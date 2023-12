Aktualizujcie Pixele, Google dodał w grudniu masę fajnych funkcji

Pixele 8 mają jeszcze większe możliwości

Google z małym poślizgiem ale wreszcie opublikował grudniową aktualizację dla smartfonów oraz tabletu Pixel. Nowości jest całkiem sporo, ale co najważniejsze, nie ograniczają się one tylko do najnowszych Pixeli 8, sporo funkcji dostały również starsze modele. Zacznijmy jednak od początku, czyli od nowych możliwości jakie na wyłączność otrzyma Pixel 8 Pro. Jak pewnie już wiecie, gigant zaprezentował wczoraj nowy silnik sztucznej inteligencji - Gemini, który będzie dostępnych w trzech wersjach. Ten najsłabszy - Gemini Nano trafia właśnie na Pixela 8 Pro i pozwoli wzbogacić ten model o szereg nowych możliwości.

Dzięki Gemini Nano, który jest obsługiwany na poziomie wbudowanego procesora AI w smartfonie, możliwe będzie tworzenie notatek i podsumowań z nagrań audio na dyktafonie oraz sugerowanie szybkich, inteligentnych odpowiedzi w klawiaturze GBoard (tylko w wersji angielskiej). Ponadto w modelu tym pojawi się też funkcja Video Boost, w ramach której nasze nagrania mogą trafić do "chmury" gdzie zostaną poddane obróbce (poprawa kolorów, światła, stabilizacji i ziarna) przez co będą wyglądać jeszcze lepiej. Nie wiadomo jeszcze jak to dokładnie będzie działać, ale na pierwsze wyniki testów nie trzeba będzie pewnie długo czekać.

Na smartfony Pixel 8 i 8 Pro trafi też nowa funkcja do tworzenia wideo typu timelapse z opcją Night Sight. W tym przypadku Google również zamierza skorzystać z algorytmów sztucznej inteligencji aby zredukować szumy na nocnych ujęciach. Do tej pory było to możliwe tylko na zdjęciach, teraz trafia również do wspomnianego trybu wideo. Przykłady zastosowania pokazano w poniższym wideo.

Posiadacze starszych Pixeli też nie mogą narzekać

Gigant z Mountain View nie zapomniał również o posiadaczach starszych modeli smartfonów Pixel (począwszy od wersji 6) oraz o Pixel Tablet. W przypadku tych modeli dostaniemy filtr Portrait Light, który pozwoli poprawić oświetlenie naszej twarzy na zdjęciach... portretowych. Funkcja Photo Unblur poradzi sobie teraz już nie tylko z ludźmi, ale również z naszymi czworonożnymi pupilami. Jeśli macie zatem jakieś zamazane zdjęcia, to Pixel powinien pozwolić wam je uratować. Bez wątpienia jedną z ciekawszych opcji może być możliwość wykorzystania smartfona Pixel jako kamery do wideo rozmów. Wystarczy podłączyć telefon do komputera kablem USB i uzyskamy dostęp do bardzo dobrej jakościowo kamery.

Kilka nowinek dostanie sam Pixel Tablet, chodzi między innymi o Clear Calling, czyli lepszą jakość dźwięku podczas rozmów oraz wsparcie dla technologii spatial audio przy zastosowaniu słuchawek Pixel Buds. Wszystkie urządzenia Pixel sparowane z zegarkiem Pixel Watch lub Watch 2 będzie można też automatycznie odblokować, bez konieczności skanu twarzy czy korzystania z biometrii. Pojawi się też funkcja Repair Mode, czyli specjalny tryb serwisowy, który pozwoli na ukrycie naszych plików na czas oddania telefonu do naprawy, bez konieczności przywracania go do ustawień fabrycznych. Google umożliwi też usuwanie zabrudzeń ze skanów dokumentów wykonanych aparatem, a nowy widget z zegarkiem ma teraz również informacje na temat pogody.

Trzeba przyznać, że zmian jest całkiem sporo i co ważniejsze dostępne są one za darmo. Wystarczy wgrać najnowszą aktualizację, która zapewne pojawiła się już na waszych smartfonach wraz z grudniowymi poprawkami bezpieczeństwa.

źródło: Google Blog