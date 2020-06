Mam oczywiście swoją teorię, odnośnie tego, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Gdybym miał zgadywać, to powiedziałbym, że na serwery Netfliksa trafiają teraz pliki z obniżoną jakością, z którą najzwyczajniej w świecie serwis nie jest w stanie nic zrobić. Bo nawet bez obowiązujących ograniczeń po stronie usługi oraz dostawcy Internetu na nasze telewizory i inne urządzenia strumieniowane są pliki wideo z ogólnie niższą jakością. W takim przypadku jedynym wyjaśnieniem będzie dostarczanie przez dystrybutorów filmów i seriali treści w gorszej jakości, ale taka teoria ma swoje luki, ponieważ… film „Kontrabanda” znajdujący się na Prime Video wygląda o wiele, wiele lepiej. W takiej sytuacji musiałoby to oznaczać, że serwisy posiadają filmy z różnych źródeł, co nie jest niemożliwe, ale bywa mało prawdopodobne. Jednocześnie są to mało optymistyczne okoliczności dla maniaków jakości, dla których Netflix był od zawsze miejscem, gdzie trudno było narzekać na jakość obrazu czy dźwięku.

Wysłałem oczywiście zapytanie do Netfliksa w tej sprawie, ponieważ nie jestem jedyną osobą, która zorientowała się, że tylko konkretne produkcje w ofercie serwisu nie posiadają nominalnej jakości obrazu. Gdy tylko otrzymamy oświadczenie, zaktualizujemy wpis.