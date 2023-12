Uszkodzony iPhone 15? Napraw go sam w domu

Program Apple Self Service Repair, czyli program samoobsługowej naprawy, wystartował w kwietniu 2022 r. w Stanach Zjednoczonych, a do Polski zawitał pod koniec ubiegłego roku. Klienci zainteresowani samodzielną naprawą urządzeń mogli znaleźć części zamienne dla iPhone'a 12 i iPhone'a 13 oraz komputerów Mac z układami Apple. Dzięki programowi, który dostarcza również szczegółowych instrukcji, jesteśmy w stanie sami wymieniać uszkodzone elementy z wykorzystaniem tych samych rozwiązań, z których używają specjaliści w sklepach Apple Store i autoryzowanych serwisach Apple.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy do Sklepu Samoobsługowej Naprawy trafiały nowsze modele sprzętów Apple. W czerwcu do katalogu trafiły komponenty iPhone'a 14, 13‑calowego MacBooka Air z czipem M2, MacBooka Pro z czipem M2 Pro i M2 Max. Dodatkowo, program rozszerzony został o aparat True Depth i górny głośnik w iPhonie 12 i 13. Teraz do katalogu trafiają kolejne. Apple poinformowało właśnie, że w domowych warunkach naprawimy iPhone'a 15 (podstawowego, Plus, Pro i Pro Max), 14- i 16‑calowego MacBooka Pro, 15‑calowego MacBooka Air, Maca mini, Maca Pro i Maca Studio. Ponadto z programu Self Service Repair mogą korzystać użytkownicy Apple w kolejnych 24 krajach europejskich, m.in. w Chorwacji, Danii, Grecji, Holandii, Portugalii i Szwajcarii.

Apple Self Service Repair z nowymi częściami zamiennymi. Jednak to dopiero początek zmian

Apple idzie krok dalej i udostępnia teraz pierwszym użytkownikom narzędzie diagnostyczne, które wcześniej zarezerowane było wyłącznie dla pracowników autoryzowanych serwisów. To narzędzie przeznaczone dla użytkowników posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie naprawy urządzeń Apple. Oznacza to dostęp do tych samych rozwiązań diagnostycznych, z których korzystają wyspecjalizowane serwisy. Dzięki oprogramowaniu można przetestować urządzenie pod kątem optymalnej pracy poszczególnych części, a także zidentyfikować komponenty wymagające naprawy. Na ten moment z narzędzia można korzystać w Stanach Zjednoczonych, w przyszłym roku ma być również udostępnione w Europie - w tym w Polsce.

fot. Kamil Świtalski

Apple przypomina również, że jeśli nie czujemy się na siłach, by samodzielnie wymienić niektóre komponenty iPhone'ów, czy komputerów Mac, lepiej skorzystać z fachowej pomocy - najlepiej autoryzowanych serwisów Apple. Otwarcie i stały rozwój Self Service Repair daje jednak dodatkowe możliwości. Nawet zaufane, niezależne, małe serwisy, które nie mają pełnej akredytacji Apple, mogą korzystać z tych samych rozwiązań w diagnostyce i dostępu do narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia profesjonalnej naprawy.