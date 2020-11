Chciałbym, by ten szał na 5G się już skończył

5G jak 4G. Po prostu… jest

Nie zrozumcie mnie źle – uważam że ten rok był dla nas pod względem 5G przełomowy. Operatorzy uruchomili konsumencką sieć 5 generacji, na rynku pojawiła się masa się telefonów z obsługą 5G w cenach od tysiąca do 7 tysięcy złotych. Dziś każdy, kto chce skorzystać z tej sieci – ma taką możliwość. Ba, jeżeli spojrzymy wstecz, to od stycznia każdy liczący się telefon miał już obsługę 5G. Głównie dlatego, że każdy producent, który zdecydował się w swoim modelu na Snapdragona 865G/765G/750G miał moduł 5G w pakiecie i uniemożliwienie takiej łączności byłoby po prostu stratą pieniędzy. Patrząc po tym, że w rok rynek kompleksowo odpowiedział na zapotrzebowanie konsumentów i w przyszłym nic się zapewne w tym temacie nie zmieni (dalej wszystkie liczące się procesory dostaną moduł 5G). Mam więc pytanie:

Czy możemy przejść nad 5G do porządku dziennego?

Tak, 5G jest superszybkie, superwygodne i ułatwia życie. Do tego nikt nie ma żadnych wątpliwości. Jednak oglądając konferencję producentów, nie sposób nie odnieść wrażania, że każdy kolejny model z tą technologią przedstawiają, jakby 5G dopiero co zostało wymyślone i oni prezentowali je jako pierwsze. Niestety, im dalej w las tym więcej drzew i im dłużej 5G jest na rynku, tym bardziej widać, że owszem, przydaje się ono do pewnych rzeczy, ale nie jest to technologia, która zmienia życie. Może to być moje personalne uczulenie, ponieważ przez lata pracy w PR nasłuchałem się bardzo dużo futurystyki odnośnie tej technologii. Wiecie – osobna częstotliwość do IoT, samoporuszające się samochody, inteligentne miasta. Póki co, to co mamy z 5G to szybki internet.