Netflix zakręca kurek i obniża jakość filmów? Nie wierzę, w to co widzę

Jakość nigdy nie była problemem Netfliksa

Netflix od samego początku był dla mnie serwisem, gdzie nie musiałem obawiać się o jakość materiałów. To własnie ta usługa VOD spopularyzowała w pierwszej fazie rozdzielczość 4K, a jeśli w początkowym okresie dostępności w Polsce jakieś tytuły wyglądały na Waszych telewizorach niezbyt dobrze, to wynikało to z jakości plików, jakie dostarczone były Netfliksowi przez dystrybutorów. Tyczyło to się między innymi produkcji Warner Bros., ale na szczęście sytuacja uległa zmianie. Od początku 2016 roku możemy cieszyć się katalogiem i jakością filmów i seriali, które oferowane są nie tylko w 4K, ale wspierają także HDR, Dolby Vision czy Dolby Atmos. Jeśli posiadacie kompatybilny z nimi sprzęt, to będziecie mogli nacieszyć oczy i uszy.

Jednocześnie produkcje niedostępne w 4K – starsze filmy i seriale, a także tytuły na licencji – znajdują się w ofercie Netfliksa w rozdzielczości 1080p, która jest wystarczającą jakością dla wielu widzów. Warto jednak przypomnieć, że oprócz rozdzielczości materiału, niezwykle ważna jest ilość informacji w obrazie, czyli tak zwany bitrate. To on w dużej mierze wpływa na to, jak prezentują się poszczególne sceny i jeśli stopień kompresji jest zbyt wysoki (a bitrate zbyt mały), to zamiast wyraźnego i ostrego obrazu otrzymamy tak zwaną pikselozę. Jest to nader widoczne w dynamicznych i bogatych scenach (na przykład pościg przez zróżnicowaną scenerię, gdzie zbyt niski bitrate powoduje zlewanie się podobnych do siebie obszarów).