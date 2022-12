Apple ogłosiło, że program Self Service Repair jest dostępny od dziś w ośmiu europejskich krajach, w tym w Polsce. Klienci zainteresowani samodzielną naprawą urządzeń będą mogli zreperować najczęstsze usterki w urządzeniach iPhone 12 i iPhone 13 oraz Macach z czipem Apple. W ofercie Sklepu Samoobsługowej Naprawy możemy znaleźć 200 różnych części i narzędzi do naprawy iPhone'ów i komputerów Mac. Za sprawą programu klienci znający się na naprawie urządzeń elektronicznych mogą sami wymieniać uszkodzone elementy w swoich sprzętach i korzystać z tych samych instrukcji, części i narzędzi, których używają specjaliści w sklepach Apple Store i autoryzowanych serwisach Apple.

Sklep Samoobsługowej Naprawy dla sprzętów Apple. Cennik wymiany dla iPhone'ów i komputerów Mac

Jak wygląda cennik? Przyjrzyjmy się elementom, które można naprawić (wymienić) w iPhonie 13 Pro. Zespół baterii do iPhone’a 13 Pro zawierający baterię, zestaw wkrętów, klej do wyświetlacza i wkręty zabezpieczające kosztuje 338,34 zł. Zespół wyświetlacza do iPhone’a 13 Pro z wyświetlaczem, wkrętami, klejem i wkrętami zabezpieczającymi to koszt 1661,98 zł. Zespół aparatu do iPhone’a 13 Pro pozwalający na wymianę uszkodzonego aparatu głównego w telefonie kosztuje 1037,81 zł. Najmniej za wymianę zapłacimy w przypadku Kieszeni na kartę SIM. Zapłacimy za nią 32,10 zł. Ceny różnią się w zależności od modelu telefonu i komputera.

By sprawdzić cennik elementów dla komputerów Mac, trzeba podać jego numer seryjny. Sprawdziłem jak wygląda on w przypadku 14-calowego Macbooka Pro z układem M1 Pro. Zestaw nasadek klawiszy to koszt 200,03 zł, Za dolną część obudowy trzeba zapłacić 401,71 zł. Nowa płyta główna do komputera kosztuje 4504,76 zł, jednak cena może różnić się w zależności od konfiguracji. Wyświetlacz i czujnik kąta pokrywy to wydatek na poziomie 3448,39 zł.

Narzędzia do naprawy iPhone'a lub komputera Mac w Sklepie Samoobsługowej Naprawy

Decydując się na własnoręczną naprawę iPhone'a lub komputera Mac, trzeba pomyśleć o narzędziach, które ułatwią wymienić uszkodzone elementy. W Sklepie Samoobsługowej Naprawy dla produktów Apple można je wypożyczyć na 7 dni za 299 zł - dotyczy to zarówno narzędzi do naprawy telefonów, jak i komputerów. W ofercie sklepu znajdziemy również narzędzia do zakupu: przykładowo Prasa do baterii iPhone'ów do kosztuje 532,47 zł, a Prasa do wyświetlaczy iPhone'ów wyceniona została na 1015,41 zł. Za Podgrzewany przyrząd do demontażu wyświetlacza iPhone'a trzeba zapłacić 1112,36 zł. Z opcji kupowania skorzystają raczej niewielkie serwisy, które będą chciały korzystać z oficjalnych narzędzi naprawczych wykorzystywanych w serwisach Apple. A co znajdziemy w wypożyczanych narzędziach? Na stronach Sklepu przeczytać można:

Zestaw narzędzi do iPhone’a jest dostarczany w walizkach, które po ustawieniu jedna na drugiej mierzą 0,5 m szerokości i 1,2 m wysokości. Jedna walizka waży 19,5 kg, a druga 16 kg (szczegółowy wykaz dołączonych elementów znajduje się poniżej). Każda z walizek ma kółka ułatwiające transport

Zestaw narzędzi do wymiany elementów komputerów Mac różni się od modelu. Przykładowo: MacBooka Air jest dostarczany w dużej walizce, podobnie jak zestaw narzędzi do iPhone’a. Mierzy 62 cm długości, 50 cm szerokości i 37 cm wysokości. Waży 18 kg. Dla MacBooków Pro (14 i 16 cali) narzędzia znajdują się w niewielkich walizkach wielkości laptopa. Mierzą 40 cm długości, 32 cm szerokości i 6 cm wysokości. Ważą 2 kg.

Sklep Samoobsługowej Naprawy dla sprzętów Apple już otwarty

Apple udostępniło także podręczniki związane z naprawami sprzętów, dla których można zamówić części zamienne. Do tej pory były ode dostępne w kilku językach, jednak na próżno było ich szukać po polsku. Teraz można je pobrać w pełni przetłumaczone. Znajdziemy w nich wszystko: od informacji podstawowych na temat poszczególnych modelów, poprzez informacje związane z bezpieczeństwem oraz procedurami opisującymi krok po kroku proces wymiany baterii, ekranu, dolnego głośnika, itp. Wszystkie podręczniki naprawy znajdziecie na stronach pomocy technicznej Apple.