Island – premiera 16 maja – (*premierowe odcinki dodawane będą najpierw w wersji z napisami, wersja z lektorem uzupełniana będzie w dalszej kolejności)

Roswell: Nowy Meksyk II (Roswell: New Mexico II) – drugi sezon serialu śledzącego losy Liz, która po powrocie do rodzinnego Roswell odkrywa, że jej ukochany ze szkolnych lat jest przybyszem z obcej planety

Obsesja Eve III (Killing Eve III) – Sandra Oh oraz Jodie Comer wracają w trzecim sezonie jako dwie silne osobowości, które prowadzą ze sobą grę w kotka i myszkę

Sprawa idealna IV (The Good Fight IV) – czwarty sezon serialu o wziętej prawniczce, która po tym jak straciła oszczędności całego życia oraz pracę w prestiżowej kancelarii, musiała zacząć wszystko od nowa

Sprawa idealna IV (The Good Fight IV) – czwarty sezon serialu o wziętej prawniczce, która po tym jak straciła oszczędności całego życia oraz pracę w prestiżowej kancelarii, musiała zacząć wszystko od nowa

Niepewne IV (Insecure IV) – czwarty sezon serialu komediowego HBO, którego bohaterką jest mało pewna siebie Afroamerykanka; w głównej roli występuje pomysłodawczyni i producentka Issa Rae

Współczesna rodzina XI (Modern Family XI) – jedenasty sezon serialu komediowego przedstawiającego codzienne życie wielopokoleniowej i wielokulturowej amerykańskiej rodziny

Nowe filmy w maju na HBO GO:

Tajemnica anioła (Angel of Mine) – pogrążona w żałobie kobieta zaczyna myśleć, że jej córka nadal może żyć. Yvonne Strahovski w jednej z głównych ról – premiera: 3 maja

Szkoła melanżu (Booksmart) – dwie świetnie uczące się nastolatki postanawiają nadrobić stracony czas i przeżyć imprezę życia – premiera: 3 maja

Szkoła melanżu (Booksmart) – dwie świetnie uczące się nastolatki postanawiają nadrobić stracony czas i przeżyć imprezę życia – premiera: 3 maja

Epidemia strachu (Contagion) – mieszkańcy Ziemi stają przed ogromnym wyzwaniem. Planetę ogarnia pandemia śmiertelnego wirusa, który rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie drogą kropelkową. Ludzie zaczynają masowo umierać i nikt nie wie, jak temu zaradzić – powrót do serwisu: 8 maja

Na ringu z rodziną (Fighting with My Family) – oparta na faktach opowieść o dzieciach byłego wrestlera, które marzą o dołączeniu do WWE. Film w reżyserii dziewięciokrotnie nominowanego do Emmy Stephena Merchanta z Leną Headey i Dwaynem ‚The Rock' Johnsonem w obsadzie – premiera: 17 maja

Angry Birds 2: Film (The Angry Birds Movie 2) – Druga część przygód bohaterów Angry Birds – niezwykle popularnej gry, która podbiła serca milionów – premiera: 24 maja

Oszustki (The Hustle) – Anne Hathaway i Rebel Wilson jako dwie oszustki, które polują na tego samego piekielnie bogatego geniusza komputerowego – premiera: 31 maja

Czarna Pantera (Black Panther) – Afrykański książę przywdziewa kostium Czarnej Pantery, aby uratować świat przed groźnym niebezpieczeństwem. W roli głównej Chadwick Boseman – premiera: 1 maja

Doktor Strange (Doctor Strange) – Benedict Cumberbatch w roli posiadającego ogromną moc neurochirurga, który walczy z siłami ciemności, aby ocalić świat – premiera: 1 maja

Doktor Strange (Doctor Strange) – Benedict Cumberbatch w roli posiadającego ogromną moc neurochirurga, który walczy z siłami ciemności, aby ocalić świat – premiera: 1 maja

Strażnicy Galaktyki , Strażnicy Galaktyki vol. 2 – dwa filmy o grupie najbardziej niesubordynowanych outsiderów w galaktyce, którzy, podróżując po odległych zakątach wszechświata, muszą stawić czoła wielu wyzwaniom. W główne role wcielają się: Chris Pratt, Zoe Saldana czy Dave Bautista – premiera: 1 maja

Ant-Man, Ant-Man i Osa – dwa filmy o przygodach superbohatera, który dzięki specjalnemu kostiumowi może dokonywać niecodziennych rzeczy – potrafi zmniejszyć się do rozmiarów mrówki i jednocześnie zyskuje ponadnaturalną siłę. Paul Rudd w roli głównej – premiera: 1 maja

Avengers, Avengers: Czas Ultrona, Avengers: Wojna bez granic – seria filmów o członkach drużyny Avengersów, którzy łączą swoje siły, aby uratować świat przed czyhającymi na niego zagrożeniami. W poszczególnych filmach z serii zobaczymy m.in. Thora (Chris Hemsworth), Kapitana Amerykę (Chris Evans), Irona Mana (Robert Downey Jr), Hulka (Mark Ruffalo), Ant-Mana (Paul Rudd), Kapitan Marvel (Brie Larson) czy Czarna Wdowa (Scarlett Johansson) – premiera: 8 maja

Nowości w HBO GO dla najmłodszych:

Pingu w mieście – japoński serial animowany opowiadający o przygodach ciekawego świata małego pingwina, który przeprowadza się z rodziną z małej wioski do dużego miasta – premiera: 14 maja, cały sezon

Pingu w mieście – japoński serial animowany opowiadający o przygodach ciekawego świata małego pingwina, który przeprowadza się z rodziną z małej wioski do dużego miasta – premiera: 14 maja, cały sezon

Sunny Bunnies I-II oraz Sunny Bunnies Themes – serial animowany przedstawiający przygody pięciu pociesznych świecących kulek, które bardzo lubią psocić – premiera: 7 maja, całe sezony

Nowe programy dokumentalne w maju na HBO GO:

Utracone dzieci Atlanty (Atlanta’s Missing and Murdered: The Lost Children) – serial dokumentalny produkcji HBO przypominający sprawę uprowadzenia i morderstw afroamerykańskich dzieci i młodych ludzi, które miały miejsce w latach 1979–1981 w Atlancie – odcinek finałowy: 4 maja

Historia Natalie Wood: Pociecha w tym, co było (Natalie Wood: What Remains Behind) – film dokumentalny HBO przedstawiający historię życia trzykrotnie nominowanej do Oscara aktorki Natalie Wood – premiera: 6 maja

Złota dziewczyna (Fata Din Aur (aka. The Golden Girl)) – film dokumentalny HBO Europe opowiadający historię rumuńskiej gimnastyczki Andreei Răducan, która próbuje odzyskać odebrany jej za doping medal olimpijski – premiera: 7 maja

