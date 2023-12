Gmail na Androida uaktualniony. Użytkownicy będą zachwyceni

Gmail to jedna z podstawowych aplikacji, po którą wielu z nas sięga każdego dnia. Nic więc dziwnego że aktualizacje z nim związane od lat budzą tyle emocji.

Przez lata aplikacje w wydaniu tabletowym były mocno ignorowane. Dopiero wzrost popularności składanych smartfonów okazał się dla nich zbawienny. Ale jak pokazuje przykład Gmaila, wciąż muszą one poczekać kapkę dłużej.

Gmail na tabletach z Androidem doczekał się zmiany w nawigacji, które w wariancie aplikacji dla składanych smartfonów pojawiły się już kilka miesięcy temu.

Źródło: https://9to5google.com/2023/12/01/gmail-navigation-rail-tablets/

Gmail na tabletach z Androidem zmienił wygląd. Co dokładnie?

Nowy Gmail na tabletach z Androidem w poziomie miał menu na dolnej belce. To tam znajdowały się skróty do poszczególnych sekcji aplikacji. Teraz pierwsi użytkownicy mogą już korzystać z nowego widoku, w którym to menu upchnięte zostało z lewej strony.

Zmiana nie jest drastyczna, ale też aplikacja zaczęła się nieco inaczej zachowywać. Co to oznacza w praktyce? Gdy przewijamy wiadomości - menu jest zawsze widoczne i nigdy się nie ukrywa, jak miało to miejsce dotychczas. To samo tyczy się przycisku odpowiedzialnego za pisanie nowej wiadomości.

Nowy Gmail już u pierwszych użytkowników. Co z resztą?

Jak informuje redakcja 9to5Google, u nich na tablecie Google Pixel aktualizacja pojawiła się kilkanaście godzin temu w wersji 2023.11.12.x. Prawdopodobnie aktywowana jest ona po stronie serwera, dlatego zgodnie z tradycją Google — trzeba uzbroić się w odrobinę cierpliwości. Wdrożenie nowości dla wszystkich może potrwać do dwóch tygodni.