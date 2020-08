Samsung A51 5G pokazuje, jak długą drogę przebyły średniaki

I przykładem takiego właśnie telefonu jest dla mnie nowy Samsung Galaxy A51 5G. Samsung jako firma był nieco „spóźniony na imprezę” i jego średnia półka zaczęła się rozwijać dopiero przy pojawieniu się serii A. Najpierw jako A3/A5/A8 etc., a potem, po zmianie nazewnictwa i filozofii konstruowania telefonów – jako A20/40/50 i tak dalej. I dziś właśnie chciałbym pokazać wam jeden z takich telefonów, który dobrze pokazuje, że nie trzeba wydawać wiele pieniędzy, by cieszyć się z tego, co jeszcze nie tak dawno było domeną wyłącznie flagowców.

Design

To, co urzekło mnie w A51 5G jest jego wygląd. Często pomija się to w recenzjach, ale ten telefon, przynajmniej w moim przypadku, daje wrażenie obcowania z produktem premium w taki przyjemny, subtelny sposób. Składa się na to wiele czynników – użyte materiały, wzór na obudowie urządzenia i to, jak odbija on światło, spasowanie całej konstrukcji czy w końcu coś, czego w Samsungach akurat nigdy nie brakowało – świetny ekran. Full HD OLED, który jest dociągnięty symetrycznie do każdej krawędzi, tylko z małym otworem na kamerkę na środku musi robić wrażenie, jeżeli porównamy go nie tylko z innymi w tej półce cenowej, ale też z tym, co oferowała ona jeszcze kilka lat temu. Prestiżu dodaje tu fakt, że korpus urządzenia wykonany jest z metalu, a nie, co popularne w tej kategorii cenowej – z tworzywa.

Wielozadaniowość

W początkach istnienia średniej półki cenowej, smartfony te zazwyczaj koncentrowały się na jednej funkcji i starały się ją robić dobrze. Jeżeli średniopółkowy telefon starał się być dobry „we wszystkim”, zazwyczaj kończył nie będąc wystarczającym w niczym. Dziś jest jednak inaczej. Na A51 5G dzięki dobremu ekranowi będziemy mogli bardzo komfortowo konsumować treści, dzięki procesorowi Exynos 980 telefon poradzi sobie z każdą grą, którą na niego wrzucimy, a z kolei zestaw 4 aparatów pozwoli nam w znakomitej większości scenariuszy na zrobienie po prostu dobrego zdjęcia. Co więcej, dostęp do sieci 5G pozwala wszystko to wykonywać jeszcze szybciej i wydajniej, niż kiedykolwiek wcześniej.