Google podkradło pomysł Apple. Skorzystają, ci którzy chcą naprawić swój sprzęt w domu

Kilka dni temu pisaliśmy, że Apple rozszerza swój program domowych napraw o nowe sprzęty, w tym telefony iPhone 15 oraz komputery Mac z czipem M2, w tym dla 14- i 16‑calowego MacBooka Pro, 15‑calowego MacBooka Air, Maca mini, Maca Pro i Maca Studio. Ponadto z programu Self Service Repair mogą korzystać użytkownicy Apple w kolejnych 24 krajach europejskich, m.in. w Chorwacji, Danii, Grecji, Holandii, Portugalii i Szwajcarii. Co więcej, firma zdecydowała się na otworzenie dostępu do narzędzi diagnostycznych, z których wcześniej korzystać mogły tylko autoryzowane serwisy. Choć na ten moment mogą z nich korzystać klienci ze Stanów Zjednoczonych, wkrótce zostaną udostępnione w innych krajach, w tym w Polsce.

"Prawo do naprawy", czyli ruch, który wywarł na producentach sprzętów elektronicznych, w tym smartfonów, presję, sprawił, że coraz więcej firm decyduje się na udostępnienie oryginalnych części zamiennych, szczegółowych instrukcji i narzędzi, z których wcześniej mogły korzystać tylko zaufane serwisy. Teraz naprawę smartfonów Apple, Samsunga, czy Google można wykonać w domu - o ile jesteśmy na tyle sprawni technicznie, by to zrobić. Fachowy serwis mogą też teraz oferować firmy, które wcześniej nie miały dostępu do oficjalnych narzędzi.

Naprawa telefonu Pixel i urządzenia Pixel Tablet

Google poinformował właśnie, że udostępnia użytkownikom telefonów i tabletów Pixel dodatkowe możliwości związane z naprawami. Wraz z grudniową aktualizacją, wprowadzono funkcję Repair Mode, czyli specjalny tryb serwisowy, który pozwoli na ukrycie naszych plików na czas oddania telefonu do naprawy, bez konieczności przywracania go do ustawień fabrycznych. Jednak to dopiero początek.

Google zaktualizowało sekcję pomocy technicznej poświęconej naprawie telefonów i tabletów Pixel. Znajdziecie tam odnośniki do firm sprzedających oryginalne części zamienne oraz odświeżone, bardziej czytelne poradniki, które krok po kroku przeprowadzą przez proces wymiany najczęściej uszkadzanych komponentów sprzętów z logo Google. Poradniki są dostępne w języku angielskim i francuskim, a w niedługim czasie pojawią się też instrukcje dla starszych modeli urządzeń. Użytkownicy mają też dostęp do nowych narzędzi diagnostycznych sprawdzających działanie telefonu i tabletu.

Jeśli kiedykolwiek Google zdecyduje się na oficjalną sprzedaż telefonów Pixel w naszym kraju, to części zamienne, instrukcje po polsku i narzędzia diagnostycznego będą łatwo dostępne także i u nas. Na ten moment nie zapowiada się jednak, by to się zmieniło. Warto jednak mieć nadzieję, że w nieokreślonej przyszłości firma dostrzeże potencjał w naszym kraju, tym bardziej, że od dawna inwestuje w Polskę pieniądze i dostarcza niemal wszystkie swoje usługi. W międzyczasie możecie sprawdzić, czy na waszych Pixelach da się skorzystać z narzędzia diagnostycznego, które podpowie, czy coś złego dzieje się z telefonem.

Google Pixel. Firma udostępnia swoje własne narzędzia do diagnostyki urządzenia

Instrukcja dostępu do narzędzia diagnostycznego na urządzeniach Google Pixel: