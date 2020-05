Oglądanie Netfliksa wkrótce znów będzie przyjemnością. Jakość obrazu wróci do normy

W ostatnim tygodniu marca Netflix oficjalnie obniżył bitrate (ilość przesyłanych danych) w swojej usłudze, choć zrobił to znacznie wcześniej, co nie umknęło mojej uwadze, dlatego powstał tekst o gorszej jakości obrazu na Netflix. Choć nikt z firmy nie używa zwrotu jakość, tylko bitrate, to w takich okolicznościach trudno go unikać, ponieważ jeśli jedna ze składowych (bitrate, rozdzielczość itp.) jakości materiału jest zaniżana, to traci na tym całość. Hipotetycznie brak wsparcia dla HDR też uznalibyśmy za spadek jakości treści wideo, więc nawet przy zachowaniu rozdzielczości 4K Ultra HD i HD, niższy bitrate będzie oznaczać spadek jakości obrazu.

Pierwotnie plan zakładał obniżenie bitratu na okres 30 dni, ale obserwując aktualne możliwości Netfliksa na telewizorach, ewidentnie widać, że nadal mamy do czynienia z tą sytuacją. Jak donosi Forbes, w przypadku materiałów 4K bitrate zredukowano o połowę (z 15,3 Mb/s do 7,6 Mb/s), co w niektórych przypadkach nie było aż tak widoczne. Najbardziej zauważalne spadki były jednak w przypadku produkcji w (Full) HD. Tam mowa nawet o takich wartościach jak przedział 0,6 Mb/s – 1,2 Mb/s lub 0,3 Mb/s (przeglądarka) – 1,47 Mb/s (50 calowy telewizor Samsunga). W konsekwencji na większych ekranach produkcje w HD nie wyglądają zbyt imponująco, mówiąc delikatnie, ale na całe szczęście wszystko będzie powoli wracać do normy.

Wyższa jakość (bitrate) wraca na Netfliksa