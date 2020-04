Wśród tytułów oznaczonych jako do usunięcia znajduje się kilka perełek, które zdecydowanie warto nadrobić lub powtórzyć, zanim zabraknie ich w ofercie. Do tego grona z pewnością należy film z Robertem DeNiro „Taksówkarz”, do którego przyrównywany był zeszłoroczny „Joker„. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na „Miasteczko Twin Peaks”, czyli pełnomatrażowy powrót do jednej z najbardziej charakterystycznych miejscowości w historii telewizji. Młodsi widzowie mogą skusić się na seans „Rio 2″ lub Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu”.

Pełna lista filmów oznaczonych do usunięcia z HBO GO

Lista z Upflix.pl

Dostępne do 27 kwietnia:

Mroczne miejsce

Bez litości 2

Dostępne do 28 kwietnia:

Persepolis

Dostępne do 30 kwietnia:

Aleksander – okropny, straszny, niezbyt dobry, bardzo zły dzień (2014)

Desperado

Droga na Marsa

Filmy i gwiazdy

Footloose

Jęk czarnego węża

Miasteczko Twin Peaks

Motyle

Mój przyjaciel Delfin

Nadal kryję się z paleniem

Nasz Jake

Nico, 1988

Obrońcy Skarbów

Ograniczenia

Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu

Paragraf 22

Pieśń jeziora Sway

Prawo stopy i pięści

Projekt

Rio 2

Rozstania i powroty

Sharon 1.2.3.

Tajemnice lasu

Taksówkarz

Terra

Wichrowe Wzgórza

Wtedy im pokażę

Zabijanie na śniadanie

Zama

Zmiana pasa

Usuwane w maju:

Luther – 3 maja

Gęsia skórka 2 – 3 maja

Yesterday – 4 maja

Nie ma jak u siostry – 6 maja

Kokainowy Rick – 9 maja

Głośne bicie serc – 9 maja

