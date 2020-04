Pod względem realizacyjnym „Strefa skażenia” nie wypada może tak groźnie i przekonująco, jak „Czarnobyl” od HBO, w którym udało się zbudować niepowtarzalną atmosferę, ale w obecnych okolicznościach działa na wyobraźnię w jeszcze większym stopniu , bo takiego rodzaju niebezpieczeństwo wydaje się czaić tuż za rogiem. Myślę, że obejrzenie „Strefy skażenia” właśnie w takiej sytuacji mogłoby pobudzić naszą czujność i dać do myślenia. Do poziomu aktorstwa nie mogę się przyczepić, podobnie jak do efektów specjalnych, których zbyt wiele nie ma, ale bywają niezbędne. Całość prezentuje się naprawdę dobrze, a bazą serii była książka „Strefa skażenia. Przerażająca prawda o Eboli” Richarda Prestona.

W ostatnich tygodniach zauważyłem, że zdarza mi się negatywnie reagowanie na działania postaci w innych, zwykłych serialach, gdy zbliżają się do siebie, podają dłoń czy przytulają na powitanie – tak bardzo aktualne okoliczności stały się moją/naszą codziennością, że zachowanie uznawane do niedawna za zwykłe i uprzejme, teraz traktuję jako nieodpowiedzialne. Po seansie „Strefy skażenia” nikt nie powinien powiedzieć, że większość środków bezpieczeństwa jest jakąkolwiek przesadą. To właśnie brak właściwej pierwszej reakcji, wstrzemięźliwości, rozsądku i przestrzegania zaleceń skutkuje tym, co najgorsze.

„Strefa skażenia” jest emitowana na National Geographic oraz FOX. Okresowo pojawia się w ofertach VOD operatorów telewizyjnych.