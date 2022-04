Ktoś musiał zrobić pierwszy krok, a reszta podążyła za nim. W tym konkretnym przypadku było to Apple, które minionej jesieni zapowiedziało wsparcie naprawy iPhone'ów i wprowadzenie do sprzedaży oficjalnych części zamiennych do ich smartfonów. Kilka dni temu wydreptaną przez giganta z Cupertino ścieżką podreptał Samsung, natomiast teraz okazuje się że kolejny duży gracz dołącza do tego zaszczytnego grona. I jest nim samo Google.

Google Pixel 6

Google sprzeda zestawy naprawcze dla Pixeli. Użytkownicy będą mogli naprawić smartfony bez wychodzenia z domu

Prawo do naprawy nabiera rozpędu — i miło widzieć, że na rynku pojawia się coraz więcej oryginalnych części zamiennych do urządzeń, które wcześniej domowym sumptem były właściwie nienaprawialne. Właściwie, bo kiedy miało się dawcę, czyli drugi zepsuty smartfon z którego mogliśmy podwędzić podzespoły — coś tam można było samodzielnie wykombinować bez konieczności odwiedzania serwisu. Nigdy nie miałem smartfona od Google, ale zakładam że skoro firma oficjalnie nie dystrybuuje u nas swoich urzadzeń, to ich serwisowanie w razie problemów też potrafi przysporzyć sporo problemów. Te w najbliższej przyszłości choć odrobinę będą choć odrobinę mniejsze, a wszystko to dzięki wprowadzeniu do sprzedaży częsci zamiennych i zestawów naprawczych. Google ogłosiło na swoim blogu, że wkrótce w ofercie iFixit znajdzie się ich cały zestaw.

Z zapowiedzi wynika, że zestawy naprawcze do smartfonów Google Pixel będą dostępne dla całego szeregu modeli — od Pixel 2, do Pixel 6 Pro. Sprzedawane będą m.in. baterie, ekrany, aparaty — a wszystko to albo "solo", albo z narzędziami które pozwolą na wygodną naprawę sprzętu. Akcesoria będą sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii oraz... krajach Unii Europejskiej, gdzie oficjalnie dystrybuowane są Pixele. Tym samym prawdopodobnie by nabyć taki zestaw naprawczy do Polski wciąż nie wystarczy jedno kliknięcie, ale myślę, że dzięki dostępności części zamiennych w sprzedaży ich zdobycie i tak będzie znacznie łatwiejsze, niż poszukiwanie dawców. O (nie)przyjemności korzystania z zastępczych modułów nawet nie wspomnę.

Premiera jeszcze w tym roku, ale Google nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa

Wszystkie części i zestawy naprawcze mają trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. Na dobry początek — właśnie do smartfonów Google Pixel, ale firma w zapowiedzi ogłosiła tez że trwają prace nad wprowadzeniem innych nowości dla klientów. Partnerstwo z firmami tkaimi jak Acer czy Lenovo i programy naprawy to jedne z ich starań, które mają wydłużyć życie urządzeń — podobnie jak opracowywanie lżejszej platformy Chrome OS Flex, która starym sprzętom daje niesamowitego kopa. Trzymam kciuki, czekam na konkrety... no i ceny tych częsci zamiennych. Bo ich dostępność to jedna sprawa, ale co z kwestią ich opłacalności? Tutaj można będzie dywagować dopiero po tym, jak dowiemy się ile to kosztuje.