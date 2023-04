Polecamy najlepsze smartfony do 3000 zł: maj 2023

Smartfony do 3000 zł to średnia-wyższa półka. Jeszcze nie flagowce (a przynajmniej nie te najnowsze), ale już sprzęty, które wpiszą się w oczekiwania znacznej części co bardziej wymagających użytkowników.

Smartfony do 3000 zł — co je wyróżnia?

Jeszcze kilka lat temu w tej półce łapała się znaczna większość flagowych smartfonów od wszystkich producentów. Teraz, w dobie w której wszystko drożeje, nie jest już tak kolorowo. Ale granica do 3000 zł to kategoria cenowa, w której znajdziemy wiele modeli które — jakby nie patrzeć — są juz z kategorii premium.

Bo na tej wysokiej średniej półce znajdziemy już urządzenia, które korzystają z jednych z najlepszych rozwiązań technologicznych na rynku. I to pod każdym względem. Nie ważne czy chodzi o układy które je napędzają, technologie ekranów czy aparaty fotograficzne. Ponadto jest to równiez półka cenowa, na której znaleźć można już smartfony od Apple oraz nieco starsze, ale jednak flagowce. Te które zdążyły już stanieć, bo na rynku pojawili się już ich następcy.

Smartfony do 3000 zł to także wysoka jakość wykonania. Wśród tutejszych modeli są już smartfony wykonane z tworzyw kojarzonych przede wszystkim z najwyższą półką — w tym szkła czy aluminium. Lwia część urządzeń ma także szereg certyfikatów, które świadczą o ich odporności i najwyższej jakości.

To także zwykła być również najlepsza półka dla wszystkich, którzy lubią innowacyjne rozwiązania. Bowiem przez lata to właśnie na średniej-wyższej półce producenci testowali swoje nowe, niecodzienne, pomysły (np. wysuwające się czy obracające kamerki; czytniki linii papilarnych pod ekranem), które później w tej lub innej formie trafiały do flagowców... albo bezpowrotnie znikały z rynku, bo okazały się nietrafionym eksperymentem.

Najlepsze smartfony do 3000 zł. Jakie modele warto kupić?

iPhone 12 mini

Cena: 2499 zł

Mocne (i małe) otwarcie rankingu. iPhone 12 mini, to pierwszy (i jeden z niewielu) nowoczesnych, małych, smartfonów od Apple. Napędzany układem Apple A14 Bionic sprzęt od wejścia podbił serca użytkowników, którzy wypatrywali na rynku jakiejś niewielkiej konstrukcji — co w czasach kiedy wszystkie kolejne modele puchną w oczach nie jest ani łatwe, ani oczywiste. Czarujący 5,4" ekranem OLED o rozdzielczości 2340 x 1080 px model oferował dokładnie te same funkcje, co jego wieksze rodzeństwo — iPhone 12.

Znajdziemy w nim solidnej jakości aparaty fotograficzne, pełne wsparcie ekosystemu giganta z Cupertino, 4 GB pamięci operacyjnej. Sam telefon dostępny jest w trzech wariantach pamięci: 64 GB, 128 GB lub 256 GB. Dzięki wieloletniemu wsparciu systemowemu Apple, można bez obaw kupić ten model dwa lata po premierze wiedząc, że dzielnie posłuży on jeszcze przez co najmniej kilka dobrych lat.

Samsung Galaxy S22

Cena: od 2699 zł

Samsung Galaxy S22 — czyli klasyk, obok którego trudno przejść obojętnie. W tym rozdaniu Samsung zrezygnował z tańszego wariantu FE, ale kilkanaście miesięcy po premierze "zwykłą" 22 w tańszym wariancie można już nabyć poniżej 3000 złotych — i to doskonała wiadomość. Bowiem to wciąż jeden z najlepszych wyborów dla użytkowników poszukujących smartfona z Androidem, na którym można polegać. 6,1-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz wciąż robi wrażenie i prezentuje się doskonale.

8-rdzeniowy procesor Samsung Exynos 2200 wspierany przez 8 GB pamięci RAM zapewnia komfortową pracę i wysoką wydajność niezależnie od powierzonego sprzętowi zadania. Nie zabrakło tam solidnego zestawu aparatów fotograficznych. Z tyłu znajdziemy trzy obiektywy: 50 MP, 12 MP i 10 MP — a wszystko to wzbogaca przednia kamerka 10 MP. O długi czas pracy na jednym ładowaniu poza optymalizacją systemową dba akumulator o pojemności 3700 mAh. Nie zabrakło też opcji szybkiego ładowania oraz odporności na pył i wodę, co potwierdza certyfikat IP68. To po prostu (i aż) solidny, nowoczesny, flagowiec!

Realme GT2 Pro

Cena: od 2320 zł

Oferta Realme kusi polskich użytkowników już od kilku lat — i robi to dość skutecznie. Nie dziwi mnie to ani trochę, patrząc na stosunek jakości do ceny. Realme GT2 Pro to zeszłoroczny model, który napędzany jest układem Snapdragon 8 gen.1 wespół z grafiką Adreno 730. O jego płynne działanie dba 8 lub 12 GB pamięci RAM (w zależności od wybranego przez nas wariantu).

Realme GT2 Pro oferuje ekran o rozmiarze 6,7 cala z technologią LTPO2 AMOLED. Co to oznacza w praktyce? Zużywa mniej energii w porównaniu do tradycyjnych wyświetlaczy AMOLED, oferując dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu. Wszystko to przy rozdzielczości ekranu 1440 x 3216 pikseli, co przekłada się na zagęszczenie 509 PPI. Wyświetlacz obsługuje też odświeżanie 120 Hz, zapewniające płynność i wyraźne odwzorowanie ruchu na ekranie. Dodatkowo posiada on również certyfikat HDR 10+, co jest gwarancją wysokiej jasności i świetnego odwzorowania kolorów. Przedni panel chroniony przez Gorilla Glass Victus, a wszystko to zamknięte jest w nieprzekombinowanej, minimalistycznej, formie.

OnePlus 10T

Cena: od 2655 zł

OnePlus ma ostatnio ciężki czas. Konkurencji nie brakuje, a jego bycie "zabójcą flagowców" można już włożyć między bajki. Premierowe ceny dalekie są od ideału, a same sprzęty w ostatnich latach nie są aż tak atrakcyjne jak na początku. Nie zmienia to jednak faktu, że OnePlus 10T to solidny sprzęt z 6.7-calowym wyświetlaczem typu Fluid AMOLED, oferującym rozdzielczość Full HD+ (2400 x 1080 px) i odświeżaniem 120 Hz. Panel pokryty jest szkłem Gorilla Glass 5, co zapewnia dodatkową ochronę przed zarysowaniami i uszkodzeniami mechanicznymi.

OnePlus 10T napędza procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 wykonany w architekturze 4 nm. Wysoka wydajnosć przy niskim zużyciu energii to jego konik. W zależności od wariantu — do dyspozycji użytkownicy mają wersję z 8 lub 16 GB pamięci operacyjnej. Aparaty fotograficzne zawsze były piętą achillesową OnePlusów. Tutaj otrzymujemy aparat główny 50 MP, z przysłoną f/1.8 i stabilizacją obrazu OIS. Wspomagają go dodatkowe obiektywy: 8 Mpx z przysłoną f/2.2 oraz 2 Mpx z przysłoną f/2.4!

Motorola Edge 30 Pro

Cena: od 2899 zł

Motorola w ostatnich latach serwuje naprawdę solidny zestaw smartfonów. Mam jednak wrażenie, że wiele z nich przechodzi bez rozgłosu — a szkoda. Bo Motorola Edge 30 Pro to jeden z modeli, który nie bez powodu podbił serca rezcenzentów. 6,7-calowy ekran pOLED oferujący rozdzielczość FHD+ i odświeżanie 144 Hz, a do tego wspierający technologię HDR10+ zachwyca od wejścia. Podobnie zresztą jak płynność działania, o którą dba procesor Snapdragon 8 gen. 1.

Do tego dochodzi wysokiej jakości wykonanie, dbałość o najdrobniejszcze detale i dopracowanie całości. Niestety, najsłabszym punktem tego modelu okazuje się być zestaw aparatów fotograficznych. Mimo tego że Motorola Edge 30 Pro "na papierze" wypada w temacie solidnie (główny aparat 50 MP z dwupikselowum autofokusem i optyczną stabilizacją obrazu wspierany jest przez 50MP aparat ultraszerokokątny i 2MP sensor głębi; z przodu zaś znalazło się miejsce dla 60 MP kamerki do selfie) — w praktyce nie jest już taka idealna. I to bez wątpienia jej pięta achillesowa, ale jeżeli wybierając nowy smartfon to nie zdjęcia sa dla was priorytetem, będziecie państwo zadowoleni!

Samsung Galaxy Z Flip 3

Cena: od 2820 zł

Ogromna to frajda móc umieścić w tym zestawieniu jeden z moich ulubionych modeli smartfonów ostatnich lat! Samsung Galaxy Z Flip 3 to składany smartfon, który z daleka wyróżnia się kompaktowym designem i naprawdę solidną specyfikacją. To pełnoprawny produkt premium z procesorem Snapdragon 888, Adreno 660 i 8 GB pamięci RAM. Smartfon po rozłożeniu oferuje 6,7-calowy ekran AMOLED z częstotliwością odświeżania 120Hz i rozdzielczością 2636 x 1080 px. Ponadto posiada również mały zewnętrzny ekran o wielkości 1,9 cala, który pozwoli na szybki dostep do chociażby powiadomień.

Urządzenie jest dostępne w dwóch wariantach pojemności: 128 GB i 256 GB — ale to już ta półka cenowa, w której nie ma możliwości rozbudowy pamięci za pomocą karty micro SD. Nie zabrakło także całego szeregi opcji łączności, wsparcia dla dwóch kart SIM (nano SIM + eSIM), ładowania bezprzewodowego oraz czytnika linii papilarnych na krawędzi urządzenia. Design i forma Samsunga Galaxy Z Flip 3 pozwala mu się wyróżnić na tle klasycznych, "nudnych", smartfonów — i to w jak najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu!

iPhone SE (2022)

Cena: od 2340 zł

Nowoczesny iPhone 12 mini otwierał zestawienie, zaś pozostający w dużej mierze w przeszłości iPhone SE je zamyka. To dokładnie ta sama konstrukcja, którą Apple ciągnie od zamierzchłych czasów szóstego iPhone'a — jeszcze z przyciskiem "Początek", nie bazująca tak bardzo na gestach, a przy tym oferująca średniej jakości aparat fotograficzny. Nie ukrywam, że na tle całej reszty tego zestawienia — wypada blado. Ale to sartfon kierowany ku konkretnej grupie odbiorców.

iPhone SE 2002. To nawet nie jest on. I co z tego?

Tych którzy nie lubią zmian, tych którym zależy na dostępie do ekosystemu Apple. Tych lubujących się w niewielkich konstrukcjach, które działają i na które mozna liczyć. Nie uświadczymy w nim wsparcia dla akcesoriów MagSafe czy nawet ładowania bezprzewodowego, ale jako że wszystko działa pod kontrolą układu Apple A15 Bionic — możemy liczyć na wiele lat wsparcia i spokoju. Kosztowny telefon dla tych, którzy chcą spokoju i nie lubią zmian.

Smartfony do 3000 zł — podsumowanie

Jeszcze nie flagowce (ewentualnie flagowce, które największy czas blasku i splendoru mają już za sobą), ale już nie tańsza półka. Smartfony do 3000 zł to bez wątpienia modele przeznaczone dla tych bardziej wymagających użytkowników, którzy nie chcą, albo nie mogą, pozwolić sobie na najnowsze modele. Świetnie wykonane, z mocnymi podzespołami i rozwiązaniami którymi zachwycają od lat flagowce. Jak widać — to półka niezwykle różnorodna, na którą załapują się już nawet składaki!