Netflix w Polsce – to już prawie pięć lat

Przeglądając komentarze pod naszym pierwszym tekstem zauważyłem, że pojawienie się Netfliksa w naszym kraju nie spotkało się tak ciepłym przyjęciem jakim powinno. Niestety, winowajcą w tej sytuacji był sam serwis, który na samym początku nie dostarczał Polakom takiej jakości usług, jak Amerykanom. To właśnie do oferty na terenie Stanów Zjednoczonych najczęściej porównywany jest polski asortyment Netfliksa, ponieważ rodzime granice usługi okazały się przeszkodą nie do pokonania w zbyt wielu aspektach. Przekonaliśmy się o tym nie tylko my, ale i chociażby Brytyjczycy, którzy pomimo obecności Netfliksa na Wyspach od dłuższego czasu, stosując przeróżne środki, by uzyskać dostęp do oferty skierowanej do rezydentów Ameryki Północnej.

Na przestrzeni ostatnich 4 lat zmieniło się jednak bardzo dużo – liczba produkcji w polskiej ofercie znacząco wzrosła, podobnie jak liczba samych abonentów. Pierwszy kwartał 2020 roku to rekordowy skok w liczbie klientów Netfliksa, a ostatni okres to czas wzmożonego ruchu w serwisach VOD, dlatego uznaliśmy, że jest to dobry moment, by odświeżyć nasz poradnik, w którym omawiamy wszystkie dostępne pakiety, podsuwamy pewne tricki, by z Netfliksa korzystało się jeszcze wygodniej, a także podpowiadamy, co obejrzeć w pierwszej kolejności.

Pakiety Netflix – ceny i jakość