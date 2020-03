Co to oznacza dla mnie?

Wiele z Was na pewno zadaje sobie sobie pytanie, czy to oznacza, że posiadając pakiet 4K będę musiał pogodzić się z jakością HD lub SD na moim koncie. Odpowiedź na to pytanie jest prosta i skomplikowana zarazem, ponieważ:

Netflix nie obniży rozdzielczości materiałów, więc na koncie z subskrypcją z 4K nadal będzie wczytywana maksymalna dostępna jakość w ramach rozdzielczości 4K

spadek jakości obrazu może być zauważalny ze względu na obniżony bitrate, ale nie tylko, ponieważ coraz bardziej obciążone są łącza internetowe i to także będzie miało wpływ na jakość obrazu

Czy mogę liczyć na rekompensatę?

Stanowisko Netfliksa jest jasne – żadne zwroty poniesionych kosztów czy wydłużenie dostępu do usługi nie będą realizowane. Ze względu na wyjątkową prośbę instytucji europejskiej Netflix postanowił przystać na propozycję i obniżył przesył danych, ale użytkownicy w dalszym ciągu dysponują możliwie najlepszą w obecnych warunkach jakością obrazu w ramach rozdzielczości 4K, HD i SD.

YouTube idzie inną drogą niż Netflix

Oprócz Netfliksa, inną usługą internetową w dużym stopniu wykorzystującą przesył danych jest YouTube. Serwis wideo od Gogle postanowił aktywować automatyczne przełączanie jakości filmów na niższą, by zmniejszyć ruch w Sieci, ale użytkownicy dysponują możliwością wymuszenia zmiany rozdzielczości na wyższą do 720p, 1080p, 1440p i 2160p. Śmiem twierdzić, że gdyby na podobny krok zdecydował się Netflix, duża część widzów nie zdecydowałaby się na manualne przełączenie jakości obrazu.

Oficjalne stanowisko biura prasowego Netflix

Netflix wystosował oficjalny komunikat w tej sprawie, a jego treść zamieszczamy poniżej:

Po rozmowach między komisarzem Thierry’m Bretonem i Reedem Hastingsem – i biorąc pod uwagę nadzwyczajne wyzwania związane z koronawirusem – Netflix zdecydował o rozpoczęciu redukcji bit rate we wszystkich naszych przesyłach danych w Europie. Szacujemy, że ograniczy to ruch związany z serwisem Netflix w sieciach europejskich o około 25%, zapewniając jednocześnie dobrą jakość usług dla naszych użytkowników.

Decyzja Netfliksa jest zrozumiała, racjonalna i w pełni uzasadniona w obecnej sytuacji, a odpowiedź na prośbę komisarza nie mogła być inna. Firma nie zachowała się lekkomyślnie i nie postawiła jakości oferowanej usługi ponad zdrowie i życie użytkowników (Internetu), które mogłyby być zagrożone na wypadek problemów z infrastrukturą. Ta przechodzi teraz ciężki egzamin i choć różnym firmom zdarzają się wpadki, to chyba wszyscy będziemy zgodni, że na czas 30 dni możemy zrezygnować z możliwie najlepszej jakości obrazu na rzecz niezawodności usług. Jeśli ktoś nie może pogodzić się z taką decyzją, jedyne co mu pozostaje, to wstrzymać się z seansami do momentu powrotu do normalności.

