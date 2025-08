Czym oddychały dinozaury? Zagadka rozwiązana dzięki... zębom

Świat dinozaurów – choć opisany w literaturze dość obszernie – wciąż w wielu kwestiach opiera się na domysłach. Jak naprawdę wyglądały? Jak prezentowało się w rzeczywistości ich otoczenie i codzienność? Albo: czym oddychały? Cóż, wiele z tych rzeczy da się poniekąd zrekonstruować albo zwizualizować przy pomocy nowych technologii, ale powietrze? Odtworzenie tej mieszaniny gazów po milionach lat wydaje się absurdalne, ale niemieccy naukowcy twierdzą, że im się to udało. Dzięki temu mamy nie tylko nowy sposób na badanie prehistorycznego klimatu, ale też na zrozumienie wydarzeń, które kształtowały Ziemię, takich jak ogromne erupcje wulkaniczne.

Reklama

Naturalne archiwa prehistorycznego powietrza

Zęby dinozaurów są jednymi z najczęściej znajdowanych skamieniałości, bo ich budowa i skład sprawiają, że są bardziej odporne na rozkład niż inne części ciała. Szkliwo zębów jest twarde i trwałe, co pozwala im przetrwać miliony lat w warunkach sprzyjających fosylizacji. To jednak nie tylko ślady ich wieku czy diety. To także naturalne „archiwa” chemiczne, przechowujące informacje o składzie powietrza, które wdychały te legendarne stwory.

Źródło: Depositphotos

Tę wiedzę zawdzięczamy izotopom. Badacze z Uniwersytetu Georga Augusta w Getyndze w Niemczech skupili się na izotopie tlenu-17, który w atmosferze zachowuje się w specyficzny sposób i jego ilość może wskazywać na poziom dwutlenku węgla – twierdzą, że w ten sposób udało im się odtworzyć prehistoryczne powietrze.

Zęby dinozaurów odsłaniają tajemnice prehistorycznej atmosfery

No dobra, ale jak tego dokonali? Podczas oddychania i metabolizmu zwierzęta włączają do swojego organizmu tlen z powietrza. Część tego tlenu trafia do wody zgromadzonej w ich ciałach, a następnie jest „wbudowywana” w minerały szkliwa zębów. Co ciekawe, te chemiczne ślady pozostają w szkliwie przez miliony lat, pozwalając nam dzisiaj analizować atmosferę sprzed epok.

Niemieccy naukowcy wzięli więc na warsztat szkliwo pochodzące z muzealnych kolekcji dinozaurzych zębów, a także współczesnych zwierząt, by zweryfikować swoją metodę. Okazało się, że stosunek izotopów w zębach jest całkiem wiernym wskaźnikiem poziomu CO2 w atmosferze. To otworzyło drzwi do badań na skamieniałościach sprzed milionów lat.

Źródło: Depositphotos

Przeprowadzone analizy potwierdziły to, co w teorii wiedzieliśmy już wcześniej – w czasach dinozaurów poziomy dwutlenku węgla były znacznie wyższe niż dziś. Weźmy na przykład końcówkę jury, czyli tego najbardziej rozpowszechnionego w kulturze popularnej okresu. Stężenie CO2 wynosiło wtedy około 1200 ppm, czyli niemal trzykrotnie więcej niż obecnie, a pod koniec kredy wciąż wysokie 750 ppm. Dla porównania dziś mamy około 430 ppm i tendencję wzrostową.

Naukowcy w opublikowanym badaniu wskazują, że taki stan rzeczy mógł być spowodowany wysoką aktywnością wulkaniczną, która w tamtych czasach intensywnie pompowała dwutlenek węgla w atmosferę.

Zaskakująco wysokie anomalie izotopów tlenu znaleźliśmy w zębach jednego T. rexa i jednego zauropoda (Kaatedocus) w porównaniu do innych blisko spokrewnionych dinozaurów. Te anomalie prawdopodobnie odzwierciedlają krótkotrwałe wzrosty poziomu CO2 podczas życia tych osobników, najpewniej związane z emisją dwutlenku węgla podczas dużych erupcji bazaltowych – Thomas Tütken z Instytutu Nauk Geologicznych na Uniwersytecie Johanna Gutenberga w Moguncji Reklama

Dzięki zębom i zatopionym w nich izotopach badacze mogą więc w pewien sposób odwzorować warunki atmosferyczne, w których przyszło funkcjonować właścicielowi uzębienia. To połączenie chemii, biologii i geologii pozwala na lepsze zrozumienie prehistorycznego środowiska i łatwiejsze łączenie kropek w ciągu przyczynowo-skutkowym.

Teraz badacze chcą wykorzystać tę metodę do zbadania zębów sprzed Wielkiego Wymierania – 252 miliony lat temu – które zmiotło większość życia na Ziemi. Poznanie poziomów CO2 z tamtego okresu pomoże zrozumieć, jak drastyczne zmiany klimatu wpłynęły na masowe wyginięcia.

Reklama

Stock image from Depositphotos