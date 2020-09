Premiera najtańszego na polskim rynku smartfona 5G

Na rynku pojawił się realme X50 5G, który aktualnie jest najtańszym smartfonem obsługującym 5G. Za urządzenie klienci zapłacą zaledwie 1499 złotych. Takie urządzenie na pewno skusi wielu użytkowników, którzy poszukują ciekawych okazji oraz jakościowego sprzętu. Jak dużym sukcesem okaże się realme X50 5G nad Wisłą? Przekonamy się już wkrótce.

Premiera realme X50 5G

Dziś premiera najnowszego modelu marki realme. Na panelu dyskusyjnym zaprezentowano model X50, który ma zachwycać użytkowników szybkością i wydajnością. Na ten moment jest to najtańszy smartfon 5G w Polsce.

Rozwijanie technologii 5G to nasz priorytet. Jako popularyzator 5G dążymy do tego, aby w każdym segmencie cenowym posiadać model telefonu obsługujący 5G Nasze plany udowadniamy najnowszym modelem – realme X50 to najtańszy smartfon 5G na polskim rynku. Atrakcyjna cena spowoduje, że telefon z tak zaawansowaną technologią dostępny będzie dla szerszego grona odbiorców i o to nam chodzi.

powiedział Łukasz Łyżwa, nowy szef sprzedaży realme w Polsce.













Producent wyposażył go w procesor Qualcomm Snapdragon 765G, technologię Smart 5G oraz system szybkiego ładowania o mocy 30W. Technologia ładowania Dart Charge sprawia, że urządzenie do 70% jest w stanie naładować się w ciągu jedynie 30 minut, a do pełnego naładowania wystarczy niecała godzina. W urządzeniu znalazł się podwójny przedni aparat 16 MP oraz

ultraszerokokątny poczwórny aparat 48 MP. X50 wyposażono również w częstotliwość odświeżania ekranu 120Hz. Sam wyświetlacz jest w rozmiarze 6,57 cali i rozdzielczości Full HD+2400×1080.







realme X50 5G dostępny będzie we wszystkich punktach sprzedaży producenta, czyli w sklepach: RTV EURO AGD, Media Expert, Komputronik, Neonet, X-kom oraz na stronach sklep-realme.pl i realme.pl w cenie 1499 zł. Smartfon trafi również do oferty operatorskiej, a więcej informacji na ten temat ukaże się wkrótce.