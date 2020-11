Motorola nie zwalnia tempa pokazuje, że półka cenowa 1-2 tys. zł jej tą, w której producent czuje się najlepiej. Udowadnia to, wypuszczając kolejne w tym roku smartfony właśnie z tego przedziału cenowego. Dziś otrzymaliśmy dwa modele – Moto G 5G i Moto G9 Power. Czym się wyróżniają?

Motorola Moto G 5G – najtańszy telefon z 5G w Polsce

Kiedy pierwszy raz spotykacie się z tą nazwą, możecie mieć wrażenie, że przecież ten smartfon już jest na rynku. Zapewne macie wtedy na myśli Motorolę Moto G 5G Plus, która wyszła nie tak dawno temu i która była bardzo przystępnym cenowo telefonem z 5G na pokładzie. Moto G 5G przesuwa granice przystępności do niespotykanych dotąd rejonów. Kosztując 1299 zł jest to najtańszy smartfon z 5G dostępny obecnie w naszym kraju. Oprócz tego może on, jak na tę cenę, pochwalić się bardzo przyzwoitą specyfikacją.